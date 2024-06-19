https://ria.ru/20240619/sud-1953896484.html

Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом - РИА Новости, 19.06.2024

Суд запретил французской Engie спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете французской корпорации Engie продолжать... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:07

2024-06-19T11:07

2024-06-19T11:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете французской корпорации Engie продолжать разбирательство с российской газовой компанией в международном арбитражном суде, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга. Иск заявлен о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, уточняется в материалах дела. Суд также в среду рассмотрит аналогичный иск "Газпром экспорта" к чешской Innogy Energie. При этом он уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. Так, в мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочке" австрийской OMV) продолжать разбирательство с ним в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. В марте по иску "Газпром экспорта" он запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитраж удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.

https://ria.ru/20240316/gazprom_eksport-1933514645.html

https://ria.ru/20240508/sud-1944601050.html

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Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург, ленинградская область, стокгольм (город), газпром, omv, engie