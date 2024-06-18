https://ria.ru/20240618/putin-1953808301.html

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом - РИА Новости, 18.06.2024

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:45

2024-06-18T20:45

2024-06-18T22:03

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ПХЕНЬЯН, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщил корреспондент РИА Новости.Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил у трапа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии.Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.По итогам визитов в КНДР и Вьетнам глава государства может пообщаться с журналистами.Предыдущий визит в Северную КореюВ последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953557574.html

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Приезд Путина в Пхеньян Приезд Путина в Пхеньян 2024-06-18T20:45 true PT1M44S

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