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В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 20.06.2024
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06:21 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/armeniya-1954138541.html
В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ
В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 20.06.2024
В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ
Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:21
2024-06-20T06:21
армения
ереван
россия
михаил галузин
никол пашинян
одкб
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя неучастие Армении в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня. "Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности", - сказал Галузин. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В частности, 31 мая Армения не принимала участие в совете министров обороны, проходившем в Алма-Ате. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html
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армения, ереван, россия, михаил галузин, никол пашинян, одкб, в мире
Армения, Ереван, Россия, Михаил Галузин, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

Галузин: Москва рассчитывает на понимание Ереваном возможностей ОДКБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя неучастие Армении в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня.
"Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности", - сказал Галузин.
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
17 июня, 23:07
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В частности, 31 мая Армения не принимала участие в совете министров обороны, проходившем в Алма-Ате.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ереван - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Захарова призвала Ереван открыто выразить позицию о членстве в ОДКБ
13 июня, 17:54
 
АрменияЕреванРоссияМихаил ГалузинНикол ПашинянОДКБВ мире
 
 
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