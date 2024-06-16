https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html

СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань

СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань - РИА Новости, 16.06.2024

СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T05:52

2024-06-16T05:52

2024-06-16T09:58

в мире

китай

тайвань

сша

си цзиньпин

урсула фон дер ляйен

нэнси пелоси

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года обвинил США в попытке спровоцировать вторжение Китая на Тайвань, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Председатель КНР Си Цзиньпин заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытался побудить Пекин напасть на Тайвань", — говорится в статье.По словам одного из собеседников издания, Си Цзиньпин подчеркнул, что "не попался на крючок". Другой источник добавил, что лидер КНР предупредил своих чиновников о таких действиях США.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после того как остров посетила тогдашняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

https://ria.ru/20240213/kitay-1927044848.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, нэнси пелоси, еврокомиссия