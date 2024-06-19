https://ria.ru/20240619/sud-1954117350.html

Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе"

Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 19.06.2024

Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе"

Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина под домашний арест по... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:42

2024-06-19T22:42

2024-06-19T23:40

происшествия

нижегородская область

москва

казань

анастасия ракова

следственный комитет россии (ск рф)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

нижний новгород

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина под домашний арест по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в органе."Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа", — говорится в заявлении.Ранее в среду суд также отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а повара компании — производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.Массовое заражение ботулизмомВспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". В Москве также приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

нижегородская область

москва

казань

нижний новгород

московская область (подмосковье)

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происшествия, нижегородская область, москва, казань, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижний новгород, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)