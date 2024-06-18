https://ria.ru/20240618/sim-1953814849.html

В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам

В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам - РИА Новости, 18.06.2024

В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам

Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам, следует из документа в думской электронной базе. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:16

2024-06-18T21:16

2024-06-18T22:34

общество

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам, следует из документа в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов" в первом чтении", — говорится в тексте.На минувшей неделе в Госдуму внесли законопроект, согласно которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование.Документ также вводит особые требования для иностранцев: Кроме того, операторы связи будут обязаны передать данные о договоре для их размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах. По словам депутата Антона Горелкина, если законопроект примут, то возможность контроля за SIM-картами появится на Госуслугах с 1 августа 2025 года. Иностранцам придется перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, непереоформленные SIM-карты планируют отключать от обслуживания.За нарушение требований введут административную ответственность, которая будет установлена отдельным документом.

https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html

https://ria.ru/20240516/karta-1946323709.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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общество, антон горелкин, госдума рф