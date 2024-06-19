https://ria.ru/20240619/vizit-1954102342.html

Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР

Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР

Укрепление сотрудничества России и КНДР было правильным решением, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:54

2024-06-19T20:54

2024-06-19T22:10

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пхеньян

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владимир путин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Укрепление сотрудничества России и КНДР было правильным решением, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов."По мнению китайских аналитиков, сближение Москвы и Пхеньяна — "рациональный выбор", поскольку многолетняя стратегия США и их союзников по изоляции и подавлению двух стран автоматически подтолкнет их к совместной работе по борьбе с общей угрозой со стороны возглавляемых США альянсов, будь то в Европе или Северо-Восточной Азии", — говорится в материале.Эксперты отмечают, что сотрудничество России и Северной Кореи, безусловно, добавит головной боли тем, кто принимают решения в Белом доме.Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.Президент России прибыл в КНДР в сопровождении представительной делегации: главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова и его заместителя Алексея Криворучко, вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака, министров природных ресурсов и экологии — Александра Козлова, здравоохранения — Михаила Мурашко, транспорта — Романа Старовойта, директора "Роскосмоса" и РЖД Юрия Борисова и Олега Белозерова, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяко.Помощник президента Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что в повестке переговоров — "различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, сотрудничества на международной арене".

https://ria.ru/20240619/khrustalev-1954082201.html

https://ria.ru/20240619/kndr-1953968403.html

россия

пхеньян

сша

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