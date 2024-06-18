Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР
Путин в статье в "Нодон синмун" высказался о перспективах партнерства с КНДР
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНДР написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун", материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках.
"Накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику хотел бы поделиться с корейской и зарубежной аудиторией газеты "Нодон синмун" соображениями о перспективах партнерских связей между нашими государствами, их значении в современном мире", — написал глава государства.
Путин отметил, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.
"Наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию", — добавил Путин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство.
"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил президент.
Во вторник Путин впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.
Российского президента в поездке будет сопровождать представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.