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Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16 - РИА Новости, 19.06.2024
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14:37 19.06.2024 (обновлено: 16:52 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953984915.html
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16 - РИА Новости, 19.06.2024
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16
В Нижегородской области выросло число людей, попавших в больницы с признаками ботулизма, некоторые в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:37
2024-06-19T16:52
происшествия
нижегородская область
россия
здоровье - общество
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. В Нижегородской области выросло число людей, попавших в больницы с признаками ботулизма, некоторые в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав."По состоянию на 14:00 19 июня в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм — 15 взрослых и один ребенок. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов. Медики оказывают необходимую помощь всем больным", — говорится в релизе.Ранее нижегородский Минздрав сообщал о 15 случаях ботулизма. Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.Случаи ботулизма зарегистрировали также в Москве (более 120) и Казани (15). Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен", известной также как "Кухня на районе". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Уже задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, здоровье - общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Здоровье - Общество, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16

В Нижегородской области число госпитализированных с ботулизмом выросло до 16

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАппарат для искусственной вентиляции легких
Аппарат для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Аппарат для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. В Нижегородской области выросло число людей, попавших в больницы с признаками ботулизма, некоторые в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.
"По состоянию на 14:00 19 июня в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм — 15 взрослых и один ребенок. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов. Медики оказывают необходимую помощь всем больным", — говорится в релизе.
Заготовка овощей - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма
18 июня, 16:21

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Ранее нижегородский Минздрав сообщал о 15 случаях ботулизма.
Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.
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Вчера, 15:20
Случаи ботулизма зарегистрировали также в Москве (более 120) и Казани (15). Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен", известной также как "Кухня на районе". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Уже задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияЗдоровье - ОбществоМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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