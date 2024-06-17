https://ria.ru/20240617/putin-1953479061.html

Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, пишут СМИ

Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024

Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, пишут СМИ

конференции по Украине в Швейцарии доказало успех дипломатии президента России Владимира Путина, пишет Business Insider. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:22

2024-06-17T17:22

2024-06-17T17:22

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отсутствие единогласия на конференции по Украине в Швейцарии доказало успех дипломатии президента России Владимира Путина, пишет Business Insider."Конференция стала одной из самых громких попыток на сегодняшний день найти соглашение о путях к миру. Но есть несколько серьезных проблем. <…> Некоторые аналитики предлагают и более циничный расчет, говоря Business Insider, что ряд стран просто пытается подстраховаться, отказываясь поддерживать ни Россию, ни Украину. <…> Для Путина подобный нейтралитет — доказательство успеха", — говорится в материале.По мнению авторов, показательно, что Саудовская Аравия, Бразилия (которая официально не участвовала в конференции, но прислала делегацию), Индия и ЮАР не стали подписывать документ по итогам саммита. Кроме того, влиятельные незападные страны отказались поддерживать антироссийские санкции, ранее введенные Соединенными Штатами, добавляет автор статьи."За последний год Россия организовала конференции с африканскими и латиноамериканскими странами. Она стремится расширить группу БРИКС, состоящую из крупнейших незападных экономик, рассматривая ее как оплот против западных держав", — резюмируется в статье.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

https://ria.ru/20240617/kiev-1953469632.html

https://ria.ru/20240617/kiev-1953469632.html

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