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В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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17:52 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dogovor-1954060278.html
В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР
В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:52
2024-06-19T17:52
россия
сергей цеков
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
безопасность
совет федерации рф
кндр (северная корея)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. "Это важный и нужный договор, который дает возможность обеим странам серьезно помогать друг другу. Он упрочит позиции двух стран на международной арене", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, теперь страны НАТО призадумаются, прежде чем идти на новые провокации в отношении России и КНДР, которые в случае опасности для их суверенитета могут выступить единым фронтом.
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россия
кндр (северная корея)
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россия, сергей цеков, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, безопасность, совет федерации рф, кндр (северная корея)
Россия, Сергей Цеков, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, Безопасность, Совет Федерации РФ, КНДР (Северная Корея)
В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Цеков: договор о стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
«
"Это важный и нужный договор, который дает возможность обеим странам серьезно помогать друг другу. Он упрочит позиции двух стран на международной арене", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, теперь страны НАТО призадумаются, прежде чем идти на новые провокации в отношении России и КНДР, которые в случае опасности для их суверенитета могут выступить единым фронтом.
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Вооруженные силы КНДР
Вчера, 17:00
 
РоссияСергей ЦековВладимир ПутинКим Чен ЫнВизит Путина в КНДРБезопасностьСовет Федерации РФКНДР (Северная Корея)
 
 
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