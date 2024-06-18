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Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов - РИА Новости, 18.06.2024
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22:57 18.06.2024 (обновлено: 23:07 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953828103.html
Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов
Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов - РИА Новости, 18.06.2024
Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов
Канада вводит санкции против 13 "высокопоставленных представителей" российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы в связи со смертью Алексея РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:57
2024-06-18T23:07
канада
в мире
санкции в отношении россии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Канада вводит санкции против 13 "высокопоставленных представителей" российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы в связи со смертью Алексея Навального, заявило правительство страны."Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.Отмечается, что под санкции попали 13 человек.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240618/smi-1953613234.html
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канада, в мире, санкции в отношении россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Канада, В мире, Санкции в отношении России, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Канада ввела санкции против представителей российских следственных органов

Канада ввела санкции против 13 представителей российских следственных органов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВанкувер
Ванкувер - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Канада вводит санкции против 13 "высокопоставленных представителей" российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы в связи со смертью Алексея Навального, заявило правительство страны.
"Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.
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Отмечается, что под санкции попали 13 человек.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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