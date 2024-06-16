https://ria.ru/20240616/sigarety-1953200171.html

Названы страны, где самые дешевые сигареты

Названы страны, где самые дешевые сигареты - РИА Новости, 16.06.2024

Названы страны, где самые дешевые сигареты

Дороже всего покупка пачки сигарет обойдется в Туркмении - почти 29 долларов, дешевле всего - в Мали, а Россия оказалась где-то посередине, на 132-м месте,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:32

2024-06-16T08:32

2024-06-16T09:42

россия

туркмения

австралия

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дороже всего покупка пачки сигарет обойдется в Туркмении - почти 29 долларов, дешевле всего - в Мали, а Россия оказалась где-то посередине, на 132-м месте, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Сейчас пачка из 20 сигарет марки Marlboro в среднем по миру стоит 5,23 доллара. Самая высокая цена на нее установилась в Туркмении - 28,57 доллара, что более чем в пять раз превышает среднее значение. Также цены на табак оказались очень высокими в Австралии и Новой Зеландии, где упаковка обойдется в 26,59 и 24,4 доллара соответственно. Следом по стоимости идут Великобритания - 19,17 доллара, Микронезия - 18 долларов, Ирландия - 16,86 доллара и США - 15,46 доллара. Замыкают десятку Норвегия (15,1 доллара), Сейшелы (14,61 доллара) и Монако (13,51 доллара). От 8 до почти 13 долларов пачка сигарет обойдется, например, во Франции, Канаде, Исландии, Сингапуре, Финляндии, Лихтенштейне, Брунее, Багамах, Швейцарии, Нидерландах, Ямайке, Израиле, Бельгии, Вануату, Германии и Дании. Немного доступнее - от 5 до 8 долларов за пачку - оказался табак в ряде европейских стран - Австрии, Швеции, Чехии, Италии, Испании, Венгрии, Португалии, Люксембурге, Мальте, Эстонии, Румынии, Кипре, Литве, Словакии и Латвии. А также, например, в Саудовской Аравии и некоторых ее соседях, а еще на Мальдивах, Шри-Ланке, в Эквадоре, Панаме, Чили, Перу и Уругвае. Россия оказалась по стоимости табака 132-й из 183 рассматриваемых стран, с ценой пачки в 2,49 доллара (219 рублей). Дешевле сигареты можно купить, например, в ряде африканских, восточных и соседствующих с Россией стран. Так, в Таджикистане упаковка папирос стоит 2,36 доллара, в Ливане - 2,33 доллара, в Ираке - 2,3 доллара, в Индонезии - 2,27 доллара, на Украине - 2,22 доллара, а в Бразилии - 2,13 доллара. В Аргентине, Гаити, Камбодже, Лаосе и Узбекистане упаковка Marlboro и вовсе обойдется в 2 доллара. Также в числе государств с самыми доступными сигаретами оказались, в том числе, Турция (1,86 доллара), Пакистан (1,84 доллара), Египет (1,78 доллара), Казахстан (1,78 доллара), Монголия (1,74 доллара), Белоруссия (1,72 доллара), Мьянма (1,64 доллара), Киргизия (1,55 доллара) и Вьетнам (1,26 доллара). Самые дешевые сигареты в мире можно приобрести в Чаде - за 1,07 доллара, Бенине - за 0,99 доллара и Мали - за 0,93 доллара.

https://ria.ru/20240124/kurenie-1923111845.html

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20240531/rak-1949545764.html

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туркмения

австралия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, туркмения, австралия, в мире