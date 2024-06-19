https://ria.ru/20240619/khischenie-1954114491.html

Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро

Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро - РИА Новости, 19.06.2024

Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро

Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:13

2024-06-19T22:13

2024-06-19T22:13

здоровье - общество

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венгрия

молдавия

ирина волк

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина передали представителям правоохранительных органов Венгрии гражданина Республики Молдова Леонида Хора. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении кражи в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии компетентных органов Венгрии, в ноябре 2019 года злоумышленник вместе с соучастниками "взломал несколько банкоматов и похитил денежные средства". "Общая сумма ущерба, причиненного в результате неправомерных действий, составила более 300 тысяч евро. После совершения преступлений фигурант скрылся за пределами Венгрии", - добавила Волк. В феврале 2021 года мужчину объявили в международный розыск. Полицейские установили местонахождение Леонида Хора на территории России. В декабре прошлого года его задержали в Москве. Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос компетентных органов Венгрии о выдаче фигуранта. "Для привлечения к уголовной ответственности Леонид Хор будет доставлен на территорию Венгрии транзитом через Республику Сербию", - заключила Волк.

https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html

https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html

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здоровье - общество, россия, венгрия, молдавия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), шереметьево (аэропорт)