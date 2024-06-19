Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе"
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе" Антона Лозина
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина под домашний арест по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в органе.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа", — говорится в заявлении.
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
Ранее в среду суд также отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а повара компании — производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.
Массовое заражение ботулизмом
Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". В Москве также приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Опрос
Вы покупаете готовую еду?