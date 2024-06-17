https://ria.ru/20240617/perikardit-1953442195.html

В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита

В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита - РИА Новости, 17.06.2024

В России зарегистрировали препарат для терапии идиопатического перикардита

Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для терапии редкого заболевания - идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:50

2024-06-17T15:50

2024-06-17T15:52

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для терапии редкого заболевания - идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России зарегистрировал препарат МНН: гофликицепт - первый в классе препарат для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита. Препарат разработан с нуля и будет производиться на территории России",- говорится в сообщении. Идиопатический рецидивирующий перикардит — это аутовоспалительное заболевание, имеющее в России статус орфанного. Эффективность зарегистрированного препарата у пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом была подтверждена в исследовании, проведенном на территории России при участии ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html

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