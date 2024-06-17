https://ria.ru/20240617/ushakov-1953478897.html

Основная часть визита Путина в Пхеньян запланирована на 19 июня

Основная часть визита Путина в Пхеньян запланирована на 19 июня - РИА Новости, 17.06.2024

Основная часть визита Путина в Пхеньян запланирована на 19 июня

Президент РФ Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня, основная часть визита запланирована на 19 июня, рассказал на брифинге помощник президента РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:22

2024-06-17T17:22

2024-06-17T17:22

пхеньян

россия

амурская область

владимир путин

юрий ушаков

ким чен ир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня, основная часть визита запланирована на 19 июня, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Девятнадцатого июня президент совершит государственный визит в Корейскую Народно-демократическую республику. Визит пройдет формально в течение двух дней, но восемнадцатого июня президент только поздно вечером прилетит в Пхеньян, а вся содержательная часть состоится 19 июня", - сказал Ушаков журналистам. Он подчеркнул, что предстоящий визит Путина станет "вторым за всю историю наших отношений визитом главы российского государства в Пхеньян". Он напомнил, что последний раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году, где тогда он провел переговоры с Ким Чен Иром, отцом нынешнего корейского руководителя, а сам Ким Чен Ир трижды бывал в России - в 2001, 2002 и 2011 годах. Ушаков также отметил, что нынешний визит Путина в Пхеньян происходит "по следам прошлогоднего визита к нам, в сентябре прошлого года, председателя государственных дел Ким Чен Ына - тогда он побывал в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях, посетил нашу страну на поезде и на космодроме Восточный состоялись предметные и весьма успешные переговоры глав двух государств". До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в 2019 году.

https://ria.ru/20240617/putin-1953477818.html

https://ria.ru/20240617/peregovory-1953472943.html

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пхеньян, россия, амурская область, владимир путин, юрий ушаков, ким чен ир