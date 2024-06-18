Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек
В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".
В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".
Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.
Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.
На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.
На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"
Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"
Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"
В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".
В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".
Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.
Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.
Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.
Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.
В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.
В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.
На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.
На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.
На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.
В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".
Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.
На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"
Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"
В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".
Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.
Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.
В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.
На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.
В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.
В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.
У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".
Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.
У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".
Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.
Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.
Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.
На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.
На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.
Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.
Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.
Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.
Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.
На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.
На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.
В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.
В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.
На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.
На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.
Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".
Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".
В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.
В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.
В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.
У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".
Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.
Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.
На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.
Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.
Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.
На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.
В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.
На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.
Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".
В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.