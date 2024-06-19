https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США

Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США - РИА Новости, 19.06.2024

Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США

Коллективный Запад, гордящийся своей продвинутостью и исключительностью, по факту страдает прогрессирующей куриной слепотой. Раз за разом Россия прямо и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:00

2024-06-19T08:00

2024-06-19T10:44

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Коллективный Запад, гордящийся своей продвинутостью и исключительностью, по факту страдает прогрессирующей куриной слепотой. Раз за разом Россия прямо и конкретно предупреждает, что в случае события А мы предпримем шаг Б — и последствия будут вот такими (не очень хорошими). Предупреждение дежурно игнорируется, событие А происходит, производится шаг Б, и тут предсказанные последствия вызывают на Западе дикий вой и истеричные вопли. На этом фоне Россия опять на примитивном и понятном языке, не предполагающем двояких толкований, предупреждает о недопустимости события В, иначе будет шаг Г с соответствующими последствиями, и в этом случае они будут гораздо хуже (для Запада). Но жители цветущего сада по кругу продолжают наступать на любимые грабли и покупать литрами мазь от синяков, твердо следуя принципу: "Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили".На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин, выбирая выражения попроще, предупредил ЕС, США и НАТО, что в ответ на продолжающуюся накачку киевского режима западным оружием и деньгами Россия оставляет за собой право предоставить свое высокоточное и дальнобойное оружие (включая самое современное и не имеющее аналогов на Западе) всем, кто имеет к нашим недругам собственные счеты, а также предпринять иные асимметричные меры.Западные поставки Киеву продолжились, к ним присовокупились новые антироссийские инициативы. Россия сказала: "Ок".Сегодня в столицу Северной Кореи Пхеньян с историческим визитом прибыла масштабная и суперпредставительная российская делегация во главе с президентом Путиным. Визит происходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. За всю историю двусторонних отношений это всего вторая поездка главы российского государства в КНДР.До прибытия лидера России в Пхеньян информационный западный мейнстрим со вкусом, вдохновением и в красках принялся расписывать подготовку к титаническому военному параду, заучивание российского гимна на национальном уровне (начиная с грудных младенцев) и чуть ли не раскрашивание голубей в цвета российского триколора. Большие и маленькие издания наперебой изощрялись в сарказме и иронии по поводу "совершенно ничего не значащей встречи двух изгоев", которые в промежутках между потешными стрельбами на пару выковыривают западные чипы из деревянных стиральных машин.Однако искрометное веселье и потоки сногсшибательного юмора внезапно прекратились.Сегодня президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.Новый договор заменит все предыдущие "большие" межправительственные соглашения, подписанные Россией и КНДР в 1961, 2000 и 2001 годах. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, договор "обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время".Для особо непонятливых подчеркнем: новый договор — всеобъемлющий, там будет на высшем уровне закреплено стратегическое межгосударственное взаимодействие "по всем линиям, включая вопросы безопасности". Еще раз: по всем.Эти "линии" отражены как в составе российской делегации (представлены все ключевые ведомства, включая — сюрприз! — Минобороны в лице его главы Андрея Белоусова), так и в программной статье Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной накануне визита в северокорейской газете "Нодон синмун".Если вежливо и бережно отфильтровать все положенные любезности и цветастости, то главное сообщение Путина в статье — это заявление, что для России "Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга".В иных обстоятельствах и иные времена (например, в "святых девяностых", когда Россия в попытках понравиться Западу фактически сдала КНДР) это могло бы не значить ничего, но сегодня это означает если не все, то очень многое.Во-первых, подписанием нового "большого "договора с КНДР Россия ставит Запад (в первую очередь США) перед чрезвычайно неприятным и необратимым фактом: мы в перспективе получаем в помощь гигантский непотопляемый авианосец с ядерным арсеналом, который может полностью контролировать военную ситуацию в регионе и держать под прицелом и азиатские базы, и часть территории США. На фоне заявления главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Северная Корея "окончательно отказалась от идеи объединения двух Корей", это обнуляет все мечты Вашингтона обезоружить или замирить КНДР путем размахивания "двойной корейской морковкой".Во-вторых, Россия, судя по всему, открывает все мосты, шлюзы и клапаны, в свое время прикрытые санкциями ООН (которые мы добросовестно соблюдали на радость США и их союзникам). В частности, Россия наложила вето на продление деятетельности группы экспертов из состава ООН, контролирующих соблюдение Северной Кореей международных санкций, и объявила, что будет развивать двусторонние отношения с КНДР в своем режиме: то есть в полном, а кому не нравится — в сад. А это значит, что экономику КНДР ждет первомай, а российскую — девственный рынок.В-третьих, Запад многократно истерил по поводу квадрильонов поездов с северокорейскими снарядами и ракетами, полностью совместимыми с нашими стандартами и успешно аннигилирующими ВСУ, которые якобы регулярно фиксируются военными спутниками НАТО. Россию, в свою очередь, обвиняют в том, что теперь Северная Корея получит доступ ко всем нашим впечатляющим стратегическим арсеналам и военным технологиям. По заявлениям наших официальных лиц, это, конечно, полная чушь и инсинуации (вы свечку держали?), но есть ощущение, что теперь эта истерика усилится на порядок.Впрочем, она уже усилилась.Reuters пишет, что "США с союзниками чрезвычайно озабочены" углублением кооперации между КНДР и Россией". Спикер Госдепартамента США, нервно моргая, призвал "обе страны немедленно прекратить свои враждебные действия". Bloomberg и вовсе вышел с заголовком "Почему связь России с Северной Кореей представляет опасность для всего мира", где признается, что новый этап сотрудничества двух стран обнуляет смысл возобновления поставок Киеву американского оружия, то есть все эти пакеты и миллиарды ушли в никуда, а новую помощь наскрести в подобных масштабах вряд ли удастся.Как писали классики, если враг жалуется — мы все делаем правильно. За пределами загородки, где пасется "золотой миллиард", мир стремительно и бесповоротно меняется, и в одно прекрасное утро тот, кто рассуждал о "странах-изгоях", сам проснется в государстве, которое потеряло легитимность, влияние и возможность диктовать другим свою волю.И есть все основания полагать, что всеобъемлющий союз России и маленькой Северной Кореи станет одним из больших гвоздей в крышку гроба мира для избранных.

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аналитика, россия, сша, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, нато, оон, евросоюз, кндр (северная корея), визит путина в кндр