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Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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00:03 18.06.2024 (обновлено: 08:54 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНДР написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун", материал опубликовали на сайте Кремля на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:03
2024-06-18T08:54
россия
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНДР написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун", материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках."Накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику хотел бы поделиться с корейской и зарубежной аудиторией газеты "Нодон синмун" соображениями о перспективах партнерских связей между нашими государствами, их значении в современном мире", — написал глава государства.Путин отметил, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями."Наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию", — добавил Путин.Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство."Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил президент.Во вторник Путин впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.Российского президента в поездке будет сопровождать представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
https://ria.ru/20240618/putin-1953502036.html
https://ria.ru/20240617/kndr-1953474473.html
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россия
кндр (северная корея)
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россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР

Путин в статье в "Нодон синмун" высказался о перспективах партнерства с КНДР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНДР написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун", материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках.
"Накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику хотел бы поделиться с корейской и зарубежной аудиторией газеты "Нодон синмун" соображениями о перспективах партнерских связей между нашими государствами, их значении в современном мире", — написал глава государства.
Президент России Владимир Путин выступает в Харбине перед представителями российских СМИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам
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Путин отметил, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.
"Наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию", — добавил Путин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство.
"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил президент.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Россия и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве
Вчера, 17:10
Во вторник Путин впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула. Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.
Российского президента в поездке будет сопровождать представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия будет развивать отношения с КНДР, заявил Путин
5 июня, 23:46
 
РоссияВладимир ПутинВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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