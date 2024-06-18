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Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина - РИА Новости, 18.06.2024
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20:11 18.06.2024
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Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина - РИА Новости, 18.06.2024
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
Столицу КНДР Пхеньян украсили к приезду президента России. Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина запланирована на среду, 19 июня. Подробности подготовки города РИА Новости, 18.06.2024
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россия
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Столицу КНДР Пхеньян украсили к приезду президента России. Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина запланирована на среду, 19 июня. Подробности подготовки города к торжественной церемонии — в фотоленте ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Фото, Пхеньян, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Политика

Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина

Читать ria.ru в
Столицу КНДР Пхеньян украсили к приезду президента России. Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина запланирована на среду, 19 июня. Подробности подготовки города к торжественной церемонии — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на здании в Пхеньяне

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

Школьники в Пхеньяне

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Жители Пхеньяна

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

Журналисты занимаются фотосъемкой на улице в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

Житель с велосипедом на улице в Пхеньяне

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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