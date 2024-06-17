https://ria.ru/20240617/reyting-1953297464.html

Названы страны с самой доступной электроэнергией в Европе

Названы страны с самой доступной электроэнергией в Европе - РИА Новости, 17.06.2024

Названы страны с самой доступной электроэнергией в Европе

Исландия и Люксембург лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения в 2023 году, Россия заняла пятую строчку, замыкают перечень... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T00:17

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Исландия и Люксембург лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения в 2023 году, Россия заняла пятую строчку, замыкают перечень Молдавия и Латвия, свидетельствует исследование РИА Новости*. Доступность электроэнергии После довольно сложного 2022 года, когда в Европе разразился энергетический кризис, в 2023 году ситуация на оптовом рынке электроэнергии стабилизировалась, а цены, хотя и не вернулись на среднемноголетний уровень, но оказались значительно ниже, чем в 2022 году. Так, цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в германском секторе в среднем за 2023 год составила 95,2 евро за МВт ч, что в 2,5 раза ниже, чем в 2022 году. Тем не менее, эксперты отмечают, что на розничном рынке электроэнергии в европейских странах динамика цен была не везде отрицательной, что обусловлено различной структурой генерации и применявшимися в некоторых странах в период высоких цен мерами сдерживания цен, которые стали постепенно отменяться в 2023 году. Вместе с тем, очевидно, что доступность электричества определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности электроэнергии для жителей стран Европы эксперты РИА Новости составили рейтинг, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Россия на пятой строчке Лидером по доступности электроэнергии для населения стала Исландия. Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 28 тысяч кВт∙ч. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе. В первую тройку по объему доступного электричества также входят Люксембург и Норвегия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 20,3 тысяч кВт∙ч. Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии пятое место, при этом ближайшими соседями являются Лихтенштейн и Нидерланды. На среднемесячную зарплату наши граждане могут позволить себе приобрести порядка 16,3 тысяч кВт∙ч. Последнее место в рейтинге занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность купить 3,8 тысячи кВт∙ч электроэнергии в месяц. Помимо Молдавии в числе стран с дорогой электроэнергией по отношению к зарплате находятся Латвия, Чехия, Румыния и Северная Македония. Жители этих стран могут приобрести менее 5,2 тыс. кВт∙ч электроэнергии в месяц. Рост цен в Европе Для оценки стоимости электроэнергии для населения были проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане и в России. В пересчете на российскую валюту кВт∙ч. в Казахстане стоит 4,2 рубля. Практически такая же цена и в России. Третье место по дешевизне электроэнергии занимает Белоруссия, где стоимость электричества составила 6,6 рубля за кВт∙ч. Далее идут в основном страны восточной Европы и Балканского полуострова, имеющие относительно низкие тарифы на электричество. Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте в Великобритании – 39,9 рубля за кВт∙ч. В первую пятерку по дороговизне входят также Германия, Ирландия, Бельгия и Дания. В этих странах цена кВт∙ч. превышает 34 рубля. Говоря о динамике цен, эксперты отмечают, что примерно в половине стран цены на электричество выросли, это произошло в 20 государствах из 38, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов для населения произошел в Нидерландах (+86,3%), Чехии (+81,9%) и в Лихтенштейне (+51,6%). Снизились цены в 17 государствах. Самое значительное падение произошло в Румынии (-43,5%), Дании (-39,3%) и в Молдавии (-35,2%). В России тарифы на электроэнергию не менялись. В России с июля ожидается индексация тарифов. Однако, учитывая продолжающийся рост заработной платы, аналитики предполагают, что доступность электричества для россиян в 2024 году повысится. При этом необходимо отметить, что доступный объем и стоимость электроэнергии, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня по стране для целей сравнения, и могут существенно отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от уровня зарплаты, места проживания, объемов потребления семьи, наличия электрических плит и прочего.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240617/elektroenergiya-1952517523.html

https://ria.ru/20231227/elektroenergiya-1918366093.html

https://ria.ru/20240612/moldaviya-1952322328.html

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

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