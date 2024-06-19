https://ria.ru/20240619/vaktsiny-1953917310.html
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам - РИА Новости, 19.06.2024
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам
Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:06
2024-06-19T12:06
2024-06-19T12:06
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ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков в пресс-центре Sputnik Узбекистан. "Мы обычно перед сезонным подъемом гриппа и ОРВИ вакцину покупаем в Российской Федерации…Мы верим вакцинам Российской Федерации", - сказал Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённой узбекско-российскому сотрудничеству в санитарно-эпидемиологического благополучия. Атабеков напомнил, что вакцинация против гриппа и ОРВИ в Узбекистане проводится за полтора-два месяца до начала эпидемического подъема. "Вакцины, проводимые по эпидемическим показателям, мы спокойно можем приобрести у Российской Федерации", - отметил он. Первый замглавы СЭС напомнил, что во время пандемии коронавируса власти Узбекистана также приобрели два вида вакцин – "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Обе вакцины с успехом были использованы", - добавил Атабеков. В октябре 2023 года власти Узбекистана закупили 2,1 миллиона доз российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации "групп риска" - медицинских работников, учителей и учащихся школ и воспитанников детсадов. По данным СЭС, у российской вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.
https://ria.ru/20240614/skvortsova-1952827811.html
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В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам
В Узбекистане заявили, что готовы закупать российские вакцины от гриппа и ОРВИ
ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости.
Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
«
"Мы обычно перед сезонным подъемом гриппа и ОРВИ вакцину покупаем в Российской Федерации…Мы верим вакцинам Российской Федерации", - сказал Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённой узбекско-российскому сотрудничеству в санитарно-эпидемиологического благополучия.
Атабеков напомнил, что вакцинация против гриппа и ОРВИ в Узбекистане проводится за полтора-два месяца до начала эпидемического подъема. "Вакцины, проводимые по эпидемическим показателям, мы спокойно можем приобрести у Российской Федерации", - отметил он.
Первый замглавы СЭС напомнил, что во время пандемии коронавируса власти Узбекистана также приобрели два вида вакцин – "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Обе вакцины с успехом были использованы", - добавил Атабеков.
В октябре 2023 года власти Узбекистана закупили 2,1 миллиона доз российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации "групп риска" - медицинских работников, учителей и учащихся школ и воспитанников детсадов. По данным СЭС, у российской вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.