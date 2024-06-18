Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.