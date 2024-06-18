https://ria.ru/20240618/sim-1953814849.html
В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам
В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам - РИА Новости, 18.06.2024
В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам
Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам, следует из документа в думской электронной базе. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:16
2024-06-18T21:16
2024-06-18T22:34
общество
антон горелкин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам, следует из документа в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов" в первом чтении", — говорится в тексте.На минувшей неделе в Госдуму внесли законопроект, согласно которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование.Документ также вводит особые требования для иностранцев: Кроме того, операторы связи будут обязаны передать данные о договоре для их размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах. По словам депутата Антона Горелкина, если законопроект примут, то возможность контроля за SIM-картами появится на Госуслугах с 1 августа 2025 года. Иностранцам придется перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, непереоформленные SIM-карты планируют отключать от обслуживания.За нарушение требований введут административную ответственность, которая будет установлена отдельным документом.
https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html
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общество, антон горелкин, госдума рф
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ
В ГД поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам
Комитет ГД поддержал проект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект об ограничении продажи SIM-карт иностранцам, следует из документа
в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов" в первом чтении", — говорится в тексте.
На минувшей неделе в Госдуму внесли законопроект, согласно которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование.
Документ также вводит особые требования для иностранцев:
- они смогут приобретать SIM-карты только при личном посещении официальных салонов связи или точек продаж;
- в договоре обязательно будут указываться IMEI-код устройства (телефона, планшета, ноутбука) и сведения о трудовых отношениях с юрлицами и ИП, если применяется так называемая SIM-карта;
- иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров.
Кроме того, операторы связи будут обязаны передать данные о договоре для их размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.
По словам депутата Антона Горелкина
, если законопроект примут, то возможность контроля за SIM-картами появится на Госуслугах с 1 августа 2025 года. Иностранцам придется перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, непереоформленные SIM-карты планируют отключать от обслуживания.
За нарушение требований введут административную ответственность, которая будет установлена отдельным документом.