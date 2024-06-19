Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 19.06.2024 (обновлено: 23:40 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sud-1954117350.html
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе"
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 19.06.2024
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе"
Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина под домашний арест по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:42
2024-06-19T23:40
происшествия
нижегородская область
москва
казань
анастасия ракова
следственный комитет россии (ск рф)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина под домашний арест по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в органе."Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа", — говорится в заявлении.Ранее в среду суд также отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а повара компании — производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.Массовое заражение ботулизмомВспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". В Москве также приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html
нижегородская область
москва
казань
нижний новгород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, москва, казань, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижний новгород, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Казань, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Нижний Новгород, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе"

Суд отправил под домашний арест гендиректора "Кухни на районе" Антона Лозина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил генерального директора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина под домашний арест по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в органе.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа", — говорится в заявлении.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
Ранее в среду суд также отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а повара компании — производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

Массовое заражение ботулизмом

Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию
Вчера, 17:40

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". В Москве также приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Опрос
Вы покупаете готовую еду?
Проголосовали:7622
Вчера, 15:20
 
ПроисшествияНижегородская областьМоскваКазаньАнастасия РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиНижний НовгородМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала