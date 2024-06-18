Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.
В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.
Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.
Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.
Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.
Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.
Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.
Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.
"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".
"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".
Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.
Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.
Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.
Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.
На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.
На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.
На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.
На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.
"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.
"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.
Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.
Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.
Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.
Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.