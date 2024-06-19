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Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор - РИА Новости, 19.06.2024
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02:02 19.06.2024 (обновлено: 04:43 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953839887.html
Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор
Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор - РИА Новости, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне делились "сокровенными думами" и... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:02
2024-06-19T04:43
россия
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
юрий ушаков
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
роскосмос
ржд
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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне делились "сокровенными думами" и мнениями о развитии отношений двух стран, а после провели "задушевный", разговор передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Ким Чен Ын встретил Путина у трапа. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.Как сообщает ЦТАК, в дороге они вели разговор."Лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и Россией в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи", — пишет агентство. После того, как лидеры прибыли в место ночлега, резиденцию для почетных гостей "Кымсусан", Ким Чен Ын, сопровождая Путина, "продолжал задушевный разговор с ним". В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.Предыдущий визит в Северную КореюВ последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.
https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html
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россия
пхеньян
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Приезд Путина в Пхеньян
Приезд Путина в Пхеньян
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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роскосмос, ржд, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Юрий Ушаков, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Роскосмос, РЖД, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор

ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын поделились сокровенными думами в задушевном разговоре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей "Кымсусан" в Пхеньяне делились "сокровенными думами" и мнениями о развитии отношений двух стран, а после провели "задушевный", разговор передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Ким Чен Ын встретил Путина у трапа. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.
Как сообщает ЦТАК, в дороге они вели разговор.
«
"Лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и Россией в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи", — пишет агентство.
После того, как лидеры прибыли в место ночлега, резиденцию для почетных гостей "Кымсусан", Ким Чен Ын, сопровождая Путина, "продолжал задушевный разговор с ним".
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на здании в Пхеньяне

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

Школьники в Пхеньяне

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Жители Пхеньяна

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

Журналисты занимаются фотосъемкой на улице в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

Житель с велосипедом на улице в Пхеньяне

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 12

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 12

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12
В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии.
Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР
Вчера, 00:03
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.
Сотрудница РЖД готовится к открытию Дома Дружбы России и КНДР на границе с КНДР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Межгосударственные отношения России и КНДР
Вчера, 03:00

Предыдущий визит в Северную Корею

В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
Вчера, 08:00
 
РоссияПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнЮрий УшаковМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоскосмосРЖДВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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