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Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро - РИА Новости, 19.06.2024
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22:13 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/khischenie-1954114491.html
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро - РИА Новости, 19.06.2024
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро
Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:13
2024-06-19T22:13
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина передали представителям правоохранительных органов Венгрии гражданина Республики Молдова Леонида Хора. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении кражи в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии компетентных органов Венгрии, в ноябре 2019 года злоумышленник вместе с соучастниками "взломал несколько банкоматов и похитил денежные средства". "Общая сумма ущерба, причиненного в результате неправомерных действий, составила более 300 тысяч евро. После совершения преступлений фигурант скрылся за пределами Венгрии", - добавила Волк. В феврале 2021 года мужчину объявили в международный розыск. Полицейские установили местонахождение Леонида Хора на территории России. В декабре прошлого года его задержали в Москве. Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос компетентных органов Венгрии о выдаче фигуранта. "Для привлечения к уголовной ответственности Леонид Хор будет доставлен на территорию Венгрии транзитом через Республику Сербию", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
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здоровье - общество, россия, венгрия, молдавия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), шереметьево (аэропорт)
Здоровье - Общество, Россия, Венгрия, Молдавия, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Шереметьево (аэропорт)
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро

Россия выдала Венгрии молдаванина, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина передали представителям правоохранительных органов Венгрии гражданина Республики Молдова Леонида Хора. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении кражи в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк.
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По версии компетентных органов Венгрии, в ноябре 2019 года злоумышленник вместе с соучастниками "взломал несколько банкоматов и похитил денежные средства".
"Общая сумма ущерба, причиненного в результате неправомерных действий, составила более 300 тысяч евро. После совершения преступлений фигурант скрылся за пределами Венгрии", - добавила Волк.
В феврале 2021 года мужчину объявили в международный розыск.
Полицейские установили местонахождение Леонида Хора на территории России. В декабре прошлого года его задержали в Москве.
Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос компетентных органов Венгрии о выдаче фигуранта.
"Для привлечения к уголовной ответственности Леонид Хор будет доставлен на территорию Венгрии транзитом через Республику Сербию", - заключила Волк.
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