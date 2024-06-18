https://ria.ru/20240618/festival-1953662658.html

Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек

Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек - РИА Новости, 18.06.2024

Moscow Jazz Festival посетило более 300 тысяч человек

Концерты и события Moscow Jazz Festival, который проходил с 10 по 16 июня, посетило более 300 тысяч человек, на фестивале выступило более тысячи артистов из 19... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:03

2024-06-18T14:03

2024-06-18T14:03

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

зарядье

музеон

"сокольники"

игорь бутман

сша

франция

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Концерты и события Moscow Jazz Festival, который проходил с 10 по 16 июня, посетило более 300 тысяч человек, на фестивале выступило более тысячи артистов из 19 стран мира, включая США, Францию и Бразилию, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. "Третий международный Moscow Jazz Festival прошел в Москве с 10 по 16 июня 2024 года на 11 городских площадках: в концертном зале "Зарядье", в КЗ им. П.И. Чайковского, в саду "Эрмитаж", в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади у ЦУМа, в Большом зале Московской консерватории, на ВДНХ, в "Депо.Москва", "Три вокзала. Депо" и на Северном речном вокзале. Концерты и события Moscow Jazz Festival в 2024 году посетило более 300 тысяч человек", - говорится в сообщении. На фестивале выступили более тысячи артистов из 19 стран мира: России, Израиля, Туниса, Кубы, Индонезии, Таиланда, Камеруна, Алжира, Греции, США, Доминиканской Республики, Испании, Франции, Италии, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Казахстана и Армении. В рамках основной программы смотра на площадках в парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", на площади у ЦУМа, "Депо.Москва", "Три вокзала. Депо" и на Северном Речном вокзале концерты были бесплатными и свободными для посещения. Более 140 концертов прошло в рамках Клубной программы в лучших джаз-клубах столицы: в Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, жжаз-клубе "Эссе", The Hat Moscow, Jam Club и Music Club Mellow Yellow. Кроме того, в этом году на фестивале большое внимание было уделено просветительской программе. На ВДНХ совместно с обществом "Знание" был организован "Знание.Лекторий" на выставке-форуме "Россия". Лекции и мастер-классы посетили более трех тысяч человек, а трансляцию из лектория посмотрели около трех миллионов зрителей по всей стране. В саду "Эрмитаж" была организована "Джазовая лаборатория Газпромбанка", где все желающие музыканты могли репетировать, пройдя предварительную регистрацию. Специальным проектом фестиваля стала Фотовыставка "Москва в джазе" на Страстном бульваре. Художественным руководителем фестиваля является народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

сша

франция

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", зарядье, музеон, "сокольники", игорь бутман, сша, франция, бразилия