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Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024
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17:23 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/putin-1953479797.html
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама
Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:23
2024-06-17T17:23
россия
вьетнам
москва
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Мы плотно и конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений - это и ООН, а также по линии АСЕАН, поскольку Вьетнам - один из ведущих членов этой ассоциации", - сказал Ушаков в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в страну. Говоря о гуманитарном взаимодействии, Ушаков отметил, что продолжается обучение вьетнамских граждан в российских вузах - сейчас в России учатся порядка 3000 вьетнамских студентов. Также в этом году запланированы дни вьетнамской культуры в РФ, которые пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Развивается и туризм - россияне рассматривают Вьетнам в качестве морского курорта. -0-
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россия, вьетнам, москва, юрий ушаков, владимир путин, оон
Россия, Вьетнам, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ООН
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама

Ушаков: Россия и Вьетнам взаимодействуют на площадках международных объединений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДети с флагами России и Вьетнама в Ханое
Дети с флагами России и Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дети с флагами России и Вьетнама в Ханое. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы плотно и конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений - это и ООН, а также по линии АСЕАН, поскольку Вьетнам - один из ведущих членов этой ассоциации", - сказал Ушаков в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в страну.
Говоря о гуманитарном взаимодействии, Ушаков отметил, что продолжается обучение вьетнамских граждан в российских вузах - сейчас в России учатся порядка 3000 вьетнамских студентов. Также в этом году запланированы дни вьетнамской культуры в РФ, которые пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Развивается и туризм - россияне рассматривают Вьетнам в качестве морского курорта. -0-
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