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В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма - РИА Новости, 17.06.2024
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17:37 17.06.2024 (обновлено: 20:22 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/botulizm-1953485620.html
В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма
В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма - РИА Новости, 17.06.2024
В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма
В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:37
2024-06-17T20:22
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
анастасия ракова
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
здоровье - общество
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УФА, 17 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма, сообщили в региональном Минздраве."Действительно, четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое", — заявили в ведомстве.Как рассказали в местных соцсетях, пострадавшие отравились готовой едой, все пациенты в тяжелом состоянии.Заражение ботулизмом в МосквеВ понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за медпомощью обратился 121 человек с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для их жизни нет.Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Надзорное ведомство приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу.Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html
https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html
нижний новгород
нижегородская область
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, анастасия ракова , москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, здоровье - общество, заражение ботулизмом в москве
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскачество, Здоровье - Общество, Заражение ботулизмом в Москве
В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма

В Нижнем Новгороде четыре человека попали в реанимацию с признаками ботулизма

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в больнице. Архивное фото
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УФА, 17 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде четыре человека попали в больницу с признаками ботулизма, сообщили в региональном Минздраве.
"Действительно, четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое", — заявили в ведомстве.
Вкусвилл
"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма
16 июня, 17:36

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода.

Как рассказали в местных соцсетях, пострадавшие отравились готовой едой, все пациенты в тяжелом состоянии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Кухня на районе" приостановила работу приложения после случаев отравления
16 июня, 17:09

Заражение ботулизмом в Москве

В понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за медпомощью обратился 121 человек с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для их жизни нет.
Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Надзорное ведомство приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу.
Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске достигло 175
13 июня, 11:40
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьАнастасия РаковаМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскачествоЗдоровье - ОбществоЗаражение ботулизмом в Москве
 
 
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