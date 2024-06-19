Рейтинг@Mail.ru
Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 19.06.2024 (обновлено: 22:10 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/vizit-1954102342.html
Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР
Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР
Укрепление сотрудничества России и КНДР было правильным решением, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:54
2024-06-19T22:10
россия
пхеньян
сша
сергей лавров
ржд
визит путина в кндр
роскосмос
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954043277_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74b773f9b087fc3911078bead05b5874.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Укрепление сотрудничества России и КНДР было правильным решением, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов."По мнению китайских аналитиков, сближение Москвы и Пхеньяна — "рациональный выбор", поскольку многолетняя стратегия США и их союзников по изоляции и подавлению двух стран автоматически подтолкнет их к совместной работе по борьбе с общей угрозой со стороны возглавляемых США альянсов, будь то в Европе или Северо-Восточной Азии", — говорится в материале.Эксперты отмечают, что сотрудничество России и Северной Кореи, безусловно, добавит головной боли тем, кто принимают решения в Белом доме.Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.Президент России прибыл в КНДР в сопровождении представительной делегации: главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова и его заместителя Алексея Криворучко, вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака, министров природных ресурсов и экологии — Александра Козлова, здравоохранения — Михаила Мурашко, транспорта — Романа Старовойта, директора "Роскосмоса" и РЖД Юрия Борисова и Олега Белозерова, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяко.Помощник президента Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что в повестке переговоров — "различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, сотрудничества на международной арене".
https://ria.ru/20240619/khrustalev-1954082201.html
https://ria.ru/20240619/kndr-1953968403.html
россия
пхеньян
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954043277_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7e13183fb49ed2d5eeb2186ca844138d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, сша, сергей лавров, ржд, визит путина в кндр, роскосмос, владимир путин, ким чен ын
Россия, Пхеньян, США, Сергей Лавров, РЖД, Визит Путина в КНДР, Роскосмос, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР

GT: китайские эксперты называли рациональным сближение России и КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Укрепление сотрудничества России и КНДР было правильным решением, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов.
"По мнению китайских аналитиков, сближение Москвы и Пхеньяна — "рациональный выбор", поскольку многолетняя стратегия США и их союзников по изоляции и подавлению двух стран автоматически подтолкнет их к совместной работе по борьбе с общей угрозой со стороны возглавляемых США альянсов, будь то в Европе или Северо-Восточной Азии", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Эксперт рассказал, как КНДР поможет России
Вчера, 19:04
Эксперты отмечают, что сотрудничество России и Северной Кореи, безусловно, добавит головной боли тем, кто принимают решения в Белом доме.
Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.
Президент России прибыл в КНДР в сопровождении представительной делегации: главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова и его заместителя Алексея Криворучко, вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака, министров природных ресурсов и экологии — Александра Козлова, здравоохранения — Михаила Мурашко, транспорта — Романа Старовойта, директора "Роскосмоса" и РЖД Юрия Борисова и Олега Белозерова, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Помощник президента Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что в повестке переговоров — "различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, сотрудничества на международной арене".
Песня Встанем на концерте в честь визита Путина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman
Вчера, 14:04
 
РоссияПхеньянСШАСергей ЛавровРЖДВизит Путина в КНДРРоскосмосВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала