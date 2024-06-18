https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953550764.html

Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК

Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК - РИА Новости, 18.06.2024

Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК

Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии, заявил по итогам неформальной встречи в верхах глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:15

2024-06-18T01:15

2024-06-18T11:19

в мире

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953579827_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b054182905002c4d37d8f5399cd9fb8b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии, заявил по итогам неформальной встречи в верхах глава Евросовета Шарль Мишель. "У нас состоялась дискуссия (по кандидатурам в институты ЕС. — Прим. ред.), я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности", — сказал он. Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза была посвящена обсуждению стратегической повестки ЕС на ближайшие пять лет, а также обсуждению кандидатов на главные посты в ЕС: глав Еврокомиссии и Евросовета, а также верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Наиболее острым стал вопрос о будущей главе Еврокомиссии. На пост желает переизбраться нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент. При этом некоторые страны союза считают такой выбор не лучшим и предлагают свои кандидатуры.Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, выборы в европарламент — 2024