https://ria.ru/20240617/peterburg-1953374551.html
Главу академии милиции в Петербурге подозревают в хранении оружия
Главу академии милиции в Петербурге подозревают в хранении оружия - РИА Новости, 17.06.2024
Главу академии милиции в Петербурге подозревают в хранении оружия
Директор академии милиции в Петербурге задержан по подозрению в хранении частей оружия, которые обнаружила служебная собака во время профилактического... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:53
2024-06-17T11:53
2024-06-17T11:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Директор академии милиции в Петербурге задержан по подозрению в хранении частей оружия, которые обнаружила служебная собака во время профилактического мероприятия по не распространению наркотиков среди учащихся, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейских в колледж привел случай в рейсовом автобусе, где находилась 18-летняя пассажирка в состоянии наркотического опьянения в форменной одежде учебного заведения. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). "В ходе расследования была получена оперативная информация о том, что в употребление наркотиков могут быть вовлечены и другие учащиеся колледжа. В связи с этим в рамках расследования сотрудники полиции нанесли визит в учебное заведение, в том числе и для проведения профилактических мероприятий со студентами", - сообщили в пресс-службе. Как следует из видео, распространенного пресс-службой ГУМВД, речь идет о Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелкова. В колледже с использованием передвижной лаборатории учащиеся прошли тест на потребление наркотиков. Также правоохранители со служебной собакой провели осмотр административных помещений колледжа. "Здесь пригодились навыки служебного пса по обнаружению оружия. В кабинете 61-летнего директора учебного заведения полицейские обнаружили составные части от автоматического оружия", - отмечают в пресс-службе ГУМВД. Следствие выяснило, что ранее директор образовательного учреждения уже попадался на хранении комплектующих деталей огнестрельного оружия, что привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия). Пресс-служба регионального главка МВД подчеркнула, что новая находка стала поводом для возбуждения еще одного уголовного дела в отношении директора и его задержания. В пресс-службе добавили, что сейчас выясняется, для каких целей руководитель учебного заведения хранил в своем кабинете части оружия. Правоохранители уточнили, что академия не относится к системе органов внутренних дел, это автономной некоммерческое образовательное организацие.
https://ria.ru/20240204/studentki-1925368736.html
https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953338215.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
Главу академии милиции в Петербурге подозревают в хранении оружия
Директора академии милиции в Петербурге подозревают в хранении частей оружия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Директор академии милиции в Петербурге задержан по подозрению в хранении частей оружия, которые обнаружила служебная собака во время профилактического мероприятия по не распространению наркотиков среди учащихся, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейских в колледж привел случай в рейсовом автобусе, где находилась 18-летняя пассажирка в состоянии наркотического опьянения в форменной одежде учебного заведения. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ
(незаконный оборот наркотических средств).
"В ходе расследования была получена оперативная информация о том, что в употребление наркотиков могут быть вовлечены и другие учащиеся колледжа. В связи с этим в рамках расследования сотрудники полиции нанесли визит в учебное заведение, в том числе и для проведения профилактических мероприятий со студентами", - сообщили в пресс-службе.
Как следует из видео, распространенного пресс-службой ГУМВД, речь идет о Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелкова. В колледже с использованием передвижной лаборатории учащиеся прошли тест на потребление наркотиков. Также правоохранители со служебной собакой провели осмотр административных помещений колледжа.
"Здесь пригодились навыки служебного пса по обнаружению оружия. В кабинете 61-летнего директора учебного заведения полицейские обнаружили составные части от автоматического оружия", - отмечают в пресс-службе ГУМВД.
Следствие выяснило, что ранее директор образовательного учреждения уже попадался на хранении комплектующих деталей огнестрельного оружия, что привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия). Пресс-служба регионального главка МВД подчеркнула, что новая находка стала поводом для возбуждения еще одного уголовного дела в отношении директора и его задержания.
В пресс-службе добавили, что сейчас выясняется, для каких целей руководитель учебного заведения хранил в своем кабинете части оружия. Правоохранители уточнили, что академия не относится к системе органов внутренних дел, это автономной некоммерческое образовательное организацие.