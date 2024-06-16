https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань - РИА Новости, 16.06.2024
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:52
2024-06-16T05:52
2024-06-16T09:58
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на Тайвань, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Председатель КНР Си Цзиньпин заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытался побудить Пекин напасть на Тайвань", — говорится в статье.По словам одного из собеседников издания, Си Цзиньпин подчеркнул, что "не попался на крючок". Другой источник добавил, что лидер КНР предупредил своих чиновников о таких действиях США.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после того как остров посетила тогдашняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html
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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, нэнси пелоси, еврокомиссия
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Нэнси Пелоси, Еврокомиссия
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань
FT: Си Цзиньпин заявлял главе ЕК, что США провоцировали КНР на атаку на Тайвань