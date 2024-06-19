https://ria.ru/20240619/zakon-1954029415.html

ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам

ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам - РИА Новости, 19.06.2024

ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:37

2024-06-19T16:37

2024-06-19T16:39

госдума рф

общество

василий пискарев

антон горелкин

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам.Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Если законопроект о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил ранее депутат Госдумы Антон Горелкин. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований в отношении мобильной связи будет установлена отдельным законопроектом.

https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html

https://ria.ru/20240516/karta-1946323709.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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госдума рф, общество, василий пискарев, антон горелкин