https://ria.ru/20211124/sakharozamenitel-1760431892.html

Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать

Сахарозаменители и подсластители: польза и вред для диабетиков и здоровых людей

Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать

Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:05

2021-11-24T20:05

2021-11-24T20:05

общество

питание

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сахар

сладости

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред, разрешена ли фруктоза диабетикам — в материале РИА Новости.Что такое сахарозаменители и подсластителиЧасто эти слова употребляют в качестве синонимов, но на самом деле это пищевые добавки с разными свойствами.Сахарозаменители — это вещества, обладающие сладким вкусом, по структуре похожие на углеводы. Гликемический индекс (ГИ) ниже, чем у глюкозы и фруктозы, но калорийность почти такая же, как у сахара."Для сладкого вкуса достаточно меньшего количества сахарозаменителя, нежели сахара, — поясняет врач-эндокринолог Людмила Энгель. — При грамотном подходе такие добавки хороши для поддержания веса, но не стоит ими злоупотреблять".Подсластители — это вещества, молекулы которых действуют на вкусовые рецепторы. Отличаются от глюкозы по строению и имеют либо нулевую калорийность, либо очень низкую. По вкусу слаще сахара и его заменителей в сотни раз. Практически не усваиваются, не стимулируют выброс инсулина на прием препарата, не включаются в работу метаболизма, выводятся естественным путем.Зачем нужныОбычно замена сахара в рационе обусловлена одной из трех причин:Виды сахарозаменителейСуществует два вида заменителей сахара: искусственного происхождения и натурального. Споры о том, какие полезнее, ведутся до сих пор. Каждый из них выполняют свою основную роль — дает сладкий вкус.Искусственные или синтетические подсластители содержат вещества, созданные химическим путем. Они имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз.Натуральные сахарозаменители имеют растительную основу и считаются наиболее безопасными. Отличаются высокой калорийностью.Продукты, содержащие натуральные сахарозаменителиЗаменить сахар в ежедневном рационе можно не только подсластителями и сахарозаменителями, но и натуральными продуктами с аналогичным вкусом. Большинство из них очень калорийны, так что этот вариант подходит тем, кто хочет начать правильно питаться, а не похудеть.При выборе продукта нужно соблюдать его суточную норму потребления (не более 35 г) и учитывать гликемический индекс.Польза и вредНесмотря на то что заменители полезнее сахара, они могут нанести вред здоровью. При выборе важно помнить об особенностях своего организма, хронических заболеваниях, аллергии и индивидуальной непереносимости компонентов.Польза сахарозаменителей и подсластителей:К минусам сахарозаменителей и подсластителей относят то, что они:"Аспартам истощает запасы серотонина в коре головного мозга и вызывает зависимость, этот вид подсластителя лучше исключить", — предупреждает Людмила Энгель.Практически у всех заменителей сахара есть индивидуальные противопоказания и побочные эффекты (обычно они возникают, если человек превысил суточную норму потребления).Как выбратьСамым популярным и безопасным натуральным сахарозаменителем считается стевия. Она не содержит калорий и не повышает уровень глюкозы в крови. Стевию можно употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто сидит на диете. Она не только заменяет сахар, но и обладает полезными свойствами: благоприятно сказывается на пищеварительной и иммунной системах, снижает риск возникновения кариеса и защищает зубную эмаль, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.На втором месте по безопасности — искусственный подсластитель сукралоза. Еще не существует ни одного доказательства его вреда здоровью. Можно принимать во время беременности и кормления грудью, детям, диабетикам и людям с ожирением (только после консультации врача). Не содержит калорий и имеет нулевой гликемический индекс.Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Татьяна Предельская считает безопасными сахарозаменителями и подсластителями стевиозид, эритрит (эритрол) и трегалозу. "Их можно употреблять регулярно, но в умеренном количестве, если это необходимо. Например, в период снижения веса или при нарушении углеводного обмена. Однако необходимо помнить, что полагаясь на “безопасность” этих веществ, можно недооценить свой рацион в целом", — говорит эксперт.Какой бы заменитель сахара ни был, необходимо:Как часто можно употреблятьПо словам Людмилы Энгель, нельзя принимать более трех таблеток в день (если речь о таблетированной форме Novasweet или Milford). Нужно также учитывать допустимую дозу определенных видов, например, стевии — 2 мг/кг веса в сутки. "Во всем нужен разумный подход, на 100% безопасных средств в современном мире не существует", — говорит врач.О последствиях частого употребления заменителей сахара предупреждает и Татьяна Предельская: "Из-за сахарозаменителей в мозг поступает информация о сладком вкусе, что может провоцировать выделение инсулина поджелудочной железой и приводить к перееданию. Поэтому гораздо важнее научиться формировать правильные пищевые привычки и реже есть и пить сладкое".Популярные заблуждения о заменителях сахара

https://ria.ru/20210228/sakhar-1599181474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, еда, сахар, сладости