https://ria.ru/20240618/putin-1953599019.html
Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР
Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнерстве с КНДР, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:52
2024-06-18T10:52
2024-06-18T10:57
россия
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнерстве с КНДР, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в тексте документа.Отмечается, что договор, предусмотренный данным распоряжением, целесообразно подписать на высшем уровне
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россия, владимир путин, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР
Путин принял предложение МИД РФ о стратегическом партнерстве с КНДР
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнерстве с КНДР, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что договор, предусмотренный данным распоряжением, целесообразно подписать на высшем уровне