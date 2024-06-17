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Ушаков оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
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17:20 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ushakov-1953478018.html
Ушаков оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии
Ушаков оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии
Никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию конференция по Украине в Швейцарии не принесла, и даже представители Запада в ходе мероприятия говорили о РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:20
2024-06-17T17:20
в мире
россия
украина
швейцария
владимир путин
юрий ушаков
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию конференция по Украине в Швейцарии не принесла, и даже представители Запада в ходе мероприятия говорили о том, что без Москвы урегулирование невозможно, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному урегулированию Бюргеншток не внес... Стоит отметить, что более четко обозначилось признание, и даже среди "западников", что без участия России решить украинскую проблему невозможно", - сказал журналистам Ушаков. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240617/peskov-1953378731.html
https://ria.ru/20240617/shveytsariya-1953460377.html
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953423654.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, юрий ушаков, джо байден, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Джо Байден, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Ушаков оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии

Ушаков: конференция по Украине ничего не принесла, даже Запад это понимает

© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию конференция по Украине в Швейцарии не принесла, и даже представители Запада в ходе мероприятия говорили о том, что без Москвы урегулирование невозможно, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному урегулированию Бюргеншток не внес... Стоит отметить, что более четко обозначилось признание, и даже среди "западников", что без участия России решить украинскую проблему невозможно", - сказал журналистам Ушаков.
Перед церемонией фотографирования участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии
Вчера, 12:10
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине
Вчера, 16:34
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Владимир Зеленский на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Швейцарский эксперт высказался о саммите по Украине
Вчера, 14:48
 
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