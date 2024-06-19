https://ria.ru/20240619/kndr-1953839683.html

В КНДР рассказали о встрече Путина и Ким Чен Ына

В КНДР рассказали о встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 19.06.2024

В КНДР рассказали о встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына была "трогательной", Ким Чен Ын крепко пожал руку Путину и тепло обнял его, "не сдерживая... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T02:00

2024-06-19T02:00

2024-06-19T02:00

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

юрий ушаков

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

роскосмос

ржд

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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына была "трогательной", Ким Чен Ын крепко пожал руку Путину и тепло обнял его, "не сдерживая радости" от встречи впервые за 270 с лишним дней, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, в КНДР уже наступила среда. В аэропорту его лично встречал глава Северной Кореи Ким Чен Ын, лидеры вместе прошли от трапа по красной ковровой дорожке, их приветствовали бойцы почетного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные виды войск КНДР. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын тепло встретил Путина. Пхеньянский международный аэропорт был охвачен "атмосферой горячего приветствия". "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын имел трогательную встречу с товарищем Владимиром Владимировичем Путиным. Товарищ Ким Чен Ын, не сдерживая радости от того, что снова встретился с товарищем Путиным в Пхеньяне через 270 с лишним дней после встречи с ним на космодроме Восточный в сентябре 2023 года, крепко пожал ему руку и тепло обнял его", - пишет агентство. Основные мероприятия в рамках государственного визита Путина в КНДР начнутся днем. Предусмотрена церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ, после чего они продолжат общение друг с другом. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе главы "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда был Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

https://ria.ru/20240619/tstak-1953839272.html

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пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роскосмос, ржд, в мире, кндр (северная корея)