https://ria.ru/20240617/morozhenoe-1953420145.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится - РИА Новости, 17.06.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:36
2024-06-17T14:36
2024-06-17T14:40
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какое мороженое подписчики сообщества считают самым вкусным.На прошлой неделе РИА Новости спросило у пользователей, какой вкус этого лакомства их любимый: ванильный, шоколадный, фруктовый или крем-брюле. Есть и вариант ответа для тех, кому не нравится мороженое.Выяснилось, что 31,5% опрошенных предпочитают шоколадное мороженое, 27,8% проголосовали за ванильное, а 23,9% выбрали крем-брюле. Любителей фруктового мороженого, по данным опроса, оказалось только 11,6%. А те, кому не нравится этот десерт, ожидаемо оказались в меньшинстве – их только 5%.Опрос был приурочен ко Дню мороженого 10 июня. В нем приняли участие 2051 человек.
https://ria.ru/20240610/katanie-1951950869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опросы, вконтакте, новости агентства, мороженое, сладости, питание, риа новости
Опросы, ВКонтакте, Новости агентства, Мороженое, Сладости, Питание, РИА Новости