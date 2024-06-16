https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии

Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024

Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии

Дональд Трамп, выступая в субботу в Детройте, назвал Владимира Зеленского "величайшим торговцем из всех политиков" в связи с тем, что тот всегда увозит из... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:53

2024-06-16T16:53

2024-06-16T18:24

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Дональд Трамп, выступая в субботу в Детройте, назвал Владимира Зеленского "величайшим торговцем из всех политиков" в связи с тем, что тот всегда увозит из Америки десятки миллиардов долларов. Если бы Трамп был знаком с нашей отечественной классикой, наверняка он использовал бы другое определение и назвал бы Зеленского "великим комбинатором". Поскольку "400 сравнительно честных приемов отъема денег у населения" стран Запада украинский лидер использовал сполна. Потому и неудивительно, что широко разрекламированный "саммит мира в Швейцарии" тоже прошел чуть ли не по классическому сценарию создания "Союза меча и орала".Напомним, что с этим саммитом Киев носился очень долго. В январе тогда еще легитимный президент Украины объявил, что достиг с Швейцарией договоренности о проведении "саммита по формуле мира Зеленского" — с тем, чтобы "показать, что весь мир — против российской агрессии". И на протяжении длительного времени после этого усилия Украины заключались в том, чтобы затянуть на это мероприятие как можно больше стран, особенно представляющих Глобальный Юг во главе с Китаем.Первоначально Украина заявляла, что планирует привлечь на саммит лидеров более чем 160 стран. Затем это число постоянно сокращалось, как сокращался и уровень участия некоторых государств. Не пожелал ехать на саммит и президент США Джо Байден, отправив вместо себя Камалу Харрис, которая и сама сбежала с саммита, не дожидаясь принятия финального коммюнике.Соответственно, и другие страны позволили себе отправить на протокольное мероприятие в Швейцарии делегации на уровне министров. Официально объявлено, что в итоге там собрались представители 92 государств, причем только 57 из них были представлены лидерами, а некоторые вообще ограничились послами. Но на деле ситуация еще более плачевна для организаторов — к примеру, заявленный в этом списке президент Колумбии Густаво Петро в последний момент отменил свою поездку в Швейцарию, когда понял, что политиков там собирают в поддержку войны, а вовсе не мира.По мере подготовки этого саммита снижались и аппетиты украинской стороны в смысле содержательной его части. Вспомним, как Зеленский и его команда долго рассказывали, что ради привлечения на это мероприятие как можно большего количества стран им будет любезно позволено присоединяться не ко всей авантюрной "формуле мира", а к некоторым ее пунктам на выбор, то есть отнестись к ней как к меню в ресторане. Ясно, что делалось это исключительно для того, чтобы затем заявить: смотрите, полторы сотни мировых лидеров поддержали план Зеленского и осудили "агрессию России"!По мере вскрытия этого примитивного шулерства началось отпадение не только потенциальных участников мероприятия, но и пунктов той самой "формулы мира", которую якобы собирались обсуждать. Дошло даже до того, что из одной версии финального коммюнике саммита выпало само упоминание этой "формулы", как и начальный пункт об "осуждении российской агрессии". Затем эти термины вернули, но, судя по финальному тексту, упоминание "агрессии" снова исчезло, а некая ссылка на "украинскую формулу мира" все-таки осталась.В итоге огромная гора, которую пытался нагородить в швейцарских Альпах киевский режим, родила даже не мышь, а что-то гораздо более мелкое. Из 10 пунктов "формулы Зеленского", которая подразумевала капитуляцию России с последующими выплатами вековых репараций, часть собравшихся подмахнула аморфный документ из трех пунктов о ядерной и продовольственной безопасности, а также об обмене пленными и возвращении неких "незаконно перемещенных украинских детей".Ну, как тут не вспомнить ту самую нашу классику о "Союзе меча и орала": "Красиво составлено, под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям — и дело с концом". И не важно, что за дети и куда их надо "возвращать", по мнению организаторов саммита. В конце концов, Кислярскому тоже было все равно, какие именно дети "взывали о помощи" — лишь бы откупиться от настырного "великого комбинатора".Если мы вспомним, что изначально говорил Зеленский о своих планах по поводу присоединения отдельных стран к его "открытому меню", получается, что никто из собравшихся в Швейцарии, включая США и вечно грозящих России прибалтов, не захотел присоединиться к его пункту об осуждении "российской агрессии" и уж тем более к требованию выплат неких "репараций". И самое главное — основные страны Глобального Юга, которые удалось в итоге затащить на "саммит", не подписали даже эту куцую резолюцию. В частности, этого не сделали Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка. То есть основной замысел Зеленского провалился!Как это произошло — это отдельный вопрос. Судя по яростной борьбе версий финального коммюнике саммита, всплывавших время от времени, споры по этому поводу велись там до последнего. Нет никаких сомнений в том, что значительное влияние на эти споры оказал президент России Владимир Путин, предложивший четкий и конкретный план завершения украинского конфликта буквально накануне швейцарского мероприятия.В результате вместо обсуждения "формулы Зеленского" участники саммита больше упоминали "формулу Путина". В основном, конечно, критикуя и осуждая ее, заявляя, что она якобы "противоречит Уставу ООН" — особенно забавно это было слышать из уст представителей США, попирающих и все документы ООН, и все принципы целостности государств, когда это не вписывается в интересы Америки.Что ж, мирные предложения России прозвучали довольно четко и ясно. При этом Путин и в начале СВО предупредил, что в случае непринятия нашего мирного плана условия будут ужесточаться, и сейчас подчеркнул: "Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими".Поэтому к следующему "саммиту мира", на который его организаторы якобы хотят пригласить и Россию, представители Украины будут с ностальгией вспоминать о тех предложениях, которые прозвучали из Москвы сегодня.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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швейцария, украина, владимир зеленский, оон, дональд трамп, владимир путин, россия, аналитика