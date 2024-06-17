https://ria.ru/20240617/botulizm-1953485620.html

В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма

В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма - РИА Новости, 17.06.2024

В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма

В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:37

2024-06-17T17:37

2024-06-17T20:22

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

анастасия ракова

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскачество

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УФА, 17 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма, сообщили в региональном Минздраве."Действительно, четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое", — заявили в ведомстве.Как рассказали в местных соцсетях, пострадавшие отравились готовой едой, все пациенты в тяжелом состоянии.Заражение ботулизмом в МосквеВ понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за медпомощью обратился 121 человек с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для их жизни нет.Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Надзорное ведомство приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу.Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html

https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html

нижний новгород

нижегородская область

москва

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, анастасия ракова , москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, здоровье - общество, заражение ботулизмом в москве