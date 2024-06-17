https://ria.ru/20240617/morozhenoe-1953420145.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится

Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится - РИА Новости, 17.06.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:36

2024-06-17T14:36

2024-06-17T14:40

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным.На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, какой вкус этого лакомства их любимый: ванильный, шоколадный, фруктовый или крем-брюле. Есть и вариант ответа для тех, кому не нравится мороженое.Выяснилось, что 31,5% опрошенных предпочитают шоколадное мороженое, 27,8% проголосовали за ванильное, а 23,9% выбрали крем-брюле. Любителей фруктового мороженого, по данным опроса, оказалось только 11,6%. А те, кому не нравится этот десерт, ожидаемо оказались в меньшинстве – их только 5%.Опрос был приурочен ко Дню мороженого 10 июня. В нем приняли участие 2051 человек.

https://ria.ru/20240610/katanie-1951950869.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

опросы, вконтакте, новости агентства, мороженое, сладости, питание, риа новости