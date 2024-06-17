https://ria.ru/20240617/kndr-1953478722.html

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина в КНДР

В делегацию России во время визита президента РФ в Пхеньян войдут министры иностранных дел, обороны, здравоохранения, транспорта, глава Роскосмоса, рассказал... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:21

2024-06-17T17:21

2024-06-17T17:21

политика

россия

юрий ушаков

роскосмос

ржд

алексей криворучко

александр козлов (глава минприроды)

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В делегацию России во время визита президента РФ в Пхеньян войдут министры иностранных дел, обороны, здравоохранения, транспорта, глава Роскосмоса, рассказал журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У нас весьма солидная делегация. Среди участников с нашей стороны - (глава МИД РФ Сергей) Лавров, (первый вице-премьер Денис) Мантуров, (вице-премьер Александр) Новак, (глава министерства обороны Андрей) Белоусов, Александр Козлов - не только как министр природных ресурсов и экологии, но и он является сопредседателем межправкомисси по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, (министр здравоохранения Михаил) Мурашко, (министр транспорта Роман) Старовойт. От министерства обороны еще участвует дополнительно заместитель министра Алексей Криворучко. Глава Роскосмоса Юрий Борисов, от РЖД - Олег Белозеров, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240329/kndr-1936647549.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

политика, россия, юрий ушаков, роскосмос, ржд, алексей криворучко, александр козлов (глава минприроды), кндр (северная корея)