https://ria.ru/20240610/vystavka-1951911545.html

Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"

Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия" - РИА Новости, 10.06.2024

Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"

Культурные проекты Мордовии, забег на праздник Удмуртии, шествие артистов цирка и масштабный концерт в юбилейный пушкинский день — на выставке-форуме "Россия"... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:04

2024-06-10T17:04

2024-06-10T17:04

фото

выставка-форум "россия"

mary gu (мария гусарова)

россия

индия

ялта

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951900740_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_4c3303cb1e0bbd7dfb5b5247a5937fe3.jpg

Культурные проекты Мордовии, забег на праздник Удмуртии, шествие артистов цирка и масштабный концерт в юбилейный пушкинский день — на выставке-форуме "Россия" прошла насыщенная неделя. Подробности ярких событий — в фотоленте ria.ru.

россия

индия

ялта

удмуртская республика (удмуртия)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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