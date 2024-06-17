https://ria.ru/20240617/putin-1953479797.html

Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама

Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024

Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама

Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:23

2024-06-17T17:23

2024-06-17T17:23

россия

вьетнам

москва

юрий ушаков

владимир путин

оон

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Мы плотно и конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений - это и ООН, а также по линии АСЕАН, поскольку Вьетнам - один из ведущих членов этой ассоциации", - сказал Ушаков в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в страну. Говоря о гуманитарном взаимодействии, Ушаков отметил, что продолжается обучение вьетнамских граждан в российских вузах - сейчас в России учатся порядка 3000 вьетнамских студентов. Также в этом году запланированы дни вьетнамской культуры в РФ, которые пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Развивается и туризм - россияне рассматривают Вьетнам в качестве морского курорта. -0-

https://ria.ru/20240131/vetnam-1924357906.html

россия

вьетнам

москва

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россия, вьетнам, москва, юрий ушаков, владимир путин, оон