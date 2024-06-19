https://ria.ru/20240619/khischenie-1954114491.html
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро - РИА Новости, 19.06.2024
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро
Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:13
2024-06-19T22:13
2024-06-19T22:13
здоровье - общество
россия
венгрия
молдавия
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия выдала Венгрии гражданина Молдавии Леонид Хора, который обвиняется в хищении более 300 тысяч евро из банкоматов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина передали представителям правоохранительных органов Венгрии гражданина Республики Молдова Леонида Хора. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении кражи в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии компетентных органов Венгрии, в ноябре 2019 года злоумышленник вместе с соучастниками "взломал несколько банкоматов и похитил денежные средства". "Общая сумма ущерба, причиненного в результате неправомерных действий, составила более 300 тысяч евро. После совершения преступлений фигурант скрылся за пределами Венгрии", - добавила Волк. В феврале 2021 года мужчину объявили в международный розыск. Полицейские установили местонахождение Леонида Хора на территории России. В декабре прошлого года его задержали в Москве. Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос компетентных органов Венгрии о выдаче фигуранта. "Для привлечения к уголовной ответственности Леонид Хор будет доставлен на территорию Венгрии транзитом через Республику Сербию", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html
россия
венгрия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, венгрия, молдавия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), шереметьево (аэропорт)
Здоровье - Общество, Россия, Венгрия, Молдавия, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Шереметьево (аэропорт)
Россия выдала Венгрии мужчину, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро
Россия выдала Венгрии молдаванина, обвиняемого в хищении 300 тысяч евро