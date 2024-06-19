https://ria.ru/20240619/botulizm-1953984915.html

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16 - РИА Новости, 19.06.2024

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 16

В Нижегородской области выросло число людей, попавших в больницы с признаками ботулизма, некоторые в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:37

2024-06-19T14:37

2024-06-19T16:52

происшествия

нижегородская область

россия

здоровье - общество

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. В Нижегородской области выросло число людей, попавших в больницы с признаками ботулизма, некоторые в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав."По состоянию на 14:00 19 июня в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм — 15 взрослых и один ребенок. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов. Медики оказывают необходимую помощь всем больным", — говорится в релизе.Ранее нижегородский Минздрав сообщал о 15 случаях ботулизма. Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.Случаи ботулизма зарегистрировали также в Москве (более 120) и Казани (15). Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен", известной также как "Кухня на районе". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Уже задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, россия, здоровье - общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки