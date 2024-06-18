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Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек - РИА Новости, 18.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:03 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/festival-1953662658.html
Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек
Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек - РИА Новости, 18.06.2024
Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек
Концерты и события Moscow Jazz Festival, который проходил с 10 по 16 июня, посетило более 300 тысяч человек, на фестивале выступило более тысячи артистов из 19... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:03
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выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
зарядье
музеон
"сокольники"
игорь бутман
сша
франция
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Концерты и события Moscow Jazz Festival, который проходил с 10 по 16 июня, посетило более 300 тысяч человек, на фестивале выступило более тысячи артистов из 19 стран мира, включая США, Францию и Бразилию, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. "Третий международный Moscow Jazz Festival прошел в Москве с 10 по 16 июня 2024 года на 11 городских площадках: в концертном зале "Зарядье", в КЗ им. П.И. Чайковского, в саду "Эрмитаж", в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади у ЦУМа, в Большом зале Московской консерватории, на ВДНХ, в "Депо.Москва", "Три вокзала. Депо" и на Северном речном вокзале. Концерты и события Moscow Jazz Festival в 2024 году посетило более 300 тысяч человек", - говорится в сообщении. На фестивале выступили более тысячи артистов из 19 стран мира: России, Израиля, Туниса, Кубы, Индонезии, Таиланда, Камеруна, Алжира, Греции, США, Доминиканской Республики, Испании, Франции, Италии, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Казахстана и Армении. В рамках основной программы смотра на площадках в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади у ЦУМа, "Депо.Москва", "Три вокзала. Депо" и на Северном Речном вокзале концерты были бесплатными и свободными для посещения. Более 140 концертов прошло в рамках Клубной программы в лучших джаз-клубах столицы: в Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, жжаз-клубе "Эссе", The Hat Moscow, Jam Club и Music Club Mellow Yellow. Кроме того, в этом году на фестивале большое внимание было уделено просветительской программе. На ВДНХ совместно с обществом "Знание" был организован "Знание.Лекторий" на выставке-форуме "Россия". Лекции и мастер-классы посетили более трех тысяч человек, а трансляцию из лектория посмотрели около трех миллионов зрителей по всей стране. В саду "Эрмитаж" была организована "Джазовая лаборатория Газпромбанка", где все желающие музыканты могли репетировать, пройдя предварительную регистрацию. Специальным проектом фестиваля стала Фотовыставка "Москва в джазе" на Страстном бульваре. Художественным руководителем фестиваля является народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.
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РИА Новости
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выставка-форум "россия", зарядье, музеон, "сокольники", игорь бутман, сша, франция, бразилия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Зарядье, Музеон, "Сокольники", Игорь Бутман, США, Франция, Бразилия
Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек

Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival
Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Концерты и события Moscow Jazz Festival, который проходил с 10 по 16 июня, посетило более 300 тысяч человек, на фестивале выступило более тысячи артистов из 19 стран мира, включая США, Францию и Бразилию, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
"Третий международный Moscow Jazz Festival прошел в Москве с 10 по 16 июня 2024 года на 11 городских площадках: в концертном зале "Зарядье", в КЗ им. П.И. Чайковского, в саду "Эрмитаж", в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади у ЦУМа, в Большом зале Московской консерватории, на ВДНХ, в "Депо.Москва", "Три вокзала. Депо" и на Северном речном вокзале. Концерты и события Moscow Jazz Festival в 2024 году посетило более 300 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Фестивали, конкурсы, турниры: на выставке-форуме отметили День России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".

Выставка Россия. Концерт Блогеры России

В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
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Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.

Выставка Россия. Концерт Блогеры России

Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.

Выставка Россия. Национальный праздник Гербер

На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"

Выставка Россия. Дмитрий Чернышенко осмотрел фестивальную экспозицию

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
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Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"

Выставка Россия. Турнир исполнителей лезгинки

Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
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В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

Финал научно-просветительского проекта Ледокол знаний

В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Финал научно-просветительского проекта Ледокол знаний

Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.

Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.

Выставка Россия. Национальный праздник Гербер

Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.

Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
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В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.

Выставка Россия. Торжественное открытие Добро.Конференции

В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.

Выставка Россия. Торжественное открытие Добро.Конференции

На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".

Выставка Россия. Пленарная сессия Международный туризм. Россия и мир

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.

Выставка Россия. Первый национальный спортивный забег в рамках национального праздника Гербер

На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12

Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12

На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.

Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
На фестивале выступили более тысячи артистов из 19 стран мира: России, Израиля, Туниса, Кубы, Индонезии, Таиланда, Камеруна, Алжира, Греции, США, Доминиканской Республики, Испании, Франции, Италии, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Казахстана и Армении.
В рамках основной программы смотра на площадках в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади у ЦУМа, "Депо.Москва", "Три вокзала. Депо" и на Северном Речном вокзале концерты были бесплатными и свободными для посещения. Более 140 концертов прошло в рамках Клубной программы в лучших джаз-клубах столицы: в Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, жжаз-клубе "Эссе", The Hat Moscow, Jam Club и Music Club Mellow Yellow.
Кроме того, в этом году на фестивале большое внимание было уделено просветительской программе. На ВДНХ совместно с обществом "Знание" был организован "Знание.Лекторий" на выставке-форуме "Россия". Лекции и мастер-классы посетили более трех тысяч человек, а трансляцию из лектория посмотрели около трех миллионов зрителей по всей стране. В саду "Эрмитаж" была организована "Джазовая лаборатория Газпромбанка", где все желающие музыканты могли репетировать, пройдя предварительную регистрацию. Специальным проектом фестиваля стала Фотовыставка "Москва в джазе" на Страстном бульваре.
Художественным руководителем фестиваля является народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.
Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

Сессия-презентация Пространство будущего: Волго-Камский макрорегион, павильон № 75, Международная выставка-форум Россия

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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1 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

Первый национальный спортивный забег в рамках национального праздника Гербер, Северная петля ВДНХ, Международная выставка-форум Россия

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

Встреча и награждение 15-миллионного посетителя: Корнеевы Антон и Наталия с детьми Ярославом и Варварой, Международная выставка-форум Россия

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

Торжественное закрытие Фестиваля театральных школ стран БРИКС, сцена перед Главной аркой ВДНХ, Международная выставка-форум Россия

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

Цирковое шествие на Международной выставке-форуме Россия

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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5 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

Музыкально-драматический концерт Евгений Онегин - Все начинается с любви на главной уличной сцене, Международная выставка-форум Россия

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича во время музыкально-драматического концерта Евгений Онегин - Все начинается с любви на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

Тема Куба, резидент Арт-кластера Таврида во время кастинга исполнителей на фестиваль молодого многонационального искусства Таврида.АРТ и шоу Залетай в тренды на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

Интерактивная сессия Выставочная Россия. Создаем будущее на Международной выставке-форуме Россия

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) во время шоу Билет на Тавриду на торжественном закрытии образовательного заезда Таврида.АРТ – Только в России, Международная выставка-форум Россия

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

Национальный удмуртский праздник Гербер на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
11 из 11

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
1 из 11

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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2 из 11

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 11

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 11

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
5 из 11

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 11

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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