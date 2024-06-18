https://ria.ru/20240618/gastroenterolog-1953552736.html

Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике

Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике - РИА Новости, 18.06.2024

Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике

Собираясь на пикник, стоит отказаться от салатов, заправленных майонезом, плавленого сыра, жареной пищи и вина, а обратить внимание на фрукты, овощи и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T02:17

2024-06-18T02:17

2024-06-18T02:17

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россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Собираясь на пикник, стоит отказаться от салатов, заправленных майонезом, плавленого сыра, жареной пищи и вина, а обратить внимание на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Ежегодно 18 июня во многих странах отмечают Международный день пикника. "Забудьте про майонезные салаты и сыры, особенно плавленый. Откажитесь от треугольников сыра, которые на солнце станут маслянистыми и совсем неаппетитными. Молоко, творог и сливочное масло тоже имеют тенденцию быстро портиться на солнце. Рыба быстро испортится и пропитает неприятным запахом другие продукты. Не берите жареную пищу - в жару она легко портится и может стать причиной отравления", - сказала Сухорукова. Также она призвала отказаться от тортов и шоколада, так как они быстро тают на жаре. Помимо этого, стоит отказаться от вина, которое в жаркую погоду может не только потерять свой вкус, но и стать причиной интоксикации и головных болей. "Порой в жаркий день так и тянет выпить бокал прохладного игристого. Однако, во-первых, солнечный свет и высокая температура усиливают алкогольное опьянение, которое, как известно, приводит к интоксикации, головным болям и прочим неприятным последствиям. Во-вторых, вкус вина на жаре попросту портится - жара увеличит содержание танина в алкогольном напитке и сделает его вкус не слишком приятным", - отметила Сухорукова. Врач добавила, что для перекуса подойдут нескоропортящиеся продукты: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, не требующие особых условий хранения. Фрукты и овощи рекомендуется заранее вымыть дома. "Если вы планируете взять с собой мясные продукты, то не забудьте воспользоваться сумкой-термосом или авто-холодильником. И помните: продукты не должны оставаться на солнце более двух часов. Если в продолжительном пикнике нет возможности обеспечить достаточное охлаждение скоропортящихся продуктов, то лучше вовсе отказаться от их использования", - добавила собеседник. Важно не забыть взять с собой на пикник бутилированную воду, которой можно не только утолить жажду, но и вымыть руки и ополоснуть посуду. Для детей лучше взять с собой свежеприготовленные и охлажденные компоты или морсы, отказавшись от употребления покупных газировок или соков.

https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html

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общество, россия, здоровье - общество