https://ria.ru/20240619/khadzh-1953909582.html

Хадж-миссия подтвердила смерть четырех российских паломников

Хадж-миссия подтвердила смерть четырех российских паломников - РИА Новости, 19.06.2024

Хадж-миссия подтвердила смерть четырех российских паломников

Руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев сообщил РИА Новости, что в числе умерших в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии есть... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:45

2024-06-19T11:45

2024-06-19T16:50

религия

саудовская аравия

россия

джидда

религия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев сообщил РИА Новости, что в числе умерших в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии есть несколько россиян. Ранее в генеральном консульстве России в Джидде РИА Новости сообщили, что четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии по естественным причинам. "В нынешнем году во время паломничества умерли четверо россиян. Например, три дня назад во время давки умер россиянин 1955 года рождения, это паломник из Дагестана. У него было сердечно-сосудистое заболевание. Одна женщина из числа умерших из Московской области, она 1962 года рождения. Сейчас в Саудовской Аравии плюс 40-45. Много паломников пожилого возраста", - сказал Асуев. Он отметил, что в среду вечером состоится совещание хадж-операторов, на котором будет получена вся официальная информация по итогам паломничества 2024 года. Гендиректор хадж-оператора Дагестана "Марва-тур" Булат Курбанов добавил, что дагестанского паломника, которому стало плохо во время выполнения обрядов, скорая успела довезти до больницы, там он скончался "где-то через полчаса". "Причина смерти не в том, что он перегрелся на солнце или оказался в давке", – уточнил собеседник агентства.Хадж – один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

https://ria.ru/20240619/palomniki-1953857461.html

саудовская аравия

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джидда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саудовская аравия, россия, джидда, религия