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В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита - РИА Новости, 17.06.2024
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15:50 17.06.2024 (обновлено: 15:52 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/perikardit-1953442195.html
В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита
В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита - РИА Новости, 17.06.2024
В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита
Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для терапии редкого заболевания - идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:50
2024-06-17T15:52
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для терапии редкого заболевания - идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России зарегистрировал препарат МНН: гофликицепт - первый в классе препарат для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита. Препарат разработан с нуля и будет производиться на территории России",- говорится в сообщении. Идиопатический рецидивирующий перикардит — это аутовоспалительное заболевание, имеющее в России статус орфанного. Эффективность зарегистрированного препарата у пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом была подтверждена в исследовании, проведенном на территории России при участии ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рецидивирующего перикардита

© Фото : Freepik / stefamerpikЖенщина принимает лекарственные препараты
Женщина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Freepik / stefamerpik
Женщина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для терапии редкого заболевания - идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
«
"Минздрав России зарегистрировал препарат МНН: гофликицепт - первый в классе препарат для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита. Препарат разработан с нуля и будет производиться на территории России",- говорится в сообщении.
Идиопатический рецидивирующий перикардит — это аутовоспалительное заболевание, имеющее в России статус орфанного.
Эффективность зарегистрированного препарата у пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом была подтверждена в исследовании, проведенном на территории России при участии ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
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