https://ria.ru/20240619/kndr-1953840615.html

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту - РИА Новости, 19.06.2024

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

Президент РФ Владимир Путин был рад визиту в Пхеньян и выразил "глубокую благодарность" лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту, передает... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T02:13

2024-06-19T02:13

2024-06-19T02:13

пхеньян

россия

владимир путин

ким чен ын

юрий ушаков

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

роскосмос

ржд

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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был рад визиту в Пхеньян и выразил "глубокую благодарность" лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Несмотря на это в аэропорту его лично встречал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. "Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его", - сообщает ЦТАК. Общение глав государств началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут возле кортежа российского президента, затем Путин пригласил северокорейского коллегу в свой президентский "Аурус" и оба лидера уехали из аэропорта Пхеньяна на одном автомобиле. Ким Чен Ын сопроводил президента РФ в место ночлега – резиденцию для почетных гостей "Кымсусан", по дороге они вели разговор, делились мнениями о развитии отношений двух стран. Основные мероприятия в рамках государственного визита Путина в КНДР начнутся днем. Предусмотрена церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ, после чего продолжат общение друг с другом. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе главы "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда был Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

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пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роскосмос, ржд, в мире, кндр (северная корея)