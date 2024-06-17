Рейтинг@Mail.ru
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/khischeniya-1953375952.html
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения - РИА Новости, 17.06.2024
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения
Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:58
2024-06-17T11:58
пермь
кудымкар
московская область (подмосковье)
олег миронов (активист другая россия)
александр невский
русская православная церковь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Перми. По версии следствия, бывший секретарь управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятель кафедрального собора в Кудымкаре присвоил средства Кудымкарской епархии, похитил у епископа на покое Никона (Олега Миронова) вещи и технику, иконы "Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми", "Святой преподобный Зосима и Савватий Соловецкие" и деньги за продажу порядка 10 соток земли в поселке Малаховка в Подмосковье. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. "Признать виновным. Путем сложения наказаний назначить семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья. Также фигуранту назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. По искам потерпевших с него взыскивают порядка 15 миллионов рублей. Вернигору вменили два эпизода по ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата), п. "в" ч. 2 ст.158 (кража) и ч.1 ст.164 (хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность).
https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html
https://ria.ru/20231101/klirik-1906687723.html
пермь
кудымкар
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, кудымкар, московская область (подмосковье), олег миронов (активист другая россия), александр невский, русская православная церковь, происшествия
Пермь, Кудымкар, Московская область (Подмосковье), Олег Миронов (активист Другая Россия), Александр Невский, Русская православная церковь, Происшествия
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения

В Перми экс-священник РПЦ получил 7 лет колонии за хищения у епископа и епархии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Перми.
По версии следствия, бывший секретарь управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятель кафедрального собора в Кудымкаре присвоил средства Кудымкарской епархии, похитил у епископа на покое Никона (Олега Миронова) вещи и технику, иконы "Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми", "Святой преподобный Зосима и Савватий Соловецкие" и деньги за продажу порядка 10 соток земли в поселке Малаховка в Подмосковье. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
В Подмосковье задержали "духовного наставника" за педофилию
11 января 2023, 13:18
"Признать виновным. Путем сложения наказаний назначить семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья.
Также фигуранту назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. По искам потерпевших с него взыскивают порядка 15 миллионов рублей.
Вернигору вменили два эпизода по ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата), п. "в" ч. 2 ст.158 (кража) и ч.1 ст.164 (хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность).
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Подозреваемый в убийстве клирик скрыл постановку на учет в психдиспансере
1 ноября 2023, 14:11
 
ПермьКудымкарМосковская область (Подмосковье)Олег Миронов (активист Другая Россия)Александр НевскийРусская православная церковьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала