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Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится - РИА Новости, 17.06.2024
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14:36 17.06.2024 (обновлено: 14:40 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/morozhenoe-1953420145.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится - РИА Новости, 17.06.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:36
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным.На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, какой вкус этого лакомства их любимый: ванильный, шоколадный, фруктовый или крем-брюле. Есть и вариант ответа для тех, кому не нравится мороженое.Выяснилось, что 31,5% опрошенных предпочитают шоколадное мороженое, 27,8% проголосовали за ванильное, а 23,9% выбрали крем-брюле. Любителей фруктового мороженого, по данным опроса, оказалось только 11,6%. А те, кому не нравится этот десерт, ожидаемо оказались в меньшинстве – их только 5%.Опрос был приурочен ко Дню мороженого 10 июня. В нем приняли участие 2051 человек.
https://ria.ru/20240610/katanie-1951950869.html
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Опросы, ВКонтакте, Новости агентства, Мороженое, Сладости, Питание, РИА Новости

Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкШоколадное мороженое на фестивале мороженого
Шоколадное мороженое на фестивале мороженого - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Шоколадное мороженое на фестивале мороженого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, какой вкус этого лакомства их любимый: ванильный, шоколадный, фруктовый или крем-брюле. Есть и вариант ответа для тех, кому не нравится мороженое.
Выяснилось, что 31,5% опрошенных предпочитают шоколадное мороженое, 27,8% проголосовали за ванильное, а 23,9% выбрали крем-брюле. Любителей фруктового мороженого, по данным опроса, оказалось только 11,6%. А те, кому не нравится этот десерт, ожидаемо оказались в меньшинстве – их только 5%.
Опрос был приурочен ко Дню мороженого 10 июня. В нем приняли участие 2051 человек.
Девушка на велопрогулке по набережной в Геленджикской бухте. - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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