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Путин прибыл в КНДР с государственным визитом - РИА Новости, 18.06.2024
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20:45 18.06.2024 (обновлено: 22:03 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953808301.html
Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
Путин прибыл в КНДР с государственным визитом - РИА Новости, 18.06.2024
Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:45
2024-06-18T22:03
владимир путин
пхеньян
россия
ким чен ын
сергей лавров
роскосмос
в мире
владивосток
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ПХЕНЬЯН, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщил корреспондент РИА Новости.Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил у трапа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии.Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.Предыдущий визит в Северную КореюВ последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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Приезд Путина в Пхеньян
Приезд Путина в Пхеньян
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владимир путин, пхеньян, россия, ким чен ын, сергей лавров, роскосмос, в мире, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Владимир Путин, Пхеньян, Россия, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, Роскосмос, В мире, Владивосток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Путин прибыл в КНДР с госвизитом, его встретил Ким Чен Ын

Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщил корреспондент РИА Новости.
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил у трапа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на здании в Пхеньяне

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

Школьники в Пхеньяне

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Жители Пхеньяна

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

Журналисты занимаются фотосъемкой на улице в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

Житель с велосипедом на улице в Пхеньяне

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 12

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 12

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12
В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии.
Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
Вчера, 08:00
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В КНДР заявили, что почитают за честь сражаться плечом к плечу с Россией
Вчера, 04:23

Предыдущий визит в Северную Корею

В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР
Вчера, 00:03
 
Владимир ПутинПхеньянРоссияКим Чен ЫнСергей ЛавровРоскосмосВ миреВладивостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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