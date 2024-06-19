Рейтинг@Mail.ru
КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 19.06.2024 (обновлено: 13:03 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ks-1953944672.html
КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера
КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера - РИА Новости, 19.06.2024
КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера
Конституционный суд (КС) России в среду рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших оштрафовать в полном, а не в половинном размере оператора РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:02
2024-06-19T13:03
россия
ирина рукавишникова
александр коновалов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России в среду рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших оштрафовать в полном, а не в половинном размере оператора связи за звонок из-за рубежа с подменой номера на российский, передает корреспондент РИА Новости. Дело о проверке конституционности части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрено в связи с жалобой московской телекоммуникационной компании "НТСИ Телеком". История вопросаСогласно материалам КС РФ, в мае 2022 года в качестве оператора сотовой связи эта компания обеспечила международный вызов с территории Чешской республики с подменного номера, соответствующего российской городской нумерации. При этом закон "О связи" обязывает операторов прекращать такие звонки. За административное правонарушение суд назначил "НТСИ Телеком" штраф в размере 300 тысяч рублей, отказав в возможности оплатить его в половинном размере, поскольку нарушение было выявлено в порядке прокурорского надзора, а не в ходе государственного (муниципального) контроля. По оценке заявителя, оспариваемые нормы противоречат Основному закону страны, поскольку допускают уплату административного штрафа в размере половины назначенной суммы за правонарушение, выявленное в ходе государственного и муниципального контроля (надзора), но не допускают этой возможности, если то же нарушение выявлено органами прокуратуры. Позиция органов властиПредставители органов государственной власти в Конституционном суде в ходе рассмотрения дела выразили мнение, что оспариваемые положения КоАП не противоречат конституции. "Полагаем, что положение части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса (об административных правонарушениях – ред.), устанавливающие возможность уплаты административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан", – сказала полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Ирина Рукавишникова. По ее мнению, чтобы не нарушался конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, "требуется обеспечение единообразия правоприменительной практики". Как отметил полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов, при рассмотрении этого дела КС РФ, по сути, сталкивается с толкованием термина "государственный надзор". "Задавая прямой вопрос о том, является ли прокурорский надзор надзором государственным, разумеется, нужно ответить положительно. Конечно, это государственный надзор... это вообще самый эффективный инструмент государственного надзора... С учетом того, что сама по себе норма конституции, конечно, не противоречит, и в связи с сформировавшейся практикой судов общей юрисдикции федеральному законодателю может быть рекомендовано внести необходимые изменения в КоАП РФ, которые расширяют процессуальные возможности лиц, в отношении которых вынесено постановление о наложении административного штрафа, в реализации ими права на его уплату в льготном размере", – считает он. Постановление по делу будет провозглашено позже в установленном порядке.
https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html
https://ria.ru/20230914/plata-1896389779.html
https://ria.ru/20230925/megafon-1898463121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина рукавишникова , александр коновалов, совет федерации рф
Россия, Ирина Рукавишникова , Александр Коновалов, Совет Федерации РФ
КС рассмотрел дело о штрафе за звонок из-за рубежа с подменой номера

КС изучил дело о штрафе оператору связи за звонок из-за рубежа с подменой номера

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России в среду рассмотрел дело о проверке конституционности норм, позволивших оштрафовать в полном, а не в половинном размере оператора связи за звонок из-за рубежа с подменой номера на российский, передает корреспондент РИА Новости.
Дело о проверке конституционности части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрено в связи с жалобой московской телекоммуникационной компании "НТСИ Телеком".
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
ФАС обязала "Большую четверку" отменить плату за раздачу интернета
18 сентября 2023, 12:19

История вопроса

Согласно материалам КС РФ, в мае 2022 года в качестве оператора сотовой связи эта компания обеспечила международный вызов с территории Чешской республики с подменного номера, соответствующего российской городской нумерации. При этом закон "О связи" обязывает операторов прекращать такие звонки.
За административное правонарушение суд назначил "НТСИ Телеком" штраф в размере 300 тысяч рублей, отказав в возможности оплатить его в половинном размере, поскольку нарушение было выявлено в порядке прокурорского надзора, а не в ходе государственного (муниципального) контроля.
По оценке заявителя, оспариваемые нормы противоречат Основному закону страны, поскольку допускают уплату административного штрафа в размере половины назначенной суммы за правонарушение, выявленное в ходе государственного и муниципального контроля (надзора), но не допускают этой возможности, если то же нарушение выявлено органами прокуратуры.

Позиция органов власти

ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
ФАС намерена выяснить, почему МТС решил повысить плату на ряде тарифов
14 сентября 2023, 18:34
Представители органов государственной власти в Конституционном суде в ходе рассмотрения дела выразили мнение, что оспариваемые положения КоАП не противоречат конституции.
"Полагаем, что положение части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса (об административных правонарушениях – ред.), устанавливающие возможность уплаты административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан", – сказала полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Ирина Рукавишникова.
По ее мнению, чтобы не нарушался конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, "требуется обеспечение единообразия правоприменительной практики".
Как отметил полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов, при рассмотрении этого дела КС РФ, по сути, сталкивается с толкованием термина "государственный надзор".
"Задавая прямой вопрос о том, является ли прокурорский надзор надзором государственным, разумеется, нужно ответить положительно. Конечно, это государственный надзор... это вообще самый эффективный инструмент государственного надзора... С учетом того, что сама по себе норма конституции, конечно, не противоречит, и в связи с сформировавшейся практикой судов общей юрисдикции федеральному законодателю может быть рекомендовано внести необходимые изменения в КоАП РФ, которые расширяют процессуальные возможности лиц, в отношении которых вынесено постановление о наложении административного штрафа, в реализации ими права на его уплату в льготном размере", – считает он.
Постановление по делу будет провозглашено позже в установленном порядке.
Логотип в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
25 сентября 2023, 12:06
 
РоссияИрина РукавишниковаАлександр КоноваловСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала