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Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать
Сахарозаменители и подсластители: польза и вред для диабетиков и здоровых людей
Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать
Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:05
2021-11-24T20:05
общество
питание
еда
сахар
сладости
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред, разрешена ли фруктоза диабетикам — в материале РИА Новости.Что такое сахарозаменители и подсластителиЧасто эти слова употребляют в качестве синонимов, но на самом деле это пищевые добавки с разными свойствами.Сахарозаменители — это вещества, обладающие сладким вкусом, по структуре похожие на углеводы. Гликемический индекс (ГИ) ниже, чем у глюкозы и фруктозы, но калорийность почти такая же, как у сахара."Для сладкого вкуса достаточно меньшего количества сахарозаменителя, нежели сахара, — поясняет врач-эндокринолог Людмила Энгель. — При грамотном подходе такие добавки хороши для поддержания веса, но не стоит ими злоупотреблять".Подсластители — это вещества, молекулы которых действуют на вкусовые рецепторы. Отличаются от глюкозы по строению и имеют либо нулевую калорийность, либо очень низкую. По вкусу слаще сахара и его заменителей в сотни раз. Практически не усваиваются, не стимулируют выброс инсулина на прием препарата, не включаются в работу метаболизма, выводятся естественным путем.Зачем нужныОбычно замена сахара в рационе обусловлена одной из трех причин:Виды сахарозаменителейСуществует два вида заменителей сахара: искусственного происхождения и натурального. Споры о том, какие полезнее, ведутся до сих пор. Каждый из них выполняют свою основную роль — дает сладкий вкус.Искусственные или синтетические подсластители содержат вещества, созданные химическим путем. Они имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз.Натуральные сахарозаменители имеют растительную основу и считаются наиболее безопасными. Отличаются высокой калорийностью.Продукты, содержащие натуральные сахарозаменителиЗаменить сахар в ежедневном рационе можно не только подсластителями и сахарозаменителями, но и натуральными продуктами с аналогичным вкусом. Большинство из них очень калорийны, так что этот вариант подходит тем, кто хочет начать правильно питаться, а не похудеть.При выборе продукта нужно соблюдать его суточную норму потребления (не более 35 г) и учитывать гликемический индекс.Польза и вредНесмотря на то что заменители полезнее сахара, они могут нанести вред здоровью. При выборе важно помнить об особенностях своего организма, хронических заболеваниях, аллергии и индивидуальной непереносимости компонентов.Польза сахарозаменителей и подсластителей:К минусам сахарозаменителей и подсластителей относят то, что они:"Аспартам истощает запасы серотонина в коре головного мозга и вызывает зависимость, этот вид подсластителя лучше исключить", — предупреждает Людмила Энгель.Практически у всех заменителей сахара есть индивидуальные противопоказания и побочные эффекты (обычно они возникают, если человек превысил суточную норму потребления).Как выбратьСамым популярным и безопасным натуральным сахарозаменителем считается стевия. Она не содержит калорий и не повышает уровень глюкозы в крови. Стевию можно употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто сидит на диете. Она не только заменяет сахар, но и обладает полезными свойствами: благоприятно сказывается на пищеварительной и иммунной системах, снижает риск возникновения кариеса и защищает зубную эмаль, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.На втором месте по безопасности — искусственный подсластитель сукралоза. Еще не существует ни одного доказательства его вреда здоровью. Можно принимать во время беременности и кормления грудью, детям, диабетикам и людям с ожирением (только после консультации врача). Не содержит калорий и имеет нулевой гликемический индекс.Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Татьяна Предельская считает безопасными сахарозаменителями и подсластителями стевиозид, эритрит (эритрол) и трегалозу. "Их можно употреблять регулярно, но в умеренном количестве, если это необходимо. Например, в период снижения веса или при нарушении углеводного обмена. Однако необходимо помнить, что полагаясь на “безопасность” этих веществ, можно недооценить свой рацион в целом", — говорит эксперт.Какой бы заменитель сахара ни был, необходимо:Как часто можно употреблятьПо словам Людмилы Энгель, нельзя принимать более трех таблеток в день (если речь о таблетированной форме Novasweet или Milford). Нужно также учитывать допустимую дозу определенных видов, например, стевии — 2 мг/кг веса в сутки. "Во всем нужен разумный подход, на 100% безопасных средств в современном мире не существует", — говорит врач.О последствиях частого употребления заменителей сахара предупреждает и Татьяна Предельская: "Из-за сахарозаменителей в мозг поступает информация о сладком вкусе, что может провоцировать выделение инсулина поджелудочной железой и приводить к перееданию. Поэтому гораздо важнее научиться формировать правильные пищевые привычки и реже есть и пить сладкое".Популярные заблуждения о заменителях сахара
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общество, питание, еда, сахар, сладости
20:05 24.11.2021
 

Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать

© Depositphotos / PheelingsДевушка добавляет таблетки сахарина в кофе
Девушка добавляет таблетки сахарина в кофе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / Pheelings
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред, разрешена ли фруктоза диабетикам — в материале РИА Новости.

Что такое сахарозаменители и подсластители

Часто эти слова употребляют в качестве синонимов, но на самом деле это пищевые добавки с разными свойствами.
Сахарозаменители — это вещества, обладающие сладким вкусом, по структуре похожие на углеводы. Гликемический индекс (ГИ) ниже, чем у глюкозы и фруктозы, но калорийность почти такая же, как у сахара.
"Для сладкого вкуса достаточно меньшего количества сахарозаменителя, нежели сахара, — поясняет врач-эндокринолог Людмила Энгель. — При грамотном подходе такие добавки хороши для поддержания веса, но не стоит ими злоупотреблять".
Подсластители — это вещества, молекулы которых действуют на вкусовые рецепторы. Отличаются от глюкозы по строению и имеют либо нулевую калорийность, либо очень низкую. По вкусу слаще сахара и его заменителей в сотни раз. Практически не усваиваются, не стимулируют выброс инсулина на прием препарата, не включаются в работу метаболизма, выводятся естественным путем.
© Fotolia / olyina Имбирный чай
Имбирный чай - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Fotolia / olyina
Имбирный чай

Зачем нужны

Обычно замена сахара в рационе обусловлена одной из трех причин:
  • Забота о здоровье. Большое количество сахара в рационе может стать причиной сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, гормональных нарушений, болезней печени, заболеваний, проблем с микрофлорой кишечника, преждевременного старения и др. Отказавшись от сахара или хотя бы уменьшив его дозировку, можно не только значительно улучшить самочувствие, но и избежать многих болезней.
  • Диабет. Подсластители и сахарозаменители — спасение для тех, кому запрещен сахар. Их можно добавлять не только в напитки, но и в пищу. Если правильно подобрать добавку, то можно не переживать об уровне глюкозы в крови, главное — не превышать суточную норму потребления.
  • Лишний вес. Если цель отказа от сахара — похудение, следует выбирать подсластители с нулевой калорийностью, которые помогут в борьбе с лишними килограммами. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы составить индивидуальную диету с учетом сахара, входящего в состав продуктов. Неправильно подобранный заменитель сахара может спровоцировать ожирение.

Виды сахарозаменителей

Существует два вида заменителей сахара: искусственного происхождения и натурального. Споры о том, какие полезнее, ведутся до сих пор. Каждый из них выполняют свою основную роль — дает сладкий вкус.
Искусственные или синтетические подсластители содержат вещества, созданные химическим путем. Они имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз.
Тростниковый сахар - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 02:11
Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
Характеристика популярных искусственных подсластителей

Название

Описание

ккал / 100 г.

Плюсы

Минусы

Аспартам (Е951)

Изобретен в 1965 году. В основе — аспарагиновая кислота и фенилаланин (дипептид). Усиливает вкус и аромат.

В 160-200 раз слаще сахара.

0

Не повышает уровень глюкозы;

для употребления достаточно небольшой дозировки;

приятное послевкусие.

Не применим при высокой температуре;

имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты.

Сахарин

(Е954)

Изобретен в XIX веке. Считается первым искусственным подсластителем. В составе — натриевая соль.

<20

ГИ — 0;

не повышает уровень глюкозы;

для употребления достаточно небольшой дозировки;

не содержит канцерогенов;

можно применять при высокой температуре.

Имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты — расстройство ЖКТ, сыпь, головная боль;

горький вкус с металлическим привкусом;

не рекомендуется врачами.

Ацесульфам калия

(Е950)

Изобретен в 1967 году. Часто используется вместе с аспартамом или сукралозой. Применяется в пищевой промышленности.

0

Быстро выводится из организма;

не вызывает аллергической реакции;

не повышает уровень глюкозы.

Имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты;

при повышении нормы потребления вызывает проблемы с сердцем, влияет на ЦНР.

Неотам

(E961)

Современный подсластитель на основе аспарагиновой кислоты и фенилаланина. Слаще сахарозы в 7000-13000 раз.

0

ГИ — 0;

не повышает уровень глюкозы;

можно применять при высокой температуре;

небольшой расход из-за повышенной сладости;

приятный вкус;

полностью выводится из организма естественным путем.

В редких случаях возникает аллергическая реакция.

Сукралоза

(Е955)

Изобретен в 1976 году. Изготавливается из сахара (замещаются атомы водорода на атомы хлора). Широко применяется в пищевой промышленности.

336

ГИ — 0;

не повышает уровень глюкозы;

можно применять детям и беременным женщинам (после консультации с врачом);

быстро выводится из организма.

Возможна индивидуальная непереносимость;

побочные эффекты: мигрень, тошнота.

Цикламат

(Е952)

Цикламат натрия (сульфамат) применяется в промышленных масштабах на производстве лекарств, напитков и продуктов питания.

0

Быстро выводится из организма;

можно применять при высокой температуре;

длительный срок годности.

Имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты;

передозировке могут возникнуть проблемы с почками, сердцем и сосудами;

возможна аллергическая реакция;

запрещен в некоторых странах.

© Depositphotos / photographee.euДевушка держит чашку с чаем
Девушка держит чашку с чаем - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / photographee.eu
Девушка держит чашку с чаем
Натуральные сахарозаменители имеют растительную основу и считаются наиболее безопасными. Отличаются высокой калорийностью.
Характеристика популярных натуральных сахарозаменителей

Название

Описание

ккал / 100 г.

Плюсы

Минусы

Фруктоза

Природный моносахарид. Изготавливается из меда, фруктов, ягод и определенных овощей.

Слаще сахара в два раза. Безопасен для диабетиков в малых количествах и при редком употреблении. Рекомендован людям с активным образом жизни.

Стевиозид

(Е960)

Изготавливается из листьев многолетнего кустарника стевии. Имеет травяной привкус.

18

Не повышает уровень глюкозы;

нормализует работу ЖКТ;

стабилизирует давление;

снижает холестерин;

можно применять при высокой температуре;

длительный срок годности.

Возможны индивидуальная непереносимость,аллергические реакции, проблемы с пищеварением.

Сорбит

(Е420)

Шестиатомный спирт.

Изготавливается из кукурузного крахмала. Производится промышленным способом, но также его содержат ягоды рябины, яблоки, абрикосы. Сладость меньше, чем у сахара. Полезен, если не злоупотреблять.

354

ГИ — 9;

не повышает уровень глюкозы;

обладает желчегонным эффектом;

восстанавливает баланс микрофлоры кишечника.

Имеет накопительный эффект в организме;

побочные эффекты в виде расстройства ЖКТ;

способствует набору веса.

Ксилит

(E967)

Пятиатомный спирт. Изготавливается из переработанных отходов кукурузы, древесины и хлопкового сырья. Природный источник — ягоды, фрукты, овощи.

367

ГИ — 7-8;

обладает желчегонным эффектом;

очищает печень;

можно применять при низкой и высокой температуре.

Дисбактериоз;

проблемы с пищеварением;

риск образования камней в почках.

Инулин

Природный полисахарид. Изготавливается в основном из корня цикория, содержится в бананах, чесноке, спарже, пшенице и других растениях. Играет роль пробиотика. Сладость меньше, чем у сахара. Рекомендован для всех.

<1

ГИ — 0;

не повышает уровень глюкозы;

улучшает пищеварение;

восстанавливает баланс микрофлоры кишечника

Побочные эффекты: вздутие, диарея, запор, спазмы.

Мальтитол

(Е965)

Изготавливается из картофельного и кукурузного крахмала путем синтеза мальтозы. Может иметь вид порошка или сиропа. Широко применяется в фармацевтической и пищевой промышленности.

210

ГИ — 45;

не повышает уровень глюкозы;

можно применять при высокой температуре.

Побочные эффекты: вздутие, диарея.

Эритрит

(Е968)

Изготавливается из кукурузы и крахмалосодержащего сырья. В природе содержится в грушах, винограде и дынях. Сладость меньше, чем у сахара.

20

Не повышает уровень глюкозы;

нормализует работу ЖКТ;

можно применять при высокой температуре.

Побочные эффекты: вздутие живота, тошнота, диарея.

© Depositphotos / Anneke SchramКристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / Anneke Schram
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая

Продукты, содержащие натуральные сахарозаменители

Заменить сахар в ежедневном рационе можно не только подсластителями и сахарозаменителями, но и натуральными продуктами с аналогичным вкусом. Большинство из них очень калорийны, так что этот вариант подходит тем, кто хочет начать правильно питаться, а не похудеть.
Продукты, содержащие натуральные сахарозаменители

Продукт

ГИ

ккал /100 г

кленовый сироп

55-65

260

сироп агавы

17

310

сироп топинамбура

15

267

тростниковый сахар

55

400

мед

30-95

304

При выборе продукта нужно соблюдать его суточную норму потребления (не более 35 г) и учитывать гликемический индекс.
© Pixabay / PollyDotМед
Мед - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Pixabay / PollyDot
Мед

Польза и вред

Несмотря на то что заменители полезнее сахара, они могут нанести вред здоровью. При выборе важно помнить об особенностях своего организма, хронических заболеваниях, аллергии и индивидуальной непереносимости компонентов.
Польза сахарозаменителей и подсластителей:
  • Сохраняют вкус еды и напитков.
  • Не повышают уровень глюкозы в крови.
  • Снижают риск возникновения кариеса.
  • Многие имеют нулевую или минимальную калорийность.
К минусам сахарозаменителей и подсластителей относят то, что они:
  • Обладают слабительным эффектом.
  • Вызывают расстройство ЖКТ.
  • Аллергические реакции.
  • Дисбактериоз.
"Аспартам истощает запасы серотонина в коре головного мозга и вызывает зависимость, этот вид подсластителя лучше исключить", — предупреждает Людмила Энгель.
Практически у всех заменителей сахара есть индивидуальные противопоказания и побочные эффекты (обычно они возникают, если человек превысил суточную норму потребления).

Как выбрать

Самым популярным и безопасным натуральным сахарозаменителем считается стевия. Она не содержит калорий и не повышает уровень глюкозы в крови. Стевию можно употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто сидит на диете. Она не только заменяет сахар, но и обладает полезными свойствами: благоприятно сказывается на пищеварительной и иммунной системах, снижает риск возникновения кариеса и защищает зубную эмаль, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.
CC0 / Romainbehar / Измельченная стевия
Измельченная стевия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC0 / Romainbehar /
Измельченная стевия
На втором месте по безопасности — искусственный подсластитель сукралоза. Еще не существует ни одного доказательства его вреда здоровью. Можно принимать во время беременности и кормления грудью, детям, диабетикам и людям с ожирением (только после консультации врача). Не содержит калорий и имеет нулевой гликемический индекс.

Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Татьяна Предельская считает безопасными сахарозаменителями и подсластителями стевиозид, эритрит (эритрол) и трегалозу. "Их можно употреблять регулярно, но в умеренном количестве, если это необходимо. Например, в период снижения веса или при нарушении углеводного обмена. Однако необходимо помнить, что полагаясь на “безопасность” этих веществ, можно недооценить свой рацион в целом", — говорит эксперт.

Какой бы заменитель сахара ни был, необходимо:
  • внимательно изучить инструкцию по применению, состав, способы употребления и сочетаемость с другими веществами/продуктами;
  • не превышать дозировку;
  • при хронических заболеваниях проконсультироваться с врачом.

Как часто можно употреблять

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМного сахара
Много сахара - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Много сахара
По словам Людмилы Энгель, нельзя принимать более трех таблеток в день (если речь о таблетированной форме Novasweet или Milford). Нужно также учитывать допустимую дозу определенных видов, например, стевии — 2 мг/кг веса в сутки. "Во всем нужен разумный подход, на 100% безопасных средств в современном мире не существует", — говорит врач.
О последствиях частого употребления заменителей сахара предупреждает и Татьяна Предельская: "Из-за сахарозаменителей в мозг поступает информация о сладком вкусе, что может провоцировать выделение инсулина поджелудочной железой и приводить к перееданию. Поэтому гораздо важнее научиться формировать правильные пищевые привычки и реже есть и пить сладкое".

Популярные заблуждения о заменителях сахара

  1. 1
    Натуральные лучше искусственных. Это неправда. У синтетических и натуральных заменителей сахара схожие свойства, при этом каждый имеет свои преимущества и недостатки.
  2. 2
    Подсластители нельзя использовать при повышенной температуре и для выпечки. Это верно не для всех видов сахарозаменителей и подсластителей. Стевию и сукралозу часто используют в пищевой индустрии. Но аспартам действительно неприменим при высоких температурах, так как, нагреваясь, распадается и становится токсичным.
  3. 3
    Замена сахара на подсластители поможет похудению. Не все сахарозаменители и подсластители имеют нулевую калорийность. Лучше рассчитывать этот показатель для пищи в целом, так как полностью исключить сахар все равно невозможно.
 
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