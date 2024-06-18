Рейтинг@Mail.ru
Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 18.06.2024 (обновлено: 19:23 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953792642.html
Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область
Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область - РИА Новости, 18.06.2024
Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область
Кабмин Украины перенаправил выделенные Николаевской и Ровненской областям 5,8 миллиона долларов в Харьковскую область, средства пойдут на строительство... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:19
2024-06-18T19:23
в мире
украина
харьковская область
ровненская область
алексей гончаренко
александр дубинский
ирина геращенко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
МОСКВА, 18 июн- РИА Новости. Кабмин Украины перенаправил выделенные Николаевской и Ровненской областям 5,8 миллиона долларов в Харьковскую область, средства пойдут на строительство фортификационных сооружений, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей на Харьковскую область. Речь идет о 238 028,5 тысячи гривен (5,8 миллиона долларов). Средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, обустройство системы невзрывных заграждений", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее депутат Рады Руслан Горбенко сообщил, что украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных укреплений. Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
украина
харьковская область
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f1298b9cf65cca75b046f2b68ad50604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, ровненская область, алексей гончаренко, александр дубинский, ирина геращенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Ровненская область, Алексей Гончаренко, Александр Дубинский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Киев перенаправил выделенные другим регионам средства в Харьковскую область

Правительство Украины перенаправило в Харьковскую область 5,8 миллионов долларов

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн- РИА Новости. Кабмин Украины перенаправил выделенные Николаевской и Ровненской областям 5,8 миллиона долларов в Харьковскую область, средства пойдут на строительство фортификационных сооружений, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей на Харьковскую область. Речь идет о 238 028,5 тысячи гривен (5,8 миллиона долларов). Средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, обустройство системы невзрывных заграждений", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Ранее депутат Рады Руслан Горбенко сообщил, что украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных укреплений.
Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
13 июня, 08:00
 
В миреУкраинаХарьковская областьРовненская областьАлексей ГончаренкоАлександр ДубинскийИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала