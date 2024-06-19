Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vaktsiny-1953917310.html
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам - РИА Новости, 19.06.2024
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам
Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:06
2024-06-19T12:06
общество
здоровье - общество
узбекистан
россия
спутник (нижний тагил)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков в пресс-центре Sputnik Узбекистан. "Мы обычно перед сезонным подъемом гриппа и ОРВИ вакцину покупаем в Российской Федерации…Мы верим вакцинам Российской Федерации", - сказал Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённой узбекско-российскому сотрудничеству в санитарно-эпидемиологического благополучия. Атабеков напомнил, что вакцинация против гриппа и ОРВИ в Узбекистане проводится за полтора-два месяца до начала эпидемического подъема. "Вакцины, проводимые по эпидемическим показателям, мы спокойно можем приобрести у Российской Федерации", - отметил он. Первый замглавы СЭС напомнил, что во время пандемии коронавируса власти Узбекистана также приобрели два вида вакцин – "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Обе вакцины с успехом были использованы", - добавил Атабеков. В октябре 2023 года власти Узбекистана закупили 2,1 миллиона доз российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации "групп риска" - медицинских работников, учителей и учащихся школ и воспитанников детсадов. По данным СЭС, у российской вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.
https://ria.ru/20240614/skvortsova-1952827811.html
https://ria.ru/20240105/sud-1919837496.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2723006da7c30f7d4c65a4bdec2d38f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, узбекистан, россия, спутник (нижний тагил)
Общество, Здоровье - Общество, Узбекистан, Россия, Спутник (Нижний Тагил)
В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам

В Узбекистане заявили, что готовы закупать российские вакцины от гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вакцинация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
«
"Мы обычно перед сезонным подъемом гриппа и ОРВИ вакцину покупаем в Российской Федерации…Мы верим вакцинам Российской Федерации", - сказал Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённой узбекско-российскому сотрудничеству в санитарно-эпидемиологического благополучия.
Ампула с дозой вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
14 июня, 11:51
Атабеков напомнил, что вакцинация против гриппа и ОРВИ в Узбекистане проводится за полтора-два месяца до начала эпидемического подъема. "Вакцины, проводимые по эпидемическим показателям, мы спокойно можем приобрести у Российской Федерации", - отметил он.
Первый замглавы СЭС напомнил, что во время пандемии коронавируса власти Узбекистана также приобрели два вида вакцин – "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Обе вакцины с успехом были использованы", - добавил Атабеков.
В октябре 2023 года власти Узбекистана закупили 2,1 миллиона доз российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации "групп риска" - медицинских работников, учителей и учащихся школ и воспитанников детсадов. По данным СЭС, у российской вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.
Изъятие лекарственных препаратов компании Marion Biotech в Узбекистане
В Узбекистане возобновили суд по делу о смерти детей из-за сиропа от кашля
5 января, 16:24
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоУзбекистанРоссияСпутник (Нижний Тагил)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала