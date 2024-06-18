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Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике - РИА Новости, 18.06.2024
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02:17 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/gastroenterolog-1953552736.html
Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике
Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике - РИА Новости, 18.06.2024
Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике
Собираясь на пикник, стоит отказаться от салатов, заправленных майонезом, плавленого сыра, жареной пищи и вина, а обратить внимание на фрукты, овощи и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T02:17
2024-06-18T02:17
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Собираясь на пикник, стоит отказаться от салатов, заправленных майонезом, плавленого сыра, жареной пищи и вина, а обратить внимание на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Ежегодно 18 июня во многих странах отмечают Международный день пикника. "Забудьте про майонезные салаты и сыры, особенно плавленый. Откажитесь от треугольников сыра, которые на солнце станут маслянистыми и совсем неаппетитными. Молоко, творог и сливочное масло тоже имеют тенденцию быстро портиться на солнце. Рыба быстро испортится и пропитает неприятным запахом другие продукты. Не берите жареную пищу - в жару она легко портится и может стать причиной отравления", - сказала Сухорукова. Также она призвала отказаться от тортов и шоколада, так как они быстро тают на жаре. Помимо этого, стоит отказаться от вина, которое в жаркую погоду может не только потерять свой вкус, но и стать причиной интоксикации и головных болей. "Порой в жаркий день так и тянет выпить бокал прохладного игристого. Однако, во-первых, солнечный свет и высокая температура усиливают алкогольное опьянение, которое, как известно, приводит к интоксикации, головным болям и прочим неприятным последствиям. Во-вторых, вкус вина на жаре попросту портится - жара увеличит содержание танина в алкогольном напитке и сделает его вкус не слишком приятным", - отметила Сухорукова. Врач добавила, что для перекуса подойдут нескоропортящиеся продукты: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, не требующие особых условий хранения. Фрукты и овощи рекомендуется заранее вымыть дома. "Если вы планируете взять с собой мясные продукты, то не забудьте воспользоваться сумкой-термосом или авто-холодильником. И помните: продукты не должны оставаться на солнце более двух часов. Если в продолжительном пикнике нет возможности обеспечить достаточное охлаждение скоропортящихся продуктов, то лучше вовсе отказаться от их использования", - добавила собеседник. Важно не забыть взять с собой на пикник бутилированную воду, которой можно не только утолить жажду, но и вымыть руки и ополоснуть посуду. Для детей лучше взять с собой свежеприготовленные и охлажденные компоты или морсы, отказавшись от употребления покупных газировок или соков.
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Гастроэнтеролог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться на пикнике

Гастроэнтеролог Сухорукова призвала отказаться от майонеза, вина и жареной пищи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Отдыхающие в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Собираясь на пикник, стоит отказаться от салатов, заправленных майонезом, плавленого сыра, жареной пищи и вина, а обратить внимание на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
Ежегодно 18 июня во многих странах отмечают Международный день пикника.
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"Забудьте про майонезные салаты и сыры, особенно плавленый. Откажитесь от треугольников сыра, которые на солнце станут маслянистыми и совсем неаппетитными. Молоко, творог и сливочное масло тоже имеют тенденцию быстро портиться на солнце. Рыба быстро испортится и пропитает неприятным запахом другие продукты. Не берите жареную пищу - в жару она легко портится и может стать причиной отравления", - сказала Сухорукова.
Также она призвала отказаться от тортов и шоколада, так как они быстро тают на жаре. Помимо этого, стоит отказаться от вина, которое в жаркую погоду может не только потерять свой вкус, но и стать причиной интоксикации и головных болей.
"Порой в жаркий день так и тянет выпить бокал прохладного игристого. Однако, во-первых, солнечный свет и высокая температура усиливают алкогольное опьянение, которое, как известно, приводит к интоксикации, головным болям и прочим неприятным последствиям. Во-вторых, вкус вина на жаре попросту портится - жара увеличит содержание танина в алкогольном напитке и сделает его вкус не слишком приятным", - отметила Сухорукова.
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Врач добавила, что для перекуса подойдут нескоропортящиеся продукты: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, не требующие особых условий хранения. Фрукты и овощи рекомендуется заранее вымыть дома.
"Если вы планируете взять с собой мясные продукты, то не забудьте воспользоваться сумкой-термосом или авто-холодильником. И помните: продукты не должны оставаться на солнце более двух часов. Если в продолжительном пикнике нет возможности обеспечить достаточное охлаждение скоропортящихся продуктов, то лучше вовсе отказаться от их использования", - добавила собеседник.
Важно не забыть взять с собой на пикник бутилированную воду, которой можно не только утолить жажду, но и вымыть руки и ополоснуть посуду. Для детей лучше взять с собой свежеприготовленные и охлажденные компоты или морсы, отказавшись от употребления покупных газировок или соков.
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