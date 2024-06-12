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В США испугались "прямого заявления" Путина по Кубе
В США испугались "прямого заявления" Путина по Кубе - РИА Новости, 12.06.2024
В США испугались "прямого заявления" Путина по Кубе
Сближение России и Кубы является крайне эффективным ответом Путина на стратегию Запада по вооружению Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:19
2024-06-12T21:19
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сближение России и Кубы является крайне эффективным ответом Путина на стратегию Запада по вооружению Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире индийского телеканала WION."Отправляя российские корабли в Карибское море, Путин делает прямое заявление Западу — если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же. Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне на расстоянии 5-10 минут полета от Вашингтона. У США не будет времени на ответные меры, и эти ракеты будет невозможно остановить. Таким образом, Путин говорит, что у России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США", — полагает эксперт.Аналитик считает, что Москва и Гавана в последнее время сильно сблизились, как это было до 1991 года. Доктороу уточнил, что нельзя забывать и про других союзников России в этом регионе, таких как Боливия, Никарагуа и Венесуэла.Тактическая группа из четырех российских судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240612/korabli-1952417746.html
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куба, гавана, москва, в мире
Куба, Гавана, Москва, В мире
В США испугались "прямого заявления" Путина по Кубе
Доктороу: сближение России и Кубы сделает США значительно уязвимее
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Сближение России и Кубы является крайне эффективным ответом Путина на стратегию Запада по вооружению Украины, заявил
американский политолог Гилберт Доктороу в эфире индийского телеканала WION.
"Отправляя российские корабли в Карибское море, Путин делает прямое заявление Западу — если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же. Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне на расстоянии 5-10 минут полета от Вашингтона. У США не будет времени на ответные меры, и эти ракеты будет невозможно остановить. Таким образом, Путин говорит, что у России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США", — полагает эксперт.
Аналитик считает, что Москва и Гавана в последнее время сильно сблизились, как это было до 1991 года. Доктороу уточнил, что нельзя забывать и про других союзников России в этом регионе, таких как Боливия, Никарагуа и Венесуэла.
Тактическая группа из четырех российских судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу
— лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной
и Москвой
и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.