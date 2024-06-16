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СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань - РИА Новости, 16.06.2024
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05:52 16.06.2024 (обновлено: 09:58 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань - РИА Новости, 16.06.2024
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:52
2024-06-16T09:58
в мире
китай
тайвань
сша
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
нэнси пелоси
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на Тайвань, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. &quot;Председатель КНР Си Цзиньпин заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытался побудить Пекин напасть на Тайвань&quot;, — говорится в статье.По словам одного из собеседников издания, Си Цзиньпин подчеркнул, что "не попался на крючок". Другой источник добавил, что лидер КНР предупредил своих чиновников о таких действиях США.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после того как остров посетила тогдашняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html
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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, нэнси пелоси, еврокомиссия
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Нэнси Пелоси, Еврокомиссия
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань

FT: Си Цзиньпин заявлял главе ЕК, что США провоцировали КНР на атаку на Тайвань

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на Тайвань, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«

"Председатель КНР Си Цзиньпин заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытался побудить Пекин напасть на Тайвань", — говорится в статье.

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По словам одного из собеседников издания, Си Цзиньпин подчеркнул, что "не попался на крючок". Другой источник добавил, что лидер КНР предупредил своих чиновников о таких действиях США.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после того как остров посетила тогдашняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
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В миреКитайТайваньСШАСи ЦзиньпинУрсула фон дер ЛяйенНэнси ПелосиЕврокомиссия
 
 
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