https://ria.ru/20240619/khram-1954071172.html

В РПЦ прокомментировали посещение Путиным храма в Пхеньяне

В РПЦ прокомментировали посещение Путиным храма в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

В РПЦ прокомментировали посещение Путиным храма в Пхеньяне

Символично, что президент РФ Владимир Путин посетил храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне за несколько дней до его престольного праздника – дня Святой Троицы,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:23

2024-06-19T18:23

2024-06-19T18:23

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Символично, что президент РФ Владимир Путин посетил храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне за несколько дней до его престольного праздника – дня Святой Троицы, который в этом году отмечают 23 июня, для духовенства РПЦ это дополнительный источник радости, президента России в Корее встречают очень радушно и на самом высоком уровне, рассказал РИА Новости глава Корейской епархии РПЦ архиепископ Корейский Феофан (Ким).Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посетят Храм Троицы Живоначальной во время визита российского президента в Пхеньян. По данным на сайте российского посольства в КНДР, храм Живоначальной троицы был воздвигнут по инициативе предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира, это решение было принято в 2002 году в ходе его поездки на российский Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - тогда председатель Отдела внешних церковных связей, а сейчас - патриарх Московский и всея Руси."Очень символично, что посещение президентом храма Живоначальной Троицы запланировано на время, предшествующее дню Святой Троицы (в этом году 23 июня), престольному празднику храма. Это, конечно, для нас дополнительный источник радости, духовенство храма с большим воодушевлением относятся к предстоящему визиту. Вообще здесь, в Корее, хорошо видно, что нашего президента встречают очень радушно и на самом высоком уровне, везде развешаны российские и северокорейские флаги. Надеемся, что отношения между нашими странами будут только крепнуть", - сказал архиепископ Феофан.Он также отметил хорошее отношение корейских властей к храму и православию в целом."Отношение властей КНДР к храму и православию очень положительное, потому что храм был построен по прямому распоряжению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира", - пояснил иерарх.Архиепископ напомнил, что храм Живоначальной Троицы – единственный православный храм в КНДР, в нем сейчас служат один священник, отец Владимир, и два дьякона – это все духовенство РПЦ в КНДР, а среди прихожан в основном – сотрудники российского посольства."Для корейцев наш храм имеет, мне кажется, не столько религиозное, сколько символическое значение, как символ хороших добрососедских отношений между нашими народами. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы в перспективе корейцы больше узнавали о православной вере и присоединялись к жизни прихода", - пояснил собеседник агентства.Архиепископ напомнил, что Русская православная церковь представлена в Корее с конца XIX века. Так, Российская православная духовная миссия была открыта в 1897 году распоряжением Святейшего синода, а первую литургию русские священники совершили в Сеуле в 1900 году. По его словам, тогда построили дома, воскресную школу, где проходили службы, но сам храм не успели до 1917 года, а после революции госфинансирование миссии закончилось. Тем не менее миссия продолжила работать в Сеуле до 1949 года, когда южнокорейские власти депортировали священников, обвинив в связях с СССР на фоне конфликта между КНДР и Южной Кореей. И лишь в 2006 году был освящен первый храм РПЦ в Корее, но уже в Пхеньяне. А в 2019 году в составе патриаршего экзархата РПЦ Юго-Восточной Азии была образована корейская епархия, которая занимается духовным окормлением верующих как в КНДР, так и в Южной Корее.

https://ria.ru/20240619/khram-1953899924.html

https://ria.ru/20240619/khram-1954030958.html

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Никита Бизин

пхеньян, россия, сеул, владимир путин, ким чен ир, юрий ушаков, русская православная церковь, религия