https://ria.ru/20240617/khischeniya-1953375952.html

Экс-священник получил семь лет колонии за хищения

Экс-священник получил семь лет колонии за хищения - РИА Новости, 17.06.2024

Экс-священник получил семь лет колонии за хищения

Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:58

2024-06-17T11:58

2024-06-17T11:58

пермь

кудымкар

московская область (подмосковье)

олег миронов (активист другая россия)

александр невский

русская православная церковь

происшествия

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ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Перми. По версии следствия, бывший секретарь управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятель кафедрального собора в Кудымкаре присвоил средства Кудымкарской епархии, похитил у епископа на покое Никона (Олега Миронова) вещи и технику, иконы "Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми", "Святой преподобный Зосима и Савватий Соловецкие" и деньги за продажу порядка 10 соток земли в поселке Малаховка в Подмосковье. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. "Признать виновным. Путем сложения наказаний назначить семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья. Также фигуранту назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. По искам потерпевших с него взыскивают порядка 15 миллионов рублей. Вернигору вменили два эпизода по ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата), п. "в" ч. 2 ст.158 (кража) и ч.1 ст.164 (хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность).

https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html

https://ria.ru/20231101/klirik-1906687723.html

пермь

кудымкар

московская область (подмосковье)

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пермь, кудымкар, московская область (подмосковье), олег миронов (активист другая россия), александр невский, русская православная церковь, происшествия