https://ria.ru/20240619/kndr-1953849577.html

В Пхеньяне началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына

В Пхеньяне началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 19.06.2024

В Пхеньяне началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась в Пхеньяне, как передаёт корреспондент РИА Новости, она... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T06:16

2024-06-19T06:16

2024-06-19T07:01

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась в Пхеньяне, как передаёт корреспондент РИА Новости, она проходит на площади Ким Ир Сена.Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина. Российский лидер вышел из машины, и главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.Кроме того, они приветствовали почетный караул. Прозвучали гимны России и КНДР, перед главами государств промаршировали бойцы рот почетного караула сухопутных, военно-морских и военно-воздушных видов вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы и крики многочисленных участников торжества Путин и Ким Чен Ын сели в лимузин марки Mercedes с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная". В это время в небо полетели воздушные шары и начался салют.Площадь громкими криками приветствовала Путина и Ким Чен Ына во время их проезда. Самые маленькие участники церемонии тоже размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДР.Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Ким Чен Ын обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.Площадь Ким Ир Сена — это самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Она была открыта в августе 1954 года. Площадь расположена на западном берегу Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе, который находится на противоположном берегу. Эта площадь — 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры — 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. Площадь представляет собой эспланаду, проходящую от Народного дворца учебы и парадных трибун в сторону реки Тэдонган. Эспланада продолжается на другом берегу реки монументом идей Чучхе и завершается архитектурным ансамблем из десяти многоэтажных домов и здания НИИ кинематографии. В 2020 году была перестроена центральная парадная трибуна — портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были убраны со своего прежнего положения (центральное пространство ниже трибуны) и перемещены на фасад здания Народного дворца учебы.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953839887.html

https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html

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в мире, пхеньян, ким ир сен, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея)