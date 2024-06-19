https://ria.ru/20240619/ks-1953944672.html

КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера

КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера - РИА Новости, 19.06.2024

КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера

Конституционный суд (КС) России в среду рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших оштрафовать в полном, а не в половинном размере оператора РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:02

2024-06-19T13:02

2024-06-19T13:03

россия

ирина рукавишникова

александр коновалов

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России в среду рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших оштрафовать в полном, а не в половинном размере оператора связи за звонок из-за рубежа с подменой номера на российский, передает корреспондент РИА Новости. Дело о проверке конституционности части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрено в связи с жалобой московской телекоммуникационной компании "НТСИ Телеком". История вопросаСогласно материалам КС РФ, в мае 2022 года в качестве оператора сотовой связи эта компания обеспечила международный вызов с территории Чешской республики с подменного номера, соответствующего российской городской нумерации. При этом закон "О связи" обязывает операторов прекращать такие звонки. За административное правонарушение суд назначил "НТСИ Телеком" штраф в размере 300 тысяч рублей, отказав в возможности оплатить его в половинном размере, поскольку нарушение было выявлено в порядке прокурорского надзора, а не в ходе государственного (муниципального) контроля. По оценке заявителя, оспариваемые нормы противоречат Основному закону страны, поскольку допускают уплату административного штрафа в размере половины назначенной суммы за правонарушение, выявленное в ходе государственного и муниципального контроля (надзора), но не допускают этой возможности, если то же нарушение выявлено органами прокуратуры. Позиция органов властиПредставители органов государственной власти в Конституционном суде в ходе рассмотрения дела выразили мнение, что оспариваемые положения КоАП не противоречат конституции. "Полагаем, что положение части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса (об административных правонарушениях – ред.), устанавливающие возможность уплаты административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан", – сказала полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Ирина Рукавишникова. По ее мнению, чтобы не нарушался конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, "требуется обеспечение единообразия правоприменительной практики". Как отметил полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов, при рассмотрении этого дела КС РФ, по сути, сталкивается с толкованием термина "государственный надзор". "Задавая прямой вопрос о том, является ли прокурорский надзор надзором государственным, разумеется, нужно ответить положительно. Конечно, это государственный надзор... это вообще самый эффективный инструмент государственного надзора... С учетом того, что сама по себе норма конституции, конечно, не противоречит, и в связи с сформировавшейся практикой судов общей юрисдикции федеральному законодателю может быть рекомендовано внести необходимые изменения в КоАП РФ, которые расширяют процессуальные возможности лиц, в отношении которых вынесено постановление о наложении административного штрафа, в реализации ими права на его уплату в льготном размере", – считает он. Постановление по делу будет провозглашено позже в установленном порядке.

https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html

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россия, ирина рукавишникова , александр коновалов, совет федерации рф