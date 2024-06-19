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Форум Kazan Digital Week-2024 пройдет в Казани в сентябре - РИА Новости, 19.06.2024
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21:05 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/forum-1954104864.html
Форум Kazan Digital Week-2024 пройдет в Казани в сентябре
Форум Kazan Digital Week-2024 пройдет в Казани в сентябре - РИА Новости, 19.06.2024
Форум Kazan Digital Week-2024 пройдет в Казани в сентябре
Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани в пятый раз с 9 по 11 сентября, сообщает оргкомитет форума. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:05
2024-06-19T21:05
республика татарстан
технологии
казань
россия
китай
максут шадаев
ростелеком
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КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани в пятый раз с 9 по 11 сентября, сообщает оргкомитет форума. В среду в Казани состоялось заседание оргкомитета форума Kazan Digital Week. Возглавляющий его министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев провел его в режиме видеоконференцсвязи. "Форум 2023 года прошел успешно. Была насыщенная программа - 107 мероприятий. Приняли участие 23,7 тысячи человек, 814 спикеров, 138 компаний. В этом году форум нужно провести еще более масштабно и качественно, тем более в Татарстане объявлен Год научно-технологического развития", - цитирует слова Шадаева оргкомитет. В этом году мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября, его участниками станут производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции. В рамках экспозиции будут представлены более 100 компаний. Среди них – "Ростелеком", "Камаз", "Атом", ОЭЗ "Алабуга", ОЭЗ "Иннополис". На тематических секциях прозвучат доклады по цифровизации госуправления, промышленности, образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, а также кибербезопасности, финтеху, венчурным инвестициям. Особое внимание будет уделено киберфизическим системам, математическим методам в технике и технологиях и искусственному интеллекту. Состоится международный круглый стол мэров на тему "Современные городские сервисы". В нем примут участие представители муниципальной власти из России, Китая, ОАЭ, ЮАР, Казахстана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и других стран. В рамках форума пройдет конкурс "ИТ-Лидер". Ассоциация содействия цифровому развитию совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана проведет очную акселерацию, 10 лучших стартапов получат возможность бесплатно разместить свое решение в выставочной зоне. Планируется организация ярмарки вакансий от компаний-партнеров форума. "В прошлом году на площадке форума подписали 36 соглашений. Рассчитываем, что в этот раз деловая часть пройдет еще более активно", – отметил заместитель сопредседателя оргкомитета форума, вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
https://ria.ru/20231209/kazan-1914814710.html
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технологии, казань, россия, китай, максут шадаев, ростелеком
Республика Татарстан, Технологии, Казань, Россия, Китай, Максут Шадаев, Ростелеком

Форум Kazan Digital Week-2024 пройдет в Казани в сентябре

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный форум Kazan Digital week. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани в пятый раз с 9 по 11 сентября, сообщает оргкомитет форума.
В среду в Казани состоялось заседание оргкомитета форума Kazan Digital Week. Возглавляющий его министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев провел его в режиме видеоконференцсвязи.
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"Форум 2023 года прошел успешно. Была насыщенная программа - 107 мероприятий. Приняли участие 23,7 тысячи человек, 814 спикеров, 138 компаний. В этом году форум нужно провести еще более масштабно и качественно, тем более в Татарстане объявлен Год научно-технологического развития", - цитирует слова Шадаева оргкомитет.
В этом году мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября, его участниками станут производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции. В рамках экспозиции будут представлены более 100 компаний. Среди них – "Ростелеком", "Камаз", "Атом", ОЭЗ "Алабуга", ОЭЗ "Иннополис".
На тематических секциях прозвучат доклады по цифровизации госуправления, промышленности, образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, а также кибербезопасности, финтеху, венчурным инвестициям. Особое внимание будет уделено киберфизическим системам, математическим методам в технике и технологиях и искусственному интеллекту. Состоится международный круглый стол мэров на тему "Современные городские сервисы". В нем примут участие представители муниципальной власти из России, Китая, ОАЭ, ЮАР, Казахстана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и других стран.
В рамках форума пройдет конкурс "ИТ-Лидер". Ассоциация содействия цифровому развитию совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана проведет очную акселерацию, 10 лучших стартапов получат возможность бесплатно разместить свое решение в выставочной зоне. Планируется организация ярмарки вакансий от компаний-партнеров форума.
"В прошлом году на площадке форума подписали 36 соглашений. Рассчитываем, что в этот раз деловая часть пройдет еще более активно", – отметил заместитель сопредседателя оргкомитета форума, вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров.
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