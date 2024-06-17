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Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама
Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:23
2024-06-17T17:23
2024-06-17T17:23
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам плотно и конструктивно взаимодействуют на площадках международных объединений, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Мы плотно и конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений - это и ООН, а также по линии АСЕАН, поскольку Вьетнам - один из ведущих членов этой ассоциации", - сказал Ушаков в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в страну. Говоря о гуманитарном взаимодействии, Ушаков отметил, что продолжается обучение вьетнамских граждан в российских вузах - сейчас в России учатся порядка 3000 вьетнамских студентов. Также в этом году запланированы дни вьетнамской культуры в РФ, которые пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Развивается и туризм - россияне рассматривают Вьетнам в качестве морского курорта. -0-
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россия, вьетнам, москва, юрий ушаков, владимир путин, оон
Россия, Вьетнам, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ООН
Ушаков рассказал о взаимодействии России и Вьетнама
Ушаков: Россия и Вьетнам взаимодействуют на площадках международных объединений