https://ria.ru/20211124/sakharozamenitel-1760431892.html
Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать
Сахарозаменители и подсластители: польза и вред для диабетиков и здоровых людей
Сахарозаменители и подсластители: в чем разница и какой выбрать
Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:05
2021-11-24T20:05
2021-11-24T20:05
общество
питание
еда
сахар
сладости
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред, разрешена ли фруктоза диабетикам — в материале РИА Новости.Что такое сахарозаменители и подсластителиЧасто эти слова употребляют в качестве синонимов, но на самом деле это пищевые добавки с разными свойствами.Сахарозаменители — это вещества, обладающие сладким вкусом, по структуре похожие на углеводы. Гликемический индекс (ГИ) ниже, чем у глюкозы и фруктозы, но калорийность почти такая же, как у сахара."Для сладкого вкуса достаточно меньшего количества сахарозаменителя, нежели сахара, — поясняет врач-эндокринолог Людмила Энгель. — При грамотном подходе такие добавки хороши для поддержания веса, но не стоит ими злоупотреблять".Подсластители — это вещества, молекулы которых действуют на вкусовые рецепторы. Отличаются от глюкозы по строению и имеют либо нулевую калорийность, либо очень низкую. По вкусу слаще сахара и его заменителей в сотни раз. Практически не усваиваются, не стимулируют выброс инсулина на прием препарата, не включаются в работу метаболизма, выводятся естественным путем.Зачем нужныОбычно замена сахара в рационе обусловлена одной из трех причин:Виды сахарозаменителейСуществует два вида заменителей сахара: искусственного происхождения и натурального. Споры о том, какие полезнее, ведутся до сих пор. Каждый из них выполняют свою основную роль — дает сладкий вкус.Искусственные или синтетические подсластители содержат вещества, созданные химическим путем. Они имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз.Натуральные сахарозаменители имеют растительную основу и считаются наиболее безопасными. Отличаются высокой калорийностью.Продукты, содержащие натуральные сахарозаменителиЗаменить сахар в ежедневном рационе можно не только подсластителями и сахарозаменителями, но и натуральными продуктами с аналогичным вкусом. Большинство из них очень калорийны, так что этот вариант подходит тем, кто хочет начать правильно питаться, а не похудеть.При выборе продукта нужно соблюдать его суточную норму потребления (не более 35 г) и учитывать гликемический индекс.Польза и вредНесмотря на то что заменители полезнее сахара, они могут нанести вред здоровью. При выборе важно помнить об особенностях своего организма, хронических заболеваниях, аллергии и индивидуальной непереносимости компонентов.Польза сахарозаменителей и подсластителей:К минусам сахарозаменителей и подсластителей относят то, что они:"Аспартам истощает запасы серотонина в коре головного мозга и вызывает зависимость, этот вид подсластителя лучше исключить", — предупреждает Людмила Энгель.Практически у всех заменителей сахара есть индивидуальные противопоказания и побочные эффекты (обычно они возникают, если человек превысил суточную норму потребления).Как выбратьСамым популярным и безопасным натуральным сахарозаменителем считается стевия. Она не содержит калорий и не повышает уровень глюкозы в крови. Стевию можно употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто сидит на диете. Она не только заменяет сахар, но и обладает полезными свойствами: благоприятно сказывается на пищеварительной и иммунной системах, снижает риск возникновения кариеса и защищает зубную эмаль, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.На втором месте по безопасности — искусственный подсластитель сукралоза. Еще не существует ни одного доказательства его вреда здоровью. Можно принимать во время беременности и кормления грудью, детям, диабетикам и людям с ожирением (только после консультации врача). Не содержит калорий и имеет нулевой гликемический индекс.Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Татьяна Предельская считает безопасными сахарозаменителями и подсластителями стевиозид, эритрит (эритрол) и трегалозу. "Их можно употреблять регулярно, но в умеренном количестве, если это необходимо. Например, в период снижения веса или при нарушении углеводного обмена. Однако необходимо помнить, что полагаясь на “безопасность” этих веществ, можно недооценить свой рацион в целом", — говорит эксперт.Какой бы заменитель сахара ни был, необходимо:Как часто можно употреблятьПо словам Людмилы Энгель, нельзя принимать более трех таблеток в день (если речь о таблетированной форме Novasweet или Milford). Нужно также учитывать допустимую дозу определенных видов, например, стевии — 2 мг/кг веса в сутки. "Во всем нужен разумный подход, на 100% безопасных средств в современном мире не существует", — говорит врач.О последствиях частого употребления заменителей сахара предупреждает и Татьяна Предельская: "Из-за сахарозаменителей в мозг поступает информация о сладком вкусе, что может провоцировать выделение инсулина поджелудочной железой и приводить к перееданию. Поэтому гораздо важнее научиться формировать правильные пищевые привычки и реже есть и пить сладкое".Популярные заблуждения о заменителях сахара
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общество, питание, еда, сахар, сладости
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Многие воспринимают сахарозаменители и подсластители как здоровую альтернативу сахару. Всегда ли это так, какая от них польза и когда они могут нанести вред, разрешена ли фруктоза диабетикам — в материале РИА Новости.
Что такое сахарозаменители и подсластители
Часто эти слова употребляют в качестве синонимов, но на самом деле это пищевые добавки с разными свойствами.
Сахарозаменители — это вещества, обладающие сладким вкусом, по структуре похожие на углеводы. Гликемический индекс (ГИ) ниже, чем у глюкозы и фруктозы, но калорийность почти такая же, как у сахара.
"Для сладкого вкуса достаточно меньшего количества сахарозаменителя, нежели сахара, — поясняет
врач-эндокринолог Людмила Энгель. — При грамотном подходе такие добавки хороши для поддержания веса, но не стоит ими злоупотреблять".
Подсластители — это вещества, молекулы которых действуют на вкусовые рецепторы. Отличаются от глюкозы по строению и имеют либо нулевую калорийность, либо очень низкую. По вкусу слаще сахара и его заменителей в сотни раз. Практически не усваиваются, не стимулируют выброс инсулина на прием препарата, не включаются в работу метаболизма, выводятся естественным путем.
Зачем нужны
Обычно замена сахара в рационе обусловлена одной из трех причин:
—Забота о здоровье. Большое количество сахара в рационе может стать причиной сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, гормональных нарушений, болезней печени, заболеваний, проблем с микрофлорой кишечника, преждевременного старения и др. Отказавшись от сахара или хотя бы уменьшив его дозировку, можно не только значительно улучшить самочувствие, но и избежать многих болезней.
—Диабет. Подсластители и сахарозаменители — спасение для тех, кому запрещен сахар. Их можно добавлять не только в напитки, но и в пищу. Если правильно подобрать добавку, то можно не переживать об уровне глюкозы в крови, главное — не превышать суточную норму потребления.
—Лишний вес. Если цель отказа от сахара — похудение, следует выбирать подсластители с нулевой калорийностью, которые помогут в борьбе с лишними килограммами. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы составить индивидуальную диету с учетом сахара, входящего в состав продуктов. Неправильно подобранный заменитель сахара может спровоцировать ожирение.
Виды сахарозаменителей
Существует два вида заменителей сахара: искусственного происхождения и натурального. Споры о том, какие полезнее, ведутся до сих пор. Каждый из них выполняют свою основную роль — дает сладкий вкус.
Искусственные или синтетические подсластители содержат вещества, созданные химическим путем. Они имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз.
Характеристика популярных искусственных подсластителей
Название
Описание
ккал / 100 г.
Плюсы
Минусы
Аспартам (Е951)
Изобретен в 1965 году. В основе — аспарагиновая кислота и фенилаланин (дипептид). Усиливает вкус и аромат.
В 160-200 раз слаще сахара.
0
Не повышает уровень глюкозы;
для употребления достаточно небольшой дозировки;
приятное послевкусие.
Не применим при высокой температуре;
имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты.
Сахарин
(Е954)
Изобретен в XIX веке. Считается первым искусственным подсластителем. В составе — натриевая соль.
<20
ГИ — 0;
не повышает уровень глюкозы;
для употребления достаточно небольшой дозировки;
не содержит канцерогенов;
можно применять при высокой температуре.
Имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты — расстройство ЖКТ, сыпь, головная боль;
горький вкус с металлическим привкусом;
не рекомендуется врачами.
Ацесульфам калия
(Е950)
Изобретен в 1967 году. Часто используется вместе с аспартамом или сукралозой. Применяется в пищевой промышленности.
0
Быстро выводится из организма;
не вызывает аллергической реакции;
не повышает уровень глюкозы.
Имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты;
при повышении нормы потребления вызывает проблемы с сердцем, влияет на ЦНР.
Неотам
(E961)
Современный подсластитель на основе аспарагиновой кислоты и фенилаланина. Слаще сахарозы в 7000-13000 раз.
0
ГИ — 0;
не повышает уровень глюкозы;
можно применять при высокой температуре;
небольшой расход из-за повышенной сладости;
приятный вкус;
полностью выводится из организма естественным путем.
В редких случаях возникает аллергическая реакция.
Сукралоза
(Е955)
Изобретен в 1976 году. Изготавливается из сахара (замещаются атомы водорода на атомы хлора). Широко применяется в пищевой промышленности.
336
ГИ — 0;
не повышает уровень глюкозы;
можно применять детям и беременным женщинам (после консультации с врачом);
быстро выводится из организма.
Возможна индивидуальная непереносимость;
побочные эффекты: мигрень, тошнота.
Цикламат
(Е952)
Цикламат натрия (сульфамат) применяется в промышленных масштабах на производстве лекарств, напитков и продуктов питания.
0
Быстро выводится из организма;
можно применять при высокой температуре;
длительный срок годности.
Имеет индивидуальные противопоказания и побочные эффекты;
передозировке могут возникнуть проблемы с почками, сердцем и сосудами;
возможна аллергическая реакция;
запрещен в некоторых странах.
Натуральные сахарозаменители имеют растительную основу и считаются наиболее безопасными. Отличаются высокой калорийностью.
Характеристика популярных натуральных сахарозаменителей
Название
Описание
ккал / 100 г.
Плюсы
Минусы
Фруктоза
Природный моносахарид. Изготавливается из меда, фруктов, ягод и определенных овощей.
Слаще сахара в два раза. Безопасен для диабетиков в малых количествах и при редком употреблении. Рекомендован людям с активным образом жизни.
Стевиозид
(Е960)
Изготавливается из листьев многолетнего кустарника стевии. Имеет травяной привкус.
18
Не повышает уровень глюкозы;
нормализует работу ЖКТ;
стабилизирует давление;
снижает холестерин;
можно применять при высокой температуре;
длительный срок годности.
Возможны индивидуальная непереносимость,аллергические реакции, проблемы с пищеварением.
Сорбит
(Е420)
Шестиатомный спирт.
Изготавливается из кукурузного крахмала. Производится промышленным способом, но также его содержат ягоды рябины, яблоки, абрикосы. Сладость меньше, чем у сахара. Полезен, если не злоупотреблять.
354
ГИ — 9;
не повышает уровень глюкозы;
обладает желчегонным эффектом;
восстанавливает баланс микрофлоры кишечника.
Имеет накопительный эффект в организме;
побочные эффекты в виде расстройства ЖКТ;
способствует набору веса.
Ксилит
(E967)
Пятиатомный спирт. Изготавливается из переработанных отходов кукурузы, древесины и хлопкового сырья. Природный источник — ягоды, фрукты, овощи.
367
ГИ — 7-8;
обладает желчегонным эффектом;
очищает печень;
можно применять при низкой и высокой температуре.
Дисбактериоз;
проблемы с пищеварением;
риск образования камней в почках.
Инулин
Природный полисахарид. Изготавливается в основном из корня цикория, содержится в бананах, чесноке, спарже, пшенице и других растениях. Играет роль пробиотика. Сладость меньше, чем у сахара. Рекомендован для всех.
<1
ГИ — 0;
не повышает уровень глюкозы;
улучшает пищеварение;
восстанавливает баланс микрофлоры кишечника
Побочные эффекты: вздутие, диарея, запор, спазмы.
Мальтитол
(Е965)
Изготавливается из картофельного и кукурузного крахмала путем синтеза мальтозы. Может иметь вид порошка или сиропа. Широко применяется в фармацевтической и пищевой промышленности.
210
ГИ — 45;
не повышает уровень глюкозы;
можно применять при высокой температуре.
Побочные эффекты: вздутие, диарея.
Эритрит
(Е968)
Изготавливается из кукурузы и крахмалосодержащего сырья. В природе содержится в грушах, винограде и дынях. Сладость меньше, чем у сахара.
20
Не повышает уровень глюкозы;
нормализует работу ЖКТ;
можно применять при высокой температуре.
Побочные эффекты: вздутие живота, тошнота, диарея.
Продукты, содержащие натуральные сахарозаменители
Заменить сахар в ежедневном рационе можно не только подсластителями и сахарозаменителями, но и натуральными продуктами
с аналогичным вкусом. Большинство из них очень калорийны, так что этот вариант подходит тем, кто хочет начать правильно питаться, а не похудеть.
Продукты, содержащие натуральные сахарозаменители
Продукт
ГИ
ккал /100 г
кленовый сироп
55-65
260
сироп агавы
17
310
сироп топинамбура
15
267
тростниковый сахар
55
400
мед
30-95
304
При выборе продукта нужно соблюдать его суточную норму потребления (не более 35 г) и учитывать гликемический индекс.
Польза и вред
Несмотря на то что заменители полезнее сахара, они могут нанести вред здоровью. При выборе важно помнить об особенностях своего организма, хронических заболеваниях, аллергии и индивидуальной непереносимости компонентов.
Польза сахарозаменителей и подсластителей:
—Сохраняют вкус еды и напитков.
—Не повышают уровень глюкозы в крови.
—Снижают риск возникновения кариеса.
—Многие имеют нулевую или минимальную калорийность.
К минусам сахарозаменителей и подсластителей относят то, что они:
—Обладают слабительным эффектом.
—Вызывают расстройство ЖКТ.
—Аллергические реакции.
—Дисбактериоз.
"Аспартам истощает запасы серотонина в коре головного мозга и вызывает зависимость, этот вид подсластителя лучше исключить", — предупреждает Людмила Энгель.
Практически у всех заменителей сахара есть индивидуальные противопоказания и побочные эффекты (обычно они возникают, если человек превысил суточную норму потребления).
Как выбрать
Самым популярным и безопасным натуральным сахарозаменителем считается стевия. Она не содержит калорий и не повышает уровень глюкозы в крови. Стевию можно употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто сидит на диете. Она не только заменяет сахар, но и обладает полезными свойствами: благоприятно сказывается на пищеварительной и иммунной системах, снижает риск возникновения кариеса и защищает зубную эмаль, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.
На втором месте по безопасности — искусственный подсластитель сукралоза. Еще не существует ни одного доказательства его вреда здоровью. Можно принимать во время беременности и кормления грудью, детям, диабетикам и людям с ожирением (только после консультации врача). Не содержит калорий и имеет нулевой гликемический индекс.
Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Татьяна Предельская считает безопасными сахарозаменителями и подсластителями стевиозид, эритрит (эритрол) и трегалозу. "Их можно употреблять регулярно, но в умеренном количестве, если это необходимо. Например, в период снижения веса или при нарушении углеводного обмена. Однако необходимо помнить, что полагаясь на “безопасность” этих веществ, можно недооценить свой рацион в целом", — говорит эксперт.
Какой бы заменитель сахара ни был, необходимо:
—внимательно изучить инструкцию по применению, состав, способы употребления и сочетаемость с другими веществами/продуктами;
—не превышать дозировку;
—при хронических заболеваниях проконсультироваться с врачом.
Как часто можно употреблять
По словам Людмилы Энгель, нельзя принимать более трех таблеток в день (если речь о таблетированной форме Novasweet или Milford). Нужно также учитывать допустимую дозу определенных видов, например, стевии — 2 мг/кг веса в сутки. "Во всем нужен разумный подход, на 100% безопасных средств в современном мире не существует", — говорит врач.
О последствиях частого употребления заменителей сахара предупреждает
и Татьяна Предельская: "Из-за сахарозаменителей в мозг поступает информация о сладком вкусе, что может провоцировать выделение инсулина поджелудочной железой и приводить к перееданию. Поэтому гораздо важнее научиться формировать правильные пищевые привычки и реже есть и пить сладкое".
Популярные заблуждения о заменителях сахара
1Натуральные лучше искусственных. Это неправда. У синтетических и натуральных заменителей сахара схожие свойства, при этом каждый имеет свои преимущества и недостатки.
2Подсластители нельзя использовать при повышенной температуре и для выпечки. Это верно не для всех видов сахарозаменителей и подсластителей. Стевию и сукралозу часто используют в пищевой индустрии. Но аспартам действительно неприменим при высоких температурах, так как, нагреваясь, распадается и становится токсичным.
3Замена сахара на подсластители поможет похудению. Не все сахарозаменители и подсластители имеют нулевую калорийность. Лучше рассчитывать этот показатель для пищи в целом, так как полностью исключить сахар все равно невозможно.