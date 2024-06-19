Китайские эксперты оценили значение визита Путина в КНДР
GT: китайские эксперты называли рациональным сближение России и КНДР
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
© POOL
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Укрепление сотрудничества России и КНДР было правильным решением, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов.
"По мнению китайских аналитиков, сближение Москвы и Пхеньяна — "рациональный выбор", поскольку многолетняя стратегия США и их союзников по изоляции и подавлению двух стран автоматически подтолкнет их к совместной работе по борьбе с общей угрозой со стороны возглавляемых США альянсов, будь то в Европе или Северо-Восточной Азии", — говорится в материале.
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Эксперты отмечают, что сотрудничество России и Северной Кореи, безусловно, добавит головной боли тем, кто принимают решения в Белом доме.
Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.
Президент России прибыл в КНДР в сопровождении представительной делегации: главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова и его заместителя Алексея Криворучко, вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака, министров природных ресурсов и экологии — Александра Козлова, здравоохранения — Михаила Мурашко, транспорта — Романа Старовойта, директора "Роскосмоса" и РЖД Юрия Борисова и Олега Белозерова, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Помощник президента Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что в повестке переговоров — "различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, сотрудничества на международной арене".