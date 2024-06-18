https://ria.ru/20240618/nato-1953549734.html

НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг

НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024

НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, чтобы снизить нагрузку РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:06

2024-06-18T01:06

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, чтобы снизить нагрузку на США, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом. "Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины", - сообщил он. По словам Столтенберга, это позволит снизить "бремя", которое сейчас несут США для поддержки Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

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в мире, украина, сша, россия, йенс столтенберг, джо байден, сергей лавров, нато