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Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом - РИА Новости, 19.06.2024
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11:07 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/sud-1953896484.html
Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом
Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом - РИА Новости, 19.06.2024
Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете французской корпорации Engie продолжать... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:07
2024-06-19T11:07
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
стокгольм (город)
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете французской корпорации Engie продолжать разбирательство с российской газовой компанией в международном арбитражном суде, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга. Иск заявлен о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, уточняется в материалах дела. Суд также в среду рассмотрит аналогичный иск "Газпром экспорта" к чешской Innogy Energie. При этом он уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. Так, в мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил компании OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH ("дочке" австрийской OMV) продолжать разбирательство с ним в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. В марте по иску "Газпром экспорта" он запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитраж удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
https://ria.ru/20240316/gazprom_eksport-1933514645.html
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, стокгольм (город), газпром, omv, engie
Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Стокгольм (город), Газпром, OMV, ENGIE
Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Суд в Петербурге запретил Engie продолжать разбирательство с "Газпром экспортом"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании Engie
Стенд компании Engie - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд компании Engie. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете французской корпорации Engie продолжать разбирательство с российской газовой компанией в международном арбитражном суде, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга.
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Иск заявлен о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, уточняется в материалах дела.
Суд также в среду рассмотрит аналогичный иск "Газпром экспорта" к чешской Innogy Energie. При этом он уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
Так, в мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочке" австрийской OMV) продолжать разбирательство с ним в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма.
В марте по иску "Газпром экспорта" он запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитраж удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
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