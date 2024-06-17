https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США

"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США - РИА Новости, 17.06.2024

"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США

В то время как президент Путин предлагал Западу условия мира на Украине, российские военные корабли стояли в 180 километрах от Флориды. Это расстояние примерно... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:00

аналитика

сша

россия

риши сунак

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В то время как президент Путин предлагал Западу условия мира на Украине, российские военные корабли стояли в 180 километрах от Флориды. Это расстояние примерно как от Москвы до Калуги.Сигнал был считан быстро и очень хорошо. Сначала запаниковали британцы. Когда 5 июня фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ России "Николай Чикер" проследовали мимо Британских островов, информация об этом сразу пошла в постоянный штаб британских ВМС в Нортвуде. Оттуда спешно известили премьер-министра Риши Сунака. Тот стремительно провел встречу с министром обороны Грантом Шэппсом.Представитель штаба в Нортвуде пожаловался, что российские военные корабли частенько обретаются недалеко от британских берегов "в поисках наших уязвимостей". Британские таблоиды разразились стенаниями про русскую угрозу, напомнив, что АПЛ класса "Ясень М" (именно к этому классу относится "Казань") считаются "самыми смертоносными подлодками в мире".Дальше российские корабли проследовали в Атлантику и прошли в 25 милях от восточного побережья США. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан отреагировал заявлением: США будут следить за русскими кораблями.До 12 июня "Адмирал Горшков" и "Казань" отрабатывали у берегов США применение высокоточного оружия и мер противовоздушной обороны. А непосредственно в День России наша флотилия припарковалась в Гаване. К "Адмиралу Горшкову" выстроилась очередь любопытных. Люди делали селфи, фотографировали корабль, в небе развевались российские флаги, звучал наш гимн. В это самое время министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья встречался в Москве с Сергеем Лавровым и выражал полную поддержку России в ее противостоянии с блоком НАТО.Москва не раз подчеркивала, что никакой угрозы в маневрах российских кораблей у американских границ нет. Это рутинные учения, которые Россия, как крупнейшая морская держава, регулярно проводит в самых разных регионах мирового океана.Даже оглохшим от собственных криков "русские идут!" западным политикам было ясно, что целью этой экспедиции не было куда-то там бахнуть, жахнуть или шмальнуть. Задача нашей флотилии была иной: продемонстрировать уязвимости противоракетной обороны англосаксов.Этим и объясняется нервная реакция англичан и американцев на наши учения. Дело в том, что после крушения Советского Союза они совершенно перестали учитывать возможность реального ядерного противостояния с сопоставимым по мощи противником. Грубо говоря, они не боялись, что по ним кто-нибудь всерьез бахнет.Англичане только что ревизовали свои средства ПРО, поняли, что их остров практически не защищен от современных ракет, и принялись в панике призывать к созданию аналога израильского "Железного купола". Однако имеются две проблемы. Первая в том, что у них на это нет денег. Вторая — легендарный "Железный купол" никак не защитил израильтян от прошлогодней атаки ХАМАС, осуществлявшейся копеечными беспилотниками и доморощенными ракетами.А что со средствами противоракетной обороны США? Ведь популярная мифология гласит, что американское оружие "самое супер-пупер", как выражался экс-президент Трамп. Однако сами американские военные подсчитали, что эффективность, например, распиаренной системы стратегического американского ПРО GMD (Ground-Based Missile Defense) составляет всего лишь 50 процентов. То есть работает она как в анекдоте про блондинку и динозавра — или перехватит или нет.На Аляске расположены 44 комплекса GMD, в Калифорнии, на южной границе страны, — всего четыре. При этом все противоракетные комплексы США разрабатывались тогда, когда о гиперзвуке можно было только мечтать. Сегодня же и Россия, и Китай обладают полным ассортиментом гиперзвуковых ракет.И "Адмирал Горшков", и "Казань" являются носителями атомного оружия, однако те же "Цирконы" можно запускать и без ядерной начинки — возможность их перехвата американцами вызывает большие сомнения. Насчет англичан даже сомнений нет.Разумеется, это отнюдь не бряцание оружием, а лишь напоминание нашим контрагентам, с какой Россией они имеют дело. Это отнюдь не деморализованная страна 1990-х. У нее есть все возможности для проведения самостоятельной политики — и дипломатические, и экономические, и военные.Если соотношение сил непонятно западным политикам — а к их когнитивным способностям накопилась масса вопросов, — то, возможно, американские и британские военные смогут доступно объяснить начальству, что грозит их странам в случае полномасштабного конфликта с Россией.Американский политолог Гилберт Доктороу разъясняет, как говорится, на карточках: "Отправляя российские корабли в Карибское море, Путин делает прямое заявление Западу: если США разместят свои ракеты на расстоянии десяти-двадцати минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то <...> Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне — на расстоянии пяти-десяти минут полета от Вашингтона. У США не будет времени на ответные меры, и эти ракеты будет невозможно остановить".Сегодня наша флотилия снимается с якоря на Кубе. Есть ощущение, что добрым словом и русским "Цирконом" от американцев можно добиться несколько большего, чем просто добрым словом.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота. В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон". 2024-06-17T08:00 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, сша, россия, риши сунак, грант шэппс, джейк салливан, нато, хамас, куба, адмирал горшков (фрегат), циркон