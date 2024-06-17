https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США - РИА Новости, 17.06.2024
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США
В то время как президент Путин предлагал Западу условия мира на Украине, российские военные корабли стояли в 180 километрах от Флориды. Это расстояние примерно... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:00
2024-06-17T08:00
2024-06-17T08:00
аналитика
сша
россия
риши сунак
грант шэппс
джейк салливан
нато
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953246942_0:17:1728:989_1920x0_80_0_0_80b2185f22fae83ec471e813e5930878.jpg
В то время как президент Путин предлагал Западу условия мира на Украине, российские военные корабли стояли в 180 километрах от Флориды. Это расстояние примерно как от Москвы до Калуги.Сигнал был считан быстро и очень хорошо. Сначала запаниковали британцы. Когда 5 июня фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ России "Николай Чикер" проследовали мимо Британских островов, информация об этом сразу пошла в постоянный штаб британских ВМС в Нортвуде. Оттуда спешно известили премьер-министра Риши Сунака. Тот стремительно провел встречу с министром обороны Грантом Шэппсом.Представитель штаба в Нортвуде пожаловался, что российские военные корабли частенько обретаются недалеко от британских берегов "в поисках наших уязвимостей". Британские таблоиды разразились стенаниями про русскую угрозу, напомнив, что АПЛ класса "Ясень М" (именно к этому классу относится "Казань") считаются "самыми смертоносными подлодками в мире".Дальше российские корабли проследовали в Атлантику и прошли в 25 милях от восточного побережья США. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан отреагировал заявлением: США будут следить за русскими кораблями.До 12 июня "Адмирал Горшков" и "Казань" отрабатывали у берегов США применение высокоточного оружия и мер противовоздушной обороны. А непосредственно в День России наша флотилия припарковалась в Гаване. К "Адмиралу Горшкову" выстроилась очередь любопытных. Люди делали селфи, фотографировали корабль, в небе развевались российские флаги, звучал наш гимн. В это самое время министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья встречался в Москве с Сергеем Лавровым и выражал полную поддержку России в ее противостоянии с блоком НАТО.Москва не раз подчеркивала, что никакой угрозы в маневрах российских кораблей у американских границ нет. Это рутинные учения, которые Россия, как крупнейшая морская держава, регулярно проводит в самых разных регионах мирового океана.Даже оглохшим от собственных криков "русские идут!" западным политикам было ясно, что целью этой экспедиции не было куда-то там бахнуть, жахнуть или шмальнуть. Задача нашей флотилии была иной: продемонстрировать уязвимости противоракетной обороны англосаксов.Этим и объясняется нервная реакция англичан и американцев на наши учения. Дело в том, что после крушения Советского Союза они совершенно перестали учитывать возможность реального ядерного противостояния с сопоставимым по мощи противником. Грубо говоря, они не боялись, что по ним кто-нибудь всерьез бахнет.Англичане только что ревизовали свои средства ПРО, поняли, что их остров практически не защищен от современных ракет, и принялись в панике призывать к созданию аналога израильского "Железного купола". Однако имеются две проблемы. Первая в том, что у них на это нет денег. Вторая — легендарный "Железный купол" никак не защитил израильтян от прошлогодней атаки ХАМАС, осуществлявшейся копеечными беспилотниками и доморощенными ракетами.А что со средствами противоракетной обороны США? Ведь популярная мифология гласит, что американское оружие "самое супер-пупер", как выражался экс-президент Трамп. Однако сами американские военные подсчитали, что эффективность, например, распиаренной системы стратегического американского ПРО GMD (Ground-Based Missile Defense) составляет всего лишь 50 процентов. То есть работает она как в анекдоте про блондинку и динозавра — или перехватит или нет.На Аляске расположены 44 комплекса GMD, в Калифорнии, на южной границе страны, — всего четыре. При этом все противоракетные комплексы США разрабатывались тогда, когда о гиперзвуке можно было только мечтать. Сегодня же и Россия, и Китай обладают полным ассортиментом гиперзвуковых ракет.И "Адмирал Горшков", и "Казань" являются носителями атомного оружия, однако те же "Цирконы" можно запускать и без ядерной начинки — возможность их перехвата американцами вызывает большие сомнения. Насчет англичан даже сомнений нет.Разумеется, это отнюдь не бряцание оружием, а лишь напоминание нашим контрагентам, с какой Россией они имеют дело. Это отнюдь не деморализованная страна 1990-х. У нее есть все возможности для проведения самостоятельной политики — и дипломатические, и экономические, и военные.Если соотношение сил непонятно западным политикам — а к их когнитивным способностям накопилась масса вопросов, — то, возможно, американские и британские военные смогут доступно объяснить начальству, что грозит их странам в случае полномасштабного конфликта с Россией.Американский политолог Гилберт Доктороу разъясняет, как говорится, на карточках: "Отправляя российские корабли в Карибское море, Путин делает прямое заявление Западу: если США разместят свои ракеты на расстоянии десяти-двадцати минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то <...> Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне — на расстоянии пяти-десяти минут полета от Вашингтона. У США не будет времени на ответные меры, и эти ракеты будет невозможно остановить".Сегодня наша флотилия снимается с якоря на Кубе. Есть ощущение, что добрым словом и русским "Цирконом" от американцев можно добиться несколько большего, чем просто добрым словом.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
сша
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куба
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953246942_377:0:1696:989_1920x0_80_0_0_1edf50b1371ee9eea6da3317829261d9.jpg
Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване
Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота.
В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
2024-06-17T08:00
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, сша, россия, риши сунак, грант шэппс, джейк салливан, нато, хамас, куба, адмирал горшков (фрегат), циркон
Аналитика, США, Россия, Риши Сунак, Грант Шэппс, Джейк Салливан, НАТО, ХАМАС, Куба, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон
В то время как президент Путин предлагал Западу условия мира на Украине, российские военные корабли стояли в 180 километрах от Флориды. Это расстояние примерно как от Москвы до Калуги.
Сигнал был считан быстро и очень хорошо. Сначала запаниковали
британцы. Когда 5 июня фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ России "Николай Чикер" проследовали мимо Британских островов, информация об этом сразу пошла в постоянный штаб британских ВМС в Нортвуде. Оттуда спешно известили премьер-министра Риши Сунака
. Тот стремительно провел встречу с министром обороны Грантом Шэппсом
.
Представитель штаба в Нортвуде пожаловался, что российские военные корабли частенько обретаются недалеко от британских берегов "в поисках наших уязвимостей". Британские таблоиды разразились стенаниями про русскую угрозу, напомнив, что АПЛ класса "Ясень М" (именно к этому классу относится "Казань") считаются "самыми смертоносными подлодками в мире".
Дальше российские корабли проследовали в Атлантику и прошли в 25 милях от восточного побережья США. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан
отреагировал заявлением: США будут следить за русскими кораблями.
До 12 июня "Адмирал Горшков" и "Казань" отрабатывали у берегов США применение высокоточного оружия и мер противовоздушной обороны. А непосредственно в День России наша флотилия припарковалась в Гаване
. К "Адмиралу Горшкову" выстроилась очередь любопытных. Люди делали селфи, фотографировали корабль, в небе развевались российские флаги, звучал наш гимн. В это самое время министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
встречался в Москве с Сергеем Лавровым
и выражал полную поддержку России в ее противостоянии с блоком НАТО
.
Москва не раз подчеркивала, что никакой угрозы в маневрах российских кораблей у американских границ нет. Это рутинные учения, которые Россия, как крупнейшая морская держава, регулярно проводит в самых разных регионах мирового океана.
Даже оглохшим от собственных криков "русские идут!" западным политикам было ясно, что целью этой экспедиции не было куда-то там бахнуть, жахнуть или шмальнуть. Задача нашей флотилии была иной: продемонстрировать уязвимости противоракетной обороны англосаксов.
Этим и объясняется нервная реакция англичан и американцев на наши учения. Дело в том, что после крушения Советского Союза они совершенно перестали учитывать возможность реального ядерного противостояния с сопоставимым по мощи противником. Грубо говоря, они не боялись, что по ним кто-нибудь всерьез бахнет.
Англичане только что ревизовали свои средства ПРО, поняли, что их остров практически не защищен от современных ракет, и принялись в панике
призывать к созданию аналога израильского "Железного купола". Однако имеются две проблемы. Первая в том, что у них на это нет денег. Вторая — легендарный "Железный купол" никак не защитил израильтян от прошлогодней атаки ХАМАС
, осуществлявшейся копеечными беспилотниками и доморощенными ракетами.
А что со средствами противоракетной обороны США? Ведь популярная мифология гласит, что американское оружие "самое супер-пупер", как выражался экс-президент Трамп. Однако сами американские военные подсчитали, что эффективность
, например, распиаренной системы стратегического американского ПРО GMD (Ground-Based Missile Defense) составляет всего лишь 50 процентов. То есть работает она как в анекдоте про блондинку и динозавра — или перехватит или нет.
На Аляске
расположены 44 комплекса GMD, в Калифорнии
, на южной границе страны, — всего четыре. При этом все противоракетные комплексы США разрабатывались тогда, когда о гиперзвуке можно было только мечтать. Сегодня же и Россия, и Китай
обладают полным ассортиментом гиперзвуковых ракет.
И "Адмирал Горшков", и "Казань" являются носителями атомного оружия, однако те же "Цирконы" можно запускать и без ядерной начинки — возможность их перехвата американцами вызывает большие сомнения. Насчет англичан даже сомнений нет.
Разумеется, это отнюдь не бряцание оружием, а лишь напоминание нашим контрагентам, с какой Россией они имеют дело. Это отнюдь не деморализованная страна 1990-х. У нее есть все возможности для проведения самостоятельной политики — и дипломатические, и экономические, и военные.
Если соотношение сил непонятно западным политикам — а к их когнитивным способностям накопилась масса вопросов, — то, возможно, американские и британские военные смогут доступно объяснить начальству, что грозит их странам в случае полномасштабного конфликта с Россией.
Американский политолог Гилберт Доктороу разъясняет, как говорится, на карточках
: "Отправляя российские корабли в Карибское море
, Путин делает прямое заявление Западу: если США разместят свои ракеты на расстоянии десяти-двадцати минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга
, то <...> Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне
— на расстоянии пяти-десяти минут полета от Вашингтона. У США не будет времени на ответные меры, и эти ракеты будет невозможно остановить".
Сегодня наша флотилия снимается с якоря на Кубе. Есть ощущение, что добрым словом и русским "Цирконом" от американцев можно добиться несколько большего, чем просто добрым словом.