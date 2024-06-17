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Экс-священник получил семь лет колонии за хищения
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения - РИА Новости, 17.06.2024
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения
Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:58
2024-06-17T11:58
2024-06-17T11:58
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ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Бывшего священника РПЦ Николая Вернигора, лишенного сана в 2023 году, приговорили к семи годам колонии за присвоение средств епархии и хищения у епископа, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Перми. По версии следствия, бывший секретарь управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятель кафедрального собора в Кудымкаре присвоил средства Кудымкарской епархии, похитил у епископа на покое Никона (Олега Миронова) вещи и технику, иконы "Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми", "Святой преподобный Зосима и Савватий Соловецкие" и деньги за продажу порядка 10 соток земли в поселке Малаховка в Подмосковье. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. "Признать виновным. Путем сложения наказаний назначить семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья. Также фигуранту назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. По искам потерпевших с него взыскивают порядка 15 миллионов рублей. Вернигору вменили два эпизода по ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата), п. "в" ч. 2 ст.158 (кража) и ч.1 ст.164 (хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность).
https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html
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пермь, кудымкар, московская область (подмосковье), олег миронов (активист другая россия), александр невский, русская православная церковь, происшествия
Пермь, Кудымкар, Московская область (Подмосковье), Олег Миронов (активист Другая Россия), Александр Невский, Русская православная церковь, Происшествия
Экс-священник получил семь лет колонии за хищения
В Перми экс-священник РПЦ получил 7 лет колонии за хищения у епископа и епархии