https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html
Инфекционист рассказал, от чего зависит масштаб вспышки ботулизма
Инфекционист рассказал, от чего зависит масштаб вспышки ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024
Инфекционист рассказал, от чего зависит масштаб вспышки ботулизма
Дальнейшее распространение вспышки ботулизма в России, которая привела к заболеванию почти 150 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, зависит от размера... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:52
2024-06-18T12:52
2024-06-18T12:52
россия
москва
нижний новгород
андрей поздняков
следственный комитет россии (ск рф)
случаи заражения ботулизмом в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшее распространение вспышки ботулизма в России, которая привела к заболеванию почти 150 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, зависит от размера партии консервов и того, насколько много в них бактерий, от человека к человеку заболевание не передается, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества. "Все будет зависеть от того, насколько были инфицированы продукты питания и консервы, насколько много их изготовили, насколько много бактерий попало. Все. Только от этого", - сказал Поздняков. Он уточнил, что "от человека к человеку это заболевание не передается". "То есть больной человек не заразен. Вопрос массовости заболевания и инфицированности зависит от продуктов питания. Не более того", - заключил врач.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953395009.html
россия
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россия, москва, нижний новгород, андрей поздняков, следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии
Россия, Москва, Нижний Новгород, Андрей Поздняков, Следственный комитет России (СК РФ), Случаи заражения ботулизмом в России
Инфекционист рассказал, от чего зависит масштаб вспышки ботулизма
Врач: масштаб вспышки ботулизма в России зависит от размера партии консервов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшее распространение вспышки ботулизма в России, которая привела к заболеванию почти 150 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, зависит от размера партии консервов и того, насколько много в них бактерий, от человека к человеку заболевание не передается, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Во вторник СК
сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.
"Все будет зависеть от того, насколько были инфицированы продукты питания и консервы, насколько много их изготовили, насколько много бактерий попало. Все. Только от этого", - сказал Поздняков.
Он уточнил, что "от человека к человеку это заболевание не передается".
"То есть больной человек не заразен. Вопрос массовости заболевания и инфицированности зависит от продуктов питания. Не более того", - заключил врач.