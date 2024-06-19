https://ria.ru/20240619/zakon-1954029415.html
ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам
ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам - РИА Новости, 19.06.2024
ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:37
2024-06-19T16:37
2024-06-19T16:39
госдума рф
общество
василий пискарев
антон горелкин
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам.Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Если законопроект о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил ранее депутат Госдумы Антон Горелкин. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований в отношении мобильной связи будет установлена отдельным законопроектом.
https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html
https://ria.ru/20240516/karta-1946323709.html
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
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госдума рф, общество, василий пискарев, антон горелкин
Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Антон Горелкин
ГД приняла в I чтении закон об ограничении продажи SIM-карт иностранцам
ГД приняла в I чтении законопроект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничение продажи SIM-карт иностранцам.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.
Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев
, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.
Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.
Если законопроект о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил ранее депутат Госдумы Антон Горелкин
. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.
Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований в отношении мобильной связи будет установлена отдельным законопроектом.