https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html

Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР

Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНДР написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун", материал опубликовали на сайте Кремля на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:03

2024-06-18T00:03

2024-06-18T08:54

россия

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНДР написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун", материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках."Накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику хотел бы поделиться с корейской и зарубежной аудиторией газеты "Нодон синмун" соображениями о перспективах партнерских связей между нашими государствами, их значении в современном мире", — написал глава государства.Путин отметил, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями."Наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию", — добавил Путин.Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство."Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил президент.Во вторник Путин впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.Российского президента в поездке будет сопровождать представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

https://ria.ru/20240618/putin-1953502036.html

https://ria.ru/20240617/kndr-1953474473.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)