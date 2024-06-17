Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, пишут СМИ
BI: конференция по Украине в Швейцарии доказала успех дипломатии Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отсутствие единогласия на конференции по Украине в Швейцарии доказало успех дипломатии президента России Владимира Путина, пишет Business Insider.
"Конференция стала одной из самых громких попыток на сегодняшний день найти соглашение о путях к миру. Но есть несколько серьезных проблем. <…> Некоторые аналитики предлагают и более циничный расчет, говоря Business Insider, что ряд стран просто пытается подстраховаться, отказываясь поддерживать ни Россию, ни Украину. <…> Для Путина подобный нейтралитет — доказательство успеха", — говорится в материале.
По мнению авторов, показательно, что Саудовская Аравия, Бразилия (которая официально не участвовала в конференции, но прислала делегацию), Индия и ЮАР не стали подписывать документ по итогам саммита. Кроме того, влиятельные незападные страны отказались поддерживать антироссийские санкции, ранее введенные Соединенными Штатами, добавляет автор статьи.
"За последний год Россия организовала конференции с африканскими и латиноамериканскими странами. Она стремится расширить группу БРИКС, состоящую из крупнейших незападных экономик, рассматривая ее как оплот против западных держав", — резюмируется в статье.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.