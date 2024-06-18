https://ria.ru/20240618/ukraina-1953792642.html

Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область

Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область - РИА Новости, 18.06.2024

Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область

Кабмин Украины перенаправил выделенные Николаевской и Ровненской областям 5,8 миллиона долларов в Харьковскую область, средства пойдут на строительство... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:19

2024-06-18T19:19

2024-06-18T19:23

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харьковская область

ровненская область

алексей гончаренко

александр дубинский

ирина геращенко

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 июн- РИА Новости. Кабмин Украины перенаправил выделенные Николаевской и Ровненской областям 5,8 миллиона долларов в Харьковскую область, средства пойдут на строительство фортификационных сооружений, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей на Харьковскую область. Речь идет о 238 028,5 тысячи гривен (5,8 миллиона долларов). Средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, обустройство системы невзрывных заграждений", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее депутат Рады Руслан Горбенко сообщил, что украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных укреплений. Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, украина, харьковская область, ровненская область, алексей гончаренко, александр дубинский, ирина геращенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины