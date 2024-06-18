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Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК - РИА Новости, 18.06.2024
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01:15 18.06.2024 (обновлено: 11:19 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953550764.html
Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК
Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК - РИА Новости, 18.06.2024
Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК
Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии, заявил по итогам неформальной встречи в верхах глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T01:15
2024-06-18T11:19
в мире
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии, заявил по итогам неформальной встречи в верхах глава Евросовета Шарль Мишель. "У нас состоялась дискуссия (по кандидатурам в институты ЕС. — Прим. ред.), я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности", — сказал он. Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза была посвящена обсуждению стратегической повестки ЕС на ближайшие пять лет, а также обсуждению кандидатов на главные посты в ЕС: глав Еврокомиссии и Евросовета, а также верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Наиболее острым стал вопрос о будущей главе Еврокомиссии. На пост желает переизбраться нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент. При этом некоторые страны союза считают такой выбор не лучшим и предлагают свои кандидатуры.Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
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в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, выборы в европарламент — 2024
В мире, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Выборы в Европарламент — 2024
Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК

Мишель: лидеры ЕС пока не договорились о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Шарль Мишель обращается к представителям СМИ в здании Европейского совета в Брюсселе. 18 июня 2024
Глава Европейского совета Шарль Мишель обращается к представителям СМИ в здании Европейского совета в Брюсселе. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Шарль Мишель обращается к представителям СМИ в здании Европейского совета в Брюсселе. 18 июня 2024
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии, заявил по итогам неформальной встречи в верхах глава Евросовета Шарль Мишель.
"У нас состоялась дискуссия (по кандидатурам в институты ЕС. — Прим. ред.), я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
11 июня, 08:00
Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза была посвящена обсуждению стратегической повестки ЕС на ближайшие пять лет, а также обсуждению кандидатов на главные посты в ЕС: глав Еврокомиссии и Евросовета, а также верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
Наиболее острым стал вопрос о будущей главе Еврокомиссии. На пост желает переизбраться нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент. При этом некоторые страны союза считают такой выбор не лучшим и предлагают свои кандидатуры.
Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?
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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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В миреШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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