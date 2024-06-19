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Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию - РИА Новости, 19.06.2024
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17:40 19.06.2024 (обновлено: 20:48 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию - РИА Новости, 19.06.2024
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию
Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить улики, один из них попытался скрыться и был задержан в аэропорту,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:40
2024-06-19T20:48
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
москва
нижегородская область
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить улики, один из них попытался скрыться и был задержан в аэропорту, заявила следователь в Замоскворецком суде Москвы."Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства", — сказала следователь в суде.Она добавила, что повар компании — производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Тот возразил, что не был намерен бежать, просто работодатель отпустил его на время домой.Ранее СК сообщил, что задержаны генеральный директор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, а также повар Карим Норматов.По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более десяти человек находятся в больнице, восемь из них — в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек с признаками отравления, схожими с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Помимо Москвы, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, москва, нижегородская область, анастасия ракова , здоровье - общество
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Москва, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию

СК: обвиняемые в массовом отравлении пытались уничтожить продукцию и скрыться

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить улики, один из них попытался скрыться и был задержан в аэропорту, заявила следователь в Замоскворецком суде Москвы.
"Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства", — сказала следователь в суде.
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Она добавила, что повар компании — производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Тот возразил, что не был намерен бежать, просто работодатель отпустил его на время домой.
Ранее СК сообщил, что задержаны генеральный директор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, а также повар Карим Норматов.
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более десяти человек находятся в больнице, восемь из них — в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек с признаками отравления, схожими с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Помимо Москвы, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиМоскваНижегородская областьАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
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