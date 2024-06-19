https://ria.ru/20240619/kndr-1953839887.html

Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор

Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне делились "сокровенными думами" и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T02:02

2024-06-19T02:02

2024-06-19T04:43

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

юрий ушаков

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

роскосмос

ржд

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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне делились "сокровенными думами" и мнениями о развитии отношений двух стран, а после провели "задушевный", разговор передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Ким Чен Ын встретил Путина у трапа. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.Как сообщает ЦТАК, в дороге они вели разговор."Лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и Россией в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи", — пишет агентство. После того, как лидеры прибыли в место ночлега, резиденцию для почетных гостей "Кымсусан", Ким Чен Ын, сопровождая Путина, "продолжал задушевный разговор с ним". В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.Предыдущий визит в Северную КореюВ последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.

https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

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Приезд Путина в Пхеньян Приезд Путина в Пхеньян 2024-06-19T02:02 true PT1M44S

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роскосмос, ржд, в мире, кндр (северная корея)