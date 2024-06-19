https://ria.ru/20240619/mamonty-1953861647.html

Ученые выяснили, как в Якутии появилось "кладбище мамонтов"

Ученые выяснили, как в Якутии появилось "кладбище мамонтов" - РИА Новости, 19.06.2024

Ученые выяснили, как в Якутии появилось "кладбище мамонтов"

Скопление тысяч костей мамонтов, ранее найденных в арктической зоне Якутии, возникло благодаря людям, которые в древности активно использовали останки этих... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:20

2024-06-19T09:20

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Скопление тысяч костей мамонтов, ранее найденных в арктической зоне Якутии, возникло благодаря людям, которые в древности активно использовали останки этих животных для собственных нужд – к такому выводу пришел коллектив ученых из нескольких исследовательских центров РФ, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). На севере Якутии, на левом берегу реки Берелех находится Берелехское "кладбище мамонтов" - место, где археологи ранее обнаружили тысячи костей этих крупных вымерших животных. Изначально считалось, что кости накапливались здесь естественным путем в период 13–12 тысяч лет назад безо всякого участия человека. Также исследователи не исключали возможность естественной единовременной гибели целой группы мамонтов. Вблизи "кладбища мамонтов" в разные годы были найдены следы деятельности человека - обработанные фрагменты бивней, в том числе с гравированным изображением мамонта, массивный заостренный стержень (копье) из бивня, а также немногочисленные каменные орудия труда и отходы их производства. На основе этих находок ученые в свое время предположили, что кости на "кладбище мамонтов" могли приносить люди, в древности населявшие берега реки Берелех. Однако до сих пор подтверждений этого не было. Специалисты из Института истории материальной культуры РАН Арктического и антарктического научно-исследовательского института (оба - Санкт-Петербург) и Геологического института РАН (Москва) исследовали кости, найденные на "кладбище мамонтов", а также археологические материалы, собранные в ходе полевых работ разными научными группами с 1970 по 2009 год. Кроме того, авторы подробно изучили отложения берега реки, к которым принадлежат археологические и палеонтологические остатки, и реконструировали условия и последовательность формирования Берелехского геоархеологического комплекса. Проект был поддержан грантом РНФ. Археологи обнаружили каменные острия необычной формы, возможно, использовавшиеся в качестве режущих инструментов или наконечников. Такие изделия в регионе встречаются редко и всегда сопутствуют массовым скоплениям костей мамонтов. Помимо упомянутых артефактов, ученые нашли украшения-подвески, а также обломки ребер мамонта со следами обработки и отходы производства изделий из бивней. С помощью радиоуглеродного анализа исследователи определили прямой возраст этих находок, который был использован в анализе общей выборки датировок из Берелехского "кладбища мамонтов". Оказалось, что массовое скопление костных остатков на реке Берелех формировалось очень короткое время и происходило 14,4–13,5 тысяч лет назад, первоначально довольно медленно, а затем более интенсивно. В реконструированной истории накопления костных остатков мамонтов отмечаются пики, отражающие ускоренное накопление, - 14,4, 14 и 13,8 тысяч лет назад. Эти пики соответствуют датировкам, полученным при анализе артефактов, а потому непосредственно связанным с деятельностью человека. Исследователи полагают, что люди активно использовали шерсть, бивни и жир мамонтов для собственных нужд. Часть скелетных элементов, среди которых особую ценность представляли бивни, помещали в определенном месте, которое впоследствии и стало "кладбищем". Его выбор не был случаен: исходя из реконструкций древнего рельефа, "кладбище мамонтов" располагалось в заболоченном изгибе реки или старице - части русла, превратившейся в небольшой самостоятельный водоем. Такое место было богато микроорганизмами, которые облегчают разложение соединительной ткани, именно поэтому его выбрали для хранения остатков. Это позволяло извлекать из черепов целые бивни, не разрушая их основание, что было технологически необходимо для дальнейших трудовых операций. По мнению авторов исследования, подтверждением участия людей в создании Берелехского "кладбища мамонтов" может служить также и то, что иные подобные объекты - в частности, подробно изученное массовое скопление костей этих животных, которое археологи обнаружили в низовьях реки Яна (Якутия), - также сформировались в период активной человеческой деятельности на этой территории. "Шерстистый мамонт для древних людей служил важным источником разнообразных полезных материалов. Например, бивни использовались для изготовления орудий труда, жир и мясо служили в качестве пищи. Кости и черепа с бивнями, как показывают исследования, складывали в места, где благодаря деятельности микроорганизмов хорошо разлагаются соединительные ткани, что было важно для процедуры извлечения бивней и подготовки костных остатков к дальнейшему использованию", - сказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института истории РАН и Центра Арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Владимир Питулько. "Процесс накопления костей мамонтов вблизи рек Берелех и Яна очень схож. При этом мы не можем утверждать, что люди проживали на соответствующих территориях все время формирования "кладбищ мамонтов". Они регулярно здесь присутствовали, скорее всего, то уходя, то возвращаясь", - добавил специалист. В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование прошлого арктической Восточной Сибири, включая расселение человека в этой области, особенности эволюции его культуры и адаптации к изменяющимся условиям природной среды.

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https://ria.ru/20231004/nauka-1900343613.html

https://ria.ru/20231102/izobrazheniya-1906964370.html

https://ria.ru/20211112/mamont-1758684135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, москва, российская академия наук, открытия - риа наука, археология, университетская наука, навигатор абитуриента