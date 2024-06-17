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В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
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17:21 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kndr-1953478722.html
В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР
В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР
В делегацию России во время визита президента РФ в Пхеньян войдут министры иностранных дел, обороны, здравоохранения, транспорта, глава Роскосмоса, рассказал... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:21
2024-06-17T17:21
политика
россия
юрий ушаков
роскосмос
ржд
алексей криворучко
александр козлов (глава минприроды)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В делегацию России во время визита президента РФ в Пхеньян войдут министры иностранных дел, обороны, здравоохранения, транспорта, глава Роскосмоса, рассказал журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У нас весьма солидная делегация. Среди участников с нашей стороны - (глава МИД РФ Сергей) Лавров, (первый вице-премьер Денис) Мантуров, (вице-премьер Александр) Новак, (глава министерства обороны Андрей) Белоусов, Александр Козлов - не только как министр природных ресурсов и экологии, но и он является сопредседателем межправкомисси по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, (министр здравоохранения Михаил) Мурашко, (министр транспорта Роман) Старовойт. От министерства обороны еще участвует дополнительно заместитель министра Алексей Криворучко. Глава Роскосмоса Юрий Борисов, от РЖД - Олег Белозеров, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - сказал Ушаков.
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политика, россия, юрий ушаков, роскосмос, ржд, алексей криворучко, александр козлов (глава минприроды), кндр (северная корея)
Политика, Россия, Юрий Ушаков, Роскосмос, РЖД, Алексей Криворучко, Александр Козлов (глава Минприроды), КНДР (Северная Корея)
В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР

Ушаков: в КНДР с Путиным поедут семь министров, главы "Роскосмоса" и РЖД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода мира. Пхеньян
Города мира. Пхеньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Города мира. Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В делегацию России во время визита президента РФ в Пхеньян войдут министры иностранных дел, обороны, здравоохранения, транспорта, глава Роскосмоса, рассказал журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У нас весьма солидная делегация. Среди участников с нашей стороны - (глава МИД РФ Сергей) Лавров, (первый вице-премьер Денис) Мантуров, (вице-премьер Александр) Новак, (глава министерства обороны Андрей) Белоусов, Александр Козлов - не только как министр природных ресурсов и экологии, но и он является сопредседателем межправкомисси по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, (министр здравоохранения Михаил) Мурашко, (министр транспорта Роман) Старовойт. От министерства обороны еще участвует дополнительно заместитель министра Алексей Криворучко. Глава Роскосмоса Юрий Борисов, от РЖД - Олег Белозеров, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - сказал Ушаков.
Аэропорт Судан в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 14:27
 
ПолитикаРоссияЮрий УшаковРоскосмосРЖДАлексей КриворучкоАлександр Козлов (глава Минприроды)КНДР (Северная Корея)
 
 
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