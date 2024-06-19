https://ria.ru/20240619/dogovor-1954060278.html

В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:52

2024-06-19T17:52

2024-06-19T17:52

россия

сергей цеков

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

безопасность

совет федерации рф

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954023335_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_0a8c62818270411912e0e38920f21fce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. "Это важный и нужный договор, который дает возможность обеим странам серьезно помогать друг другу. Он упрочит позиции двух стран на международной арене", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, теперь страны НАТО призадумаются, прежде чем идти на новые провокации в отношении России и КНДР, которые в случае опасности для их суверенитета могут выступить единым фронтом.

https://ria.ru/20240619/kndr-1954031171.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей цеков, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, безопасность, совет федерации рф, кндр (северная корея)