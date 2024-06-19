Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kndr-1953840615.html
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту - РИА Новости, 19.06.2024
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту
Президент РФ Владимир Путин был рад визиту в Пхеньян и выразил "глубокую благодарность" лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту, передает... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:13
2024-06-19T02:13
пхеньян
россия
владимир путин
ким чен ын
юрий ушаков
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
роскосмос
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953823129_0:148:1920:1228_1920x0_80_0_0_d1e378144202f7d44e5000734127b529.jpg
СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был рад визиту в Пхеньян и выразил "глубокую благодарность" лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Несмотря на это в аэропорту его лично встречал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. "Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его", - сообщает ЦТАК. Общение глав государств началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут возле кортежа российского президента, затем Путин пригласил северокорейского коллегу в свой президентский "Аурус" и оба лидера уехали из аэропорта Пхеньяна на одном автомобиле. Ким Чен Ын сопроводил президента РФ в место ночлега – резиденцию для почетных гостей "Кымсусан", по дороге они вели разговор, делились мнениями о развитии отношений двух стран. Основные мероприятия в рамках государственного визита Путина в КНДР начнутся днем. Предусмотрена церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ, после чего продолжат общение друг с другом. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе главы "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда был Ким Чен Ир, отец действующего лидера.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html
пхеньян
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953823129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a91ad92a69f032191fe46226c4816de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роскосмос, ржд, в мире, кндр (северная корея)
Пхеньян, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Юрий Ушаков, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Роскосмос, РЖД, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

ЦТАК: Путин выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну за встречу в аэропорту

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в медиабанк
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был рад визиту в Пхеньян и выразил "глубокую благодарность" лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Несмотря на это в аэропорту его лично встречал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
"Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его", - сообщает ЦТАК.
Общение глав государств началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут возле кортежа российского президента, затем Путин пригласил северокорейского коллегу в свой президентский "Аурус" и оба лидера уехали из аэропорта Пхеньяна на одном автомобиле. Ким Чен Ын сопроводил президента РФ в место ночлега – резиденцию для почетных гостей "Кымсусан", по дороге они вели разговор, делились мнениями о развитии отношений двух стран.
Сотрудница РЖД готовится к открытию Дома Дружбы России и КНДР на границе с КНДР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Межгосударственные отношения России и КНДР
Вчера, 03:00
Основные мероприятия в рамках государственного визита Путина в КНДР начнутся днем. Предусмотрена церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ, после чего продолжат общение друг с другом.
Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе главы "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда был Ким Чен Ир, отец действующего лидера.
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на здании в Пхеньяне

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

Школьники в Пхеньяне

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Жители Пхеньяна

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

Журналисты занимаются фотосъемкой на улице в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

Житель с велосипедом на улице в Пхеньяне

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 12

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 12

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ПхеньянРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнЮрий УшаковМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоскосмосРЖДВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала