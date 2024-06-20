https://ria.ru/20240620/armeniya-1954138541.html

В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 20.06.2024

В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:21

2024-06-20T06:21

2024-06-20T06:21

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя неучастие Армении в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня. "Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности", - сказал Галузин. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В частности, 31 мая Армения не принимала участие в совете министров обороны, проходившем в Алма-Ате. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html

https://ria.ru/20240613/erevan-1952659016.html

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армения, ереван, россия, михаил галузин, никол пашинян, одкб, в мире