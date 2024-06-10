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Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия" - РИА Новости, 10.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:04 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/vystavka-1951911545.html
Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"
Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия" - РИА Новости, 10.06.2024
Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"
Культурные проекты Мордовии, забег на праздник Удмуртии, шествие артистов цирка и масштабный концерт в юбилейный пушкинский день — на выставке-форуме "Россия"... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:04
2024-06-10T17:04
фото
выставка-форум "россия"
mary gu (мария гусарова)
россия
индия
ялта
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951900740_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_4c3303cb1e0bbd7dfb5b5247a5937fe3.jpg
Культурные проекты Мордовии, забег на праздник Удмуртии, шествие артистов цирка и масштабный концерт в юбилейный пушкинский день — на выставке-форуме "Россия" прошла насыщенная неделя. Подробности ярких событий — в фотоленте ria.ru.
россия
индия
ялта
удмуртская республика (удмуртия)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, mary gu (мария гусарова), россия, индия, ялта, удмуртская республика (удмуртия), цирк братьев запашных
Фото, Выставка-форум "Россия", Mary Gu (Мария Гусарова), Россия, Индия, Ялта, Удмуртская Республика (Удмуртия), Цирк братьев Запашных

Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"

Читать ria.ru в
Культурные проекты Мордовии, забег на праздник Удмуртии, шествие артистов цирка и масштабный концерт в юбилейный пушкинский день — на выставке-форуме "Россия" прошла насыщенная неделя. Подробности ярких событий — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

Сессия-презентация Пространство будущего: Волго-Камский макрорегион, павильон № 75, Международная выставка-форум Россия

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

Первый национальный спортивный забег в рамках национального праздника Гербер, Северная петля ВДНХ, Международная выставка-форум Россия

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

Встреча и награждение 15-миллионного посетителя: Корнеевы Антон и Наталия с детьми Ярославом и Варварой, Международная выставка-форум Россия

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

Торжественное закрытие Фестиваля театральных школ стран БРИКС, сцена перед Главной аркой ВДНХ, Международная выставка-форум Россия

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

Цирковое шествие на Международной выставке-форуме Россия

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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5 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

Музыкально-драматический концерт Евгений Онегин - Все начинается с любви на главной уличной сцене, Международная выставка-форум Россия

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича во время музыкально-драматического концерта Евгений Онегин - Все начинается с любви на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

Тема Куба, резидент Арт-кластера Таврида во время кастинга исполнителей на фестиваль молодого многонационального искусства Таврида.АРТ и шоу Залетай в тренды на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

Интерактивная сессия Выставочная Россия. Создаем будущее на Международной выставке-форуме Россия

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) во время шоу Билет на Тавриду на торжественном закрытии образовательного заезда Таврида.АРТ – Только в России, Международная выставка-форум Россия

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

Национальный удмуртский праздник Гербер на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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Выставка-форум "Россия"ФотоMary Gu (Мария Гусарова)РоссияИндияЯлтаУдмуртская Республика (Удмуртия)Цирк братьев Запашных
 
 
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